űrkutatás
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
magyar kutatók
SMOG-1
űripar
BME
tudomány
magyar siker
műhold
Kepler

Üzenet érkezett Magyarországra a világűrből, hatalmas izgalmat okozva

Sikeresen pályára állt és már kommunikálni is lehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hatodik diákműholdjával. A Hunity november végén indult útnak egy SpaceX Falcon rakétával, jelenleg pedig már tesztelik a működését. A kutatók a Kepler adatok alapján szoftver segítségével követik nyomon a műhold pályáját az űrben. Az első tudományos mérési adatokat pedig 2026 első felében tehetik közé.
VG/MTI
2025.12.19, 11:30
Frissítve: 2025.12.19, 11:48

Már lehet kommunikálni a BME hatodik diákműholdjával, a Hunityvel, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával készült el. November 28-án, a SpaceX egyik Falcon rakétája indította a világűrbe a kaliforniai Vandenberg űrközpontból. Bő egy hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy bebizonyosodjon: a pályára állított műhold paneljei működnek, és képes a kommunikációra is. Az első mérési eredmények és adatok a jövő év első felében várhatók - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken.

bolygó, Föld, űr, világűr, csillagászat
A magyar űrkutatás újabb sikere a Hunity, a műhold már küldi az adatokat a világűrből  / Fotó: Diegogf / Shutterstock

A közlemény alapján a mindössze 868 grammos, 5x5x15 centiméteres, nyitható napelemszárnyakkal felszerelt kisműhold több, tudományos kísérletek elvégzésére alkalmas műszert vitt magával az űrbe. A fedélzetén helyet kapott a győri Széchenyi István Egyetem fejlesztőcsapatának négy kísérleti panelje, valamint a tavalyi Cansat Hungary középiskolai verseny győztes csapatainak hat panelje is - tették hozzá.

Ebben az évben az eszköz űrbeli tesztelése zajlik, az év végéig a Hunity üzemszerű működésének be kell állnia, 

az első mérési eredmények és adatok a jövő év első felében várhatók.

A kutatók a Kepler adatok alapján szoftver segítségével követik nyomon a műhold pályáját. Az alacsony pályára állított "zsebműhold" naponta négyszer halad át Magyarország felett. A kommunikációra maximum 8-12 perc áll rendelkezésre. Ezidő alatt kell elvégezni a műszaki paraméterek ellenőrzésé és a parancsok kiadását.

Az NMHH szakmai támogatásával teljesítette a misszióját korábban a SMOG-1 műhold is, amelynek feladata a Földről a világűr felé kisugárzott elektroszmog feltérképezése volt, amelyről azelőtt a világon senki nem rendelkezett hiteles információval.

A SMOG-1 műhold mérései révén olyan értékes adatokhoz jutott az NMHH, amelyek alapján már fel lehet mérni, hogy mennyi energiát "pazarolnak el" a különböző rádiórendszerek és mobilhálózatok.

Űrkutatás

Űrkutatás
105 cikk
