Állampapír-visszaváltás: mindenkit érintő, fontos változást jelentett be a kincstár, megvan az új PMÁP-kamat – a legolvasottabb januári tőkepiaci cikkek

Az idei év két fronton is a lakossági állampapírpiacról szólt, az év elején a PMÁP kamat- és tőkekifizetései uralták a gazdasági lapok címlapjait, októberben pedig az ÁKK kínálati átalakítása tarolta le a piacot. Ez a VG legolvasottabb januári cikkein is meglátszik.

Prémium Magyar Állampapír, Ozempic és a Meta botránya a toplistán/ Fotó: Vémi Zoltán

Prémium Magyar Állampapír-visszaváltás: mindenkit érintő, fontos változást jelentett be a kincstár

A Magyar Államkincstár (MÁK) új szolgáltatásokkal segítette az év eleji kamatkifizetések még egyszerűbb felhasználását. A szakértők számos új kényelmi funkciót vezettek be a WebKincstár és a MobilKincstár felületein, amelyek a 2025. évi jelentős összegű kamatkifizetések, köztük a széles tömegeket érintő PMÁP-kifizetések még egyszerűbb és kényelmesebb felhasználásában, újrabefektetésében, vagy az állampapírok cseréjében segítették az ügyfeleket.

Az idei év elejétől például az állampapírok kamatfizetését megelőző két kereskedési napon is biztosítják az állampapírok visszaváltását, és a még értékesített állampapírok vásárlását, az online értékesítési csatornákon az állampapírcsere funkció lehetővé teszi az állampapírok eladását és az ebből származó pénzből újabb állampapír vásárlását egy megbízáson belül. Amennyiben pedig az eladott állampapírok vételára meghaladja a vásárolt állampapírok vételárát, a különbözet jóváírásra kerül az ügyfélszámlán.

Megvan az új PMÁP-kamat, hatalmas pénzek mozdulhatnak meg hamarosan

Sikerült tavaly megfékezni a fogyasztói árak korábbi években csúcsra járó emelkedését, hiszen 2024-ben az átlagos éves infláció már csak 3,7 százalékot tett ki a 2023-as 17,6 százalék után. Ez a jó hír azonban hatalmas kamatcsökkenést okozott mindazoknak, akik Prémium Magyar Állampapírban (PMÁP) tartották a megtakarításaikat. Ezek az állampapírok ugyanis többségükben az év elején még 17,85–19,1 százalék közötti kamatot fizettek, ezek a számok azonban az idén hatalmasat csökkentek először az infláció lekövetése nyomán, majd az ÁKK októberi kínálat-átalakításának köszönhetően.

PMÁP-visszaváltás után: ezek lehetnek a legjobb befektetések most a piacon

A kamatcsökkenés és a PMÁP-visszaváltás megkönnyítése után mindenkit az a gondolat foglalkoztatott, hogy az új piaci helyzetben pontosan milyen eszközbe forgassa is a felszabaduló tőkéjét, illetve létrejövő nyereségét. A kérdéssel a Világgazdaság is rengeteget foglalkozott, podcasteken, cikkeken, infografikákon és interjúkon keresztül dolgoztuk fel az új piaci realitást. Az év elején az MBH elemzői például a magyar részvényeket és az állampapírpiacot is jó helynek tartották a befektetéseink fialtatásához - az elmúlt tizenegy hónap pedig őket igazolta.