energetika
WTI
olajpiac
Brent

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

A béketárgyalásokról érkező kecsegtető hírek és a gyenge kínai makrogazdasági adatok vágták haza a nyersolaj árát. Utoljára 2021 elején volt ilyen alacsony szinten a jegyzése.
Murányi Ernő
2025.12.16., 11:16
Fotó: Shutterstock

Már a korai ázsiai kereskedésben hatalmas nyomás alá került kedden az olaj jegyzése, mivel az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai–ukrán béketárgyalások körüli növekvő optimizmus és a kiábrándító kínai gazdasági mutatók nyomán az eladók kerekedtek felül a globális piacon, folyamatosan erősítve a meghatározó referencia-árfolyamokra (WTI, Brent) nehezedő árleszorító hatást.

olaj, oil, olajkút
A Covid-időszakban látott mélypontra esett a kőolaj ára / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

Szétzúzták az olajárakat a béke reményében

Délelőtt 10-ig az amerikai WTI nyersolaj ára hordónként már 1,3 százalékkal, 56,1 dollárra, míg az északi-tengeri Brenté 1,2 százalékkal, 59,85 dollárra esett. Mindkét benchmark utoljára 2021 elején , amikor még javában tombolt a koranavírus-pandémia, járt ezen a szinten, ráadásul ezúttal az amerikai dollár is extrém gyenge.

Az Egyesült Államok hétfőn jelezte, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodás közelebb lehet, mint valaha, miután Washington beleegyezett, hogy erős biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek, bár a területi kérdések továbbra is megoldatlanok. 

A megállapodás létrejötte azonban megnyithatja az utat az orosz olajra kivetett amerikai szankciók feloldása előtt, ami potenciálisan meglódítaná a globális kőolajkínálatot. 

A piacon ennek hatására várhatóan túlkínálat alakulna ki, mivel az OPEC+ olajkartellbe tömörült termelő államok már visszaemelték korábban lecsökkentett kitermelésüket, míg a kartellen kívüli országok, különösen az amerikai kontinensen, szintén növelik a termelést. 

 

A világ legnagyobb olajimportőre is besegített

Tovább fokozták a nyersolajon a nyomást a hétfőn közzétett, vártnál gyengébb kínai gazdasági adatok, amelyek aggodalmat keltettek a világ legnagyobb nyersolajimportőrének az eredetileg becsültnél lassabban növekvő energiaigénye miatt. 

Ezek a tényezők pedig bőven ellensúlyozzák az amerikai–venezuelai feszültségek növekedéséből adódó, esetleges ellátási fennakadásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A hétfőn közzétett hivatalos statisztikák szerint Kína gyári termelése 15 hónapos mélypontra esett vissza, a kiskereskedelmi forgalom pedig közel három éve a leglassabb ütemben bővült.

A Kínából érkező, gyenge keresleti jelzések mellett ráadásul más ázsiai országokból is folyamatosan olyan kedvezőtlen kereskedelmi és ipari adatok érkeznek, amelyek már hónapok óta nyomás alatt tartják a nyersolajárakat.

Elemzők szerint rövid távon kitarthat a jelenlegi gyengülő trend, egészen addig nem várható nagyobb áremelkedés a piacon, amíg nem áll be egyértelmű változás a keresletben, vagy jelentős ellátási zavar.

6 perc
