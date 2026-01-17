Energiafordulat fagyos időben: 2035-re véget vetne az orosz függésnek a Tisza
Amikor a tél nem csak naptári fogalom, hanem hetekig tartó hideget, fagyos éjszakákat és megugró fűtési igényt jelent, az energiapolitika hirtelen kézzelfogható valósággá válik. Ilyenkor nem elméleti viták dőlnek el, hanem az, hogy van-e elegendő gáz, stabil ellátás és megfizethető ár a magyar háztartások számára. A Tisza Párt energiapolitikai elképzelései ebben a kontextusban különösen nagy súlyt kapnak, hiszen vezető politikusaik és szakértőik egyaránt az orosz energiahordozóktól való leválást sürgetik.
2035-ös céldátum, brüsszeli irány
Magyar Péter több alkalommal is világossá tette: stratégiai célként tekint az orosz energiafüggőség megszüntetésére. Az augusztus 20-án meghirdetett Szent István-programban azt ígérte, hogy
2035-ig Magyarország teljesen leválna az orosz energiahordozókról, összhangban az Európai Unió által elfogadott irányvonalakkal. Egy másik megszólalásában úgy fogalmazott: idővel le kell válni az orosz energiáról, miközben a rezsicsökkentést „humbugnak” nevezte.
A tiszás narratíva szerint a leválás nem egyik napról a másikra történne, hanem fokozatosan, alternatív beszerzési források bevonásával. Magyar Péter egy nemzetközi interjúban azt mondta: nem azonnali tiltásról van szó, hanem egy hosszú távú átállásról, amelynek során „a legolcsóbb és legbiztonságosabb forrásokat” keresnék meg. A hangsúly azonban egyértelműen a brüsszeli elvárások teljesítésén van.
Programba emelt tiltás, politikai támogatással
Az orosz energia visszaszorítása nem csupán egyéni megszólalások szintjén jelenik meg. A Tisza Párt hivatalos programjába is bekerült az erre vonatkozó célkitűzés, összhangban a brüsszeli szankciós törekvésekkel.
A párt környezetében megjelenő álláspontok:
- A program szintjén is megjelent az orosz energiaimport korlátozásának, tiltásának célja.
- Egyes felmérések szerint a Tisza szimpatizánsainak többsége támogatja az orosz energiahordozók visszaszorítását.
- A kérdést nem elsősorban gazdasági, hanem politikai és értékalapú döntésként kezelik.
Ez a megközelítés azonban élesen ütközik azzal a gyakorlati kérdéssel, amely a téli hónapokban elkerülhetetlenül felmerül: honnan, mennyiért és milyen biztonsággal érkezik az energia, amikor a fogyasztás csúcson van.
Energiafordulat: hideg tél, drága alternatívák
A kérdés azonban nem ideológiai, hanem nagyon is gyakorlati:
mi történik egy hosszú, hideg tél idején, ha az olcsóbb, hosszú távú szerződéseken alapuló orosz energia helyett drágább, piaci alapú forrásokra kell támaszkodni? Nyugat-Európa az elmúlt években már megtapasztalta, hogy az orosz gáz gyors kiváltása milyen árrobbanással, ellátási kockázatokkal és állami beavatkozásokkal jár.
Magyarország földrajzi adottságai és energiaszerkezete miatt különösen érzékeny erre a kérdésre. A téli csúcsfogyasztás idején a stabil, kiszámítható ellátás nem politikai állásfoglalás, hanem ellátásbiztonsági alapfeltétel. A tiszás elképzelések ezzel szemben egy olyan átmenetet vetítenek előre, amelynek költségei első körben a fogyasztóknál, a háztartásoknál és a vállalkozásoknál jelentkeznének.
Rezsicsökkentés nélkül még nagyobb lenne a teher
A kép akkor válik teljessé, ha figyelembe vesszük: a Tisza Párt vezetői és szakértői következetesen bírálják a rezsicsökkentést, és a lakossági energiaárak piacosítása mellett érvelnek.
A két folyamat együtt járna:
- Orosz energia visszaszorítása vagy kiváltása.
- Piaci alapú árképzés erősödése.
- Állami árkorlátok gyengítése vagy megszüntetése.
- Kiszámíthatatlanabb fűtésszámlák a téli hónapokban.
Egy ilyen forgatókönyvben a hideg tél nemcsak időjárási, hanem komoly megélhetési kockázatot is jelentene.
A tél mint lakmuszpapír
A fűtési szezon ezért többet mond minden kampánybeszédnél. Megmutatja, hogy egy energiapolitikai irányváltás kinek a kockázatát növeli, és ki viseli annak árát. A Tisza Párt elképzelései alapján az orosz energiáról való leválás és a rezsicsökkentés elutasítása nem elvont jövőkép, hanem nagyon is kézzelfogható következményekkel járna. A kérdés végső soron nem geopolitikai jelszavakról szól, hanem arról, hogy egy hideg, bizonytalan tél közepén kinek jut biztos fűtés, és milyen áron.