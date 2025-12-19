Üzenet érkezett Magyarországra a világűrből, hatalmas izgalmat okozva

Már lehet kommunikálni a BME hatodik diákműholdjával, a Hunityvel, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával készült el. November 28-án, a SpaceX egyik Falcon rakétája indította a világűrbe a kaliforniai Vandenberg űrközpontból. Bő egy hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy bebizonyosodjon: a pályára állított műhold paneljei működnek, és képes a kommunikációra is. Az első mérési eredmények és adatok a jövő év első felében várhatók - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken.

A magyar űrkutatás újabb sikere a Hunity, a műhold már küldi az adatokat a világűrből / Fotó: Diegogf / Shutterstock

A közlemény alapján a mindössze 868 grammos, 5x5x15 centiméteres, nyitható napelemszárnyakkal felszerelt kisműhold több, tudományos kísérletek elvégzésére alkalmas műszert vitt magával az űrbe. A fedélzetén helyet kapott a győri Széchenyi István Egyetem fejlesztőcsapatának négy kísérleti panelje, valamint a tavalyi Cansat Hungary középiskolai verseny győztes csapatainak hat panelje is - tették hozzá.

Ebben az évben az eszköz űrbeli tesztelése zajlik, az év végéig a Hunity üzemszerű működésének be kell állnia,

az első mérési eredmények és adatok a jövő év első felében várhatók.

A kutatók a Kepler adatok alapján szoftver segítségével követik nyomon a műhold pályáját. Az alacsony pályára állított "zsebműhold" naponta négyszer halad át Magyarország felett. A kommunikációra maximum 8-12 perc áll rendelkezésre. Ezidő alatt kell elvégezni a műszaki paraméterek ellenőrzésé és a parancsok kiadását.

Az NMHH szakmai támogatásával teljesítette a misszióját korábban a SMOG-1 műhold is, amelynek feladata a Földről a világűr felé kisugárzott elektroszmog feltérképezése volt, amelyről azelőtt a világon senki nem rendelkezett hiteles információval.

A SMOG-1 műhold mérései révén olyan értékes adatokhoz jutott az NMHH, amelyek alapján már fel lehet mérni, hogy mennyi energiát "pazarolnak el" a különböző rádiórendszerek és mobilhálózatok.