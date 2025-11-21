Autópályadíjak: itt vannak a 2026-os árak, beszámítják az útfelújításokat, jön a filléres éves matrica – mutatjuk a részleteket

2026-ban az autópálya-matricák ára az inflációt követve fog emelkedni, az M1-es autópálya felújítása miatt azonban több kedvezményes konstrukciót is bevezetnek – tette közé az e-autópályamatrica.hu.

Útfelújítás az M1-esen. Emiatt is olcsóbb lesz az éves megyei autópálya-matrica / Fotó: Kocsis Zoltán

A leggyakoribb, D1 kategóriába tartozó járművekre (személyautó, motorkerékpár, utánfutó) az alábbi díjak lesznek érvényesek 2026-ban:

napi matrica: 5550 forint

10 napos matrica: 6910 forint

havi matrica: 11 170 forint

éves országos matrica: 61 760 forint

éves vármegyei matrica: 7190 forint

A Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében élő lakosok számára az éves megyei matrica díja 15 ezer forint lesz az M1-es autópálya felújítás miatti forgalmi korlátozása miatt. Azonban Borsod-Abaúj-Zemplén megye még ezen is túltesz, mivel az útfejlesztések miatt az éves megyei matrica itt csak 2500 forintba fog kerülni.

Új M1 regionális matrica lesz a D1 kategóriában 2026-tól

Az M1-es autópálya felújítása miatt új, kedvezményes terméket is bevezetnek. A munkálatok ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét.

Az M1 regionális éves matrica díja 15 ezer forint lesz. Ez Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz érvényes, és bárki megvásárolhatja, nem csak az ott élők.

A gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta még sosem csökkent az autópálya-matrica ára hazánkban, azonban 2026-ban ez megtörténik

Mint lapuk korábban megírta, jövőre öt vármegyében is csupán az eredeti ár töredékébe kerül majd az autópálya-matrica. A díjcsökkentés oka az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatásából részletesen kiderül, hogy mely fizetős utakra vonatkoznak a kedvezmények.

Az e-matricás rendszerben az adott vármegyei jogosultság a vármegye közigazgatási határán túl a szomszédos vármegye első lehajtójáig érvényes. Ennek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei matricát vásárlók a következő szakaszokra váltanak jogosultságot:

M3-as autópálya Füzesabony és Polgár között

M30-as autópálya teljes szakasza az M3-as autópálya és Tornyosnémeti országhatár között

Az M1 regionális matricával 808 kilométer hosszú gyorsforgalmi útszakasz lesz igénybe vehető. Tulajdonképpen az M1 Hegyeshalom országhatárt elérhetjük Budapest mellett Hatvantól, Lajosmizsétől, Szolnoktól, Paks északtól és Balatonvilágostól is.