Megrázta magát a Strabag: már az útburkolati jeleket festi, mindjárt kész Magyarország elátkozott autópályája – videó az építkezés utolsó mozzanatairól

Jó hír érkezett az M30-as utópályáról, hamarosan elkészül ugyanis a munkával a Strabag – jelentette be a Facebookon Csöbör Katalin, a terület országgyűlési képviselője. Már festik az útburkolati jeleket, a kopóréteg is elkészült, és a szalagkorlát is felkerült a helyére.

M30: hamarosn véget ér az építkezés / Fotó: MKIF/Facebook

M30-as autópálya: jön az átadás

A munkáltok várhatóan december 15-ig tartanak, utána az M30-as érintett szakaszát átadják az autósoknak. Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.

Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott.

Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Idén februárban a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Lázár János építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, ami azonban nem történt meg.

A tárcavezető szerint az M30-as egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg, a vállalat pedig szórakozik a magyar kormánnyal. A cég azonban azt állítja, hogy a kárt az előre nem látható talajvízmozgás okozta, amely a műszaki átadás után jelentkezett, és nem lehetett előre jelezni.

Ez a talajvíz telítette a töltés alatti mély agyagrétegeket, ami talajcsúszáshoz és egyenetlen süllyedéshez vezetett. A Strabag az M30-as autópálya Miskolc északi szakaszának helyreállítása kapcsán azt közölte, hogy „szakértői vizsgálatok eredményeként a talaj és a talajvíznyomás állapota lehetővé teszi a pályaszerkezet építésének befejezését, azonban az értékek további javulására van szükség ahhoz, hogy az utat forgalomba lehessen helyezni”.

A Strabag szerint a talajnak tovább kell tömörödnie, a belső víznyomásnak pedig a biztonságos érték alá kell csökkennie – ez a folyamat a pályaszerkezet építése alatt is folytatódik.