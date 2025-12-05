Nem akárki mondta ki Szlovákiából: "Mindig irigyek voltunk Magyarországra"

Újra összegyűltek a főváros legnagyobb cégeinek vezetői, hogy zárt ajtók mögött részt vegyenek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) exkluzív eseményén. Ezúttal a volt szlovák miniszterelnököt, Eduard Hegert kérte fel díszvendégnek Nagy Elek, aki nem csak a BKIK, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke is.

Szlovák dicséret: mindig irigyek voltunk Magyarországra – Eduard Heger és Nagy Elek / fotó: BKIK

Robert Fico elődje előadásának a BKIK Nagyvállalati Klub adott helyszínt, amelyet ugyancsak Nagy Elek alapított. Itt mintegy félszáz, zömében multinacionális és magyar nagyvállalatok (ezek együttesen 4-6 ezermilliárd forintos éves forgalommal rendelkeznek) első emberei jönnek össze kerekasztal-beszélgetés formájában meghatározó közéleti, kormányzati szereplőkkel kötetlen keretek között.

Korábban számos miniszter is felszólt ezen a fórumon, de Matolcsy György is a Nagyvállalati Klub rendezvényén mondta el jegybankelnökként az egyik utolsó, nagy ívű gazdasági kitekintését, míg Varga Mihály az egyik első MNB-elnöki előadását tartotta meg itt.

Nem Eduard Heger az első külföldi ex-kormányfő, aki megfordult a BKIK Székházában: az idén februárban a volt osztrák kancellárt, Sebastian Kurzot is vendégül látta a Nagyvállalati Klub. Ezek az alkalmak szigorúan zártkörűek, de a Világgazdaság rendszeresen lehetőséget kap, hogy jelen lehessen. Így tud most beszámolni a volt szlovák miniszterelnök beszédéről is.

Szlovák dicséret: mindig irigyek voltunk Magyarországra

Eduard Heger azzal kezdte, hogy amikor Szlovákia miniszterelnöke volt – 2021 áprilisa és 2023 májusa között –, a kormányával mindig jóértelemben vett

irigykedéssel nézték Magyarországot, hogyan képes ennyi külföldi beruházást az országba csábítani.

A mélyen hívő, továbbra is aktív, de jelenleg ellenzéki politikus kifejtette, pontosan érti, mennyire fontos, hogy pörögjön a gazdaság, mert ha az állam jó közszolgáltatásokat akar nyújtani az embereknek, ahhoz pénz kell, amit a vállalkozók termelnek meg.

Szerinte a növekedés gátja a társadalmi polarizáció, hogy a városban élők nem értik meg a vidékieket és fordítva. Ezt tapasztalta hivatali idejében is. „A szlovákok csak 5 millióan vannak, önök magyarok 10 millióan, mindenki nagyobb nálunk. Túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy ne működjünk együtt” – fogalmazott.