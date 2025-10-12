Deviza
Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében

Nagyon szépen haladnak az M49-es gyorsforgalmi út építésével - számolt be a Magyar Építők.
VG
2025.10.12., 14:22
Fotó: Magyar Építők

Már közel kész pályát tudott filmezni az első 10 kilométeren a Magyar Építők stábja az M49-es épülő szakaszán. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka-Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak. Mint írják, Az M3-ashoz közelebbi szakaszon már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást tudtunk rögzíteni.

Fotó: Magyar Építők

A beszámoló szerint, a nyugatabbra eső területeken ugyanakkor az aszfaltozás látványos képeit tudtuk megörökíteni - a szakaszos előrehaladás miatt ugyanis a különböző részek eltérő fázisban tartanak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása terv szerint jövő ősszel zárul.

Hiánypótló sztráda lesz az M49-es

Az M49-es autóút Románia felé haladva, Csengeren át, az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tett lehetővé.

Korábban megírtuk, hogy az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések között, a 7+700 és 10+200 kilométerszelvények közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát 2025. szeptember 15-től ideiglenesen forgalomba helyezték, 2-szer 1 sávos forgalmi rendben. Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható.

Tizenöt évvel ezelőtt kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert – közölte korábban Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott sajtótájékoztatón. A következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.


 

 

Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében

Nagyon szépen haladnak az M49-es gyorsforgalmi út építésével - számolt be a Magyar Építők.
Erre készül Orbán Viktor: a miniszterelnöki üzenetek jóval többről szólnak mint a Tisza párt megszorításai

Bőven túlmutatnak a legnagyobb ellenzéki párttal való rivalizáláson a miniszterelnök egykulcsos adóról szóló üzenetei.
Otthon Start: dübörög az építőipar, a budapestiek mellett indulnak a vidéki fejlesztések is

Hatalmas beruházás indul Debrecenben: több száz lakás épülhet – közölte a Haon.

