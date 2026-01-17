Amikor a tél nem csak naptári fogalom, hanem hetekig tartó hideget, fagyos éjszakákat és megugró fűtési igényt jelent, az energiapolitika hirtelen kézzelfogható valósággá válik. Ilyenkor nem elméleti viták dőlnek el, hanem az, hogy van-e elegendő gáz, stabil ellátás és megfizethető ár a magyar háztartások számára. A Tisza Párt energiapolitikai elképzelései ebben a kontextusban különösen nagy súlyt kapnak, hiszen vezető politikusaik és szakértőik egyaránt az orosz energiahordozóktól való leválást sürgetik.

Energiafordulat fagyos időben: 2035-re véget vetne az orosz függésnek a Tisza / Fotó: NurPhoto via AFP

2035-ös céldátum, brüsszeli irány

Magyar Péter több alkalommal is világossá tette: stratégiai célként tekint az orosz energiafüggőség megszüntetésére. Az augusztus 20-án meghirdetett Szent István-programban azt ígérte, hogy

2035-ig Magyarország teljesen leválna az orosz energiahordozókról, összhangban az Európai Unió által elfogadott irányvonalakkal. Egy másik megszólalásában úgy fogalmazott: idővel le kell válni az orosz energiáról, miközben a rezsicsökkentést „humbugnak” nevezte.

A tiszás narratíva szerint a leválás nem egyik napról a másikra történne, hanem fokozatosan, alternatív beszerzési források bevonásával. Magyar Péter egy nemzetközi interjúban azt mondta: nem azonnali tiltásról van szó, hanem egy hosszú távú átállásról, amelynek során „a legolcsóbb és legbiztonságosabb forrásokat” keresnék meg. A hangsúly azonban egyértelműen a brüsszeli elvárások teljesítésén van.

Programba emelt tiltás, politikai támogatással

Az orosz energia visszaszorítása nem csupán egyéni megszólalások szintjén jelenik meg. A Tisza Párt hivatalos programjába is bekerült az erre vonatkozó célkitűzés, összhangban a brüsszeli szankciós törekvésekkel.

A párt környezetében megjelenő álláspontok:

A program szintjén is megjelent az orosz energiaimport korlátozásának, tiltásának célja.

Egyes felmérések szerint a Tisza szimpatizánsainak többsége támogatja az orosz energiahordozók visszaszorítását.

A kérdést nem elsősorban gazdasági, hanem politikai és értékalapú döntésként kezelik.

Ez a megközelítés azonban élesen ütközik azzal a gyakorlati kérdéssel, amely a téli hónapokban elkerülhetetlenül felmerül: honnan, mennyiért és milyen biztonsággal érkezik az energia, amikor a fogyasztás csúcson van.