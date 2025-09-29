Itt az újabb magyar űrsiker, ezt még fel kell dolgozni: egyenesen Elon Musk rakétája viszi fel a BME műholdját

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által fejlesztett legújabb magyar műhold, a Hunity, hamarosan a világűrbe repülhet, a mindössze 868 grammos eszköz pedig a SpaceX Falcon 9 rakétáján lesz fellőve, egy nemzetközi Transporter-15 misszió keretében – írta a Mandiner.
Az űripar iránt érdeklődők számára ismét izgalmas nap köszöntött be: a BME Hunity névre keresztelt műholdja már a hordozórakétán várja a novemberi startot.
A mindössze 868 grammos, körülbelül 5×5×15 centiméteres eszköz olyan újításokat tartalmaz, amelyek jelentősen meghaladják a hagyományos diákműholdak szintjét. Nyitható napelemszárnyakat és fejlett műszerpaneleket kapott, emellett nagy felbontású fedélzeti kamerával, valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszerrel is felszerelték.
A Hunity különlegessége a hazai egyetemi együttműködés: a győri Széchenyi István Egyetem négy kísérleti panelt készített a fedélzetre, míg a tavalyi Cansat Hungary verseny döntős középiskolás csapatai hat saját fejlesztésű modullal járultak hozzá a műholdhoz.
Az MRC100-as projekt folytatásaként a Hunity nemcsak a mérnöki tudást, hanem a fiatal tehetségek kreativitását is bemutatja
– nyilatkozta Dudás Levente, a BME zsebműhold-projektjeinek műszaki vezetője.
A Hunity rádióamatőr-sávban kommunikál majd, elsődleges földi irányítóállomása a BME E épületének tetején működik. Az indítás a SpaceX Transporter-15 misszió részeként valósul meg, ami újabb mérföldkő a magyar űrkutatásban és a felsőoktatási kutatások nemzetközi megjelenésében.
Zseniális új magyar találmánytól hangos a fél világ: itt a végső válasz, pénzégetés volt-e kilőni Kapu Tibort az űrbe
A HUNOR program nemcsak tudományos, hanem jelentős gazdasági haszonnal is járhat Magyarország számára – mondta a Világgazdaságnak Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az űrtechnológia hozzájárulhat a versenyképességhez, a kkv-k fejlődéséhez és a fiatalok természettudományos pályára ösztönzéséhez is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.