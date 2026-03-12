Putyin mélyen hallgat, de gond van: már saját emberei is kételkednek, hogy sikerül – egy új olajfajta lehet az oroszok új fegyvere, csak így élhetik túl

Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin dörzsölheti a kezét – ugyanakkor foghatja a fejét. A világ külpolitikai eseményeinek fősodra (a Közel-Kelet, Ukrajna) az ő malmára hajtja a vizet, de a kép nem olyan szép, mint gondolhatnánk.

Putyin egy fegyvergyárban: a hadiiparon túl nem nagyon húzza más az orosz gazdaság növekedését / Fotó: AFP

A világkereskedelmi fő szállítási útvonalak, átjárók Kínából (a Vörös tenger–Szuezi-csatorna, a Perzsa-Arab öböl, a Hormuzi-szoros) Európába, nyugatra, az USA-ba vezető útvonalak is – könnyen bedugulnak vagy eldugíthatók.

A Szuezi-csatornán elég, ha egy nagy konténerszállító hajó keresztbe áll, hogy megbénítsa a világkereskedelmi útvonalak egyötödét.

Az Arab-félszigetet Irántól, Pakisztántól elválasztó Hormuzi-szoros olyan keskeny (50 kilométer), hogy jó időben az arab partokról jól látni az iráni oldalon a hegyeket. És Iránnak a régiós fogalmak szerint kiváló hadserege, haditengerészete van, amely aknásítja a szorost – amit most az amerikaiak és az izraeliek is megtapasztalhattak.

Az északi-tengeri átjáró – Kína kezdi belakni

Mindez az északi-tengeri átjáró (angolul NSR, oroszul SMP SzevMorPuty), az Északi-Jeges-tenger észak-oroszországi partjai mentén jégtörőflottával nyitott, a klímaváltozásban bízó (hadi)tengerészeti mestermű, télen-nyáron hajózható csatorna használatbavételével párhuzamosan történik.

Ez az Eurázsia nyugati partjait az ázsiai csendes-óceáni régióval összekötő legrövidebb út (5600 kilométer hosszú). Kína már kezdi bejáratni az útvonalat. A SzevMorPutyyal kapcsolatos, kereskedelmi alapú együttműködés a Moszkva–Peking viszony egyik legerősebb összekötő szálát adja.

Persze Ukrajna sem panaszkodhat. Nyugati támogatóinak a száma lényegtelen módon talán csökkent 2025-ben, de az alapfolyamatok működnek. Igaz, a 2027-es EU-csatlakozásból – ahogy a jelen helyzet jelzi – valószínűleg nem lesz semmi, de Európa kulcsországainak jelenlegi vezetői, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök

nem adják fel terveiket, hogy Zelenszkíjt és csapatát soron kívül, talán 2028–2029-ben, a csak Ukrajna számára kinyitott speciális gyorsítósávban bepasszírozzák az Európai Unióba.

Az ezzel járó temérdek problémát – mindenekelőtt a fő kérdést, mi lesz

egy ismeretlen méretű, de szinte biztosan a jelenleginél területileg-lakosságilag sokkal kisebb Ukrajnával, hadseregével,

a hatalmas méretű ukrán korrupcióval,

a közös európai agrárpolitikával, amit Kijev csatlakozása, hatalmas agrárpotenciálja szinte biztosan szétver,

fegyveriparával, amiről roppant keveset tudunk – még meg kell válaszolni, de tekintve a fentebb felsorolt három nyugat-európai kulcsállam belső stabilitáshiányát, a feladat megoldása nem lesz könnyű.

Putyin nem beszél róla, de Oroszország tartalékai is fogynak

Katonailag az ukrán–orosz szembenállás talán a végét járja. Noha Putyin nem beszél róla, Oroszországot roppantul kimeríti az ukrán háború. Már nemcsak a nyugatiak, hanem a saját, reálisabban gondolkodó orosz források is nyíltan a gazdaság kimerüléséről beszélnek. Az egyik legmegbízhatóbb forrásnak tekinthető Vedomosztyi gazdasági napilap – hivatkozva az egyik elit felsőoktatási intézmény, a VSE és a FOM (Fond Obscsesztvennoje Mnyenije) közvélemény-kutató együttes kutatási eredményeire – írja, hogy

az orosz vállalkozók csaknem egyharmada vállalkozása bezárását vagy eladását fontolgatja.

Ez 8 százalékkal nagyobb arány a tavaly ilyenkor végzett felmérés eredményénél.

Idén január elején

Putyin elnök kiadta az ukázt a kormánynak és a központi banknak, hogy meg kell gyorsítani az Oroszországi Föderáció gazdasági növekedését.

Az ezt részletező dokumentumnak júniusra el kell készülnie. Ugyanakkor, mint a Deutsche Welle orosz nyelvű kiadványa megjegyzi, a tisztviselők nincsenek róla meggyőződve, hogy a feladat teljesíthető.