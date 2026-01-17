Téli hidegben derül ki az igazság: a Tisza eltörölné a rezsicsökkentést, megszorításokra készül

A tél idén nemcsak naptár szerint érkezett meg: az ország több pontján hosszan elhúzódó hideg, havazás és fagy tette próbára a háztartásokat. Ilyenkor válik igazán kézzelfoghatóvá, mit jelent az energia ára, az otthonok fűthetősége és az ellátásbiztonság. Nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés kérdése minden keményebb tél idején a közéleti viták középpontjába kerül – és ilyenkor különösen nagy a tétje annak, milyen energiapolitikát, illetve szociális védőhálót képzel el a Tisza.

Amikor fagy, fizetnénk igazán: így támadja a Tisza a rezsit / Fotó: Marton Monus / REUTERS

A Tisza Párt környezetéből az elmúlt időszakban sorra hangzottak el olyan kijelentések, amelyek alapján világosan kirajzolódik: a jelenlegi rezsicsökkentési rendszerrel szemben nemcsak szakmai, hanem ideológiai ellenérzéseik is vannak, miközben gazdaságpolitikai elképzeléseik adóemelésekkel és megszorításokkal járnának. Mindezt azonban saját megszólalóik szerint is csak a választások után mondanák ki nyíltan.

„Humbug”, „tudatformálás”, „véget kellene vetni neki”

A rezsicsökkentést a Tisza vezető politikusai és holdudvara nem egyszerűen bírálja, hanem megkérdőjelezi a létjogosultságát.

Magyar Péter pártelnök egy megszólalásában egyenesen „humbugnak” nevezte az intézkedést, míg Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikai szakértője azt állította: a rezsicsökkentés csupán „tudatformálás”, amely szerinte tévesen szoktatja hozzá az embereket ahhoz a gondolathoz, hogy az alacsonyabb energiaár önmagában jó dolog. Érvelése szerint akár az is kívánatos lehet, ha valamiért többet fizetnek a fogyasztók.

A kritika nem új keletű a párt szellemi hátországában. Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza környékén rendszeresen előadó közgazdász szerint eljöhet az a pillanat, amikor

meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést,

míg Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő korábban – még brüsszeli tisztviselőként – hivatalos jelentésekben is azt írta:

a rezsicsökkentés „maga alatt vágja a fát”, és véget kellene vetni neki.

Ezek a kijelentések egy irányba mutatnak: a piaci alapú energiaárak felé, összhangban azokkal az uniós elvárásokkal, amelyek a lakossági árszabályozás leépítését szorgalmazzák. Egy ilyen fordulat különösen érzékenyen érintené a magyar családokat egy elhúzódó, hideg tél idején – amikor a fűtési számlák nem elméleti kérdést jelentenek, hanem a mindennapi megélhetés részét.