Élesedik a verseny a Lukoil 22 milliárd dollárra becsült, olajmezőkből, finomítókból és benzinkutakból álló külföldi vagyonáért, amelyet kénytelen eladni az amerikai szankciók miatt. Egy ajánlatot elutasított az amerikai pénzügyminisztérium, de így is maradtak még nagypályások a jelentkezők között.

Újabb jelöltet zártak ki a Lukoil külföldi vagyonáért folyó versenyből / Fotó: AFP

Az elutasított ajánlat a Xtellus Partners amerikai befektetési bank vezette csoporté, amely pedig azt ígérte, hogy az eladásból származó bevételt felhasználja fel azoknak az amerikai befektetőknek a kártalanítására, akik pénzt vesztettek, amikor a háború kezdete után befagyasztották Lukoil-részvényeiket.

A nyugati befektetők korábban a Lukoil részvényeinek több mint egynegyedét birtokolták

– emlékeztetett a Mobility Plaza.

Az orosz energetikai óriás az amerikai szankciók miatt kénytelen megválni külföldi eszközeitől, erre eredetileg november 21-ig volt ideje, de a határidőt január 17-ig meghosszabbították. A legértékesebb ilyen eszköz az iraki Nyugat-Kurna-2, amelyre az Exxon vetett szemet. A Russia Pivot Asia című hírportál szerint ez jól példázza, hogy az amerikai szankciók célja inkább orosz külföldi energiaipari eszközök amerikai vállalatok áltai kényszerű felvásárlása,

Ukrajna pedig csak ürügyként szolgál.

Több mint egy tucat vállalat jelentkezett be a vagyonra, köztük olyan olajipari nagypályások, mint

az amerikai ExxonMobil

és a Chevron,

az abu-dzabi International Holding Company,

valamint a Mol

és a szintén amerikai Carlyle magántőke-társaság,

amelyek még mind versenyben vannak. Bejelentkezett egy expornócsászár is.

A Lukoil a Xtellust részesítette előnyben / Fotó: AFP

A Xtellus Partners ajánlatának elutasításáról a Reuters értesült négy megbízható forrásból, de a hírt az amerikai pénzügyminisztérium nem kommentálta.

A Lukoil újabb kedvenc jelöltje esett ki

A brit hírügynökség forrásai szerint a Lukoil az Xtellus ajánlatát részesítette előnyben, de a végrehajtása bonyolult volt. Az egyik forrás szerint a Lukoil és az Xtellus vezette csoport már aláírta a részvényvásárlási megállapodást; hasonlóképpen esett kútba a megállapodás a tökéletes vevőnek tűnő Guvnorral.