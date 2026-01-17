Téli hidegben derül ki az igazság: a Tisza eltörölné a rezsicsökkentést, megszorításokra készül
A tél idén nemcsak naptár szerint érkezett meg: az ország több pontján hosszan elhúzódó hideg, havazás és fagy tette próbára a háztartásokat. Ilyenkor válik igazán kézzelfoghatóvá, mit jelent az energia ára, az otthonok fűthetősége és az ellátásbiztonság. Nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés kérdése minden keményebb tél idején a közéleti viták középpontjába kerül – és ilyenkor különösen nagy a tétje annak, milyen energiapolitikát, illetve szociális védőhálót képzel el a Tisza.
A Tisza Párt környezetéből az elmúlt időszakban sorra hangzottak el olyan kijelentések, amelyek alapján világosan kirajzolódik: a jelenlegi rezsicsökkentési rendszerrel szemben nemcsak szakmai, hanem ideológiai ellenérzéseik is vannak, miközben gazdaságpolitikai elképzeléseik adóemelésekkel és megszorításokkal járnának. Mindezt azonban saját megszólalóik szerint is csak a választások után mondanák ki nyíltan.
„Humbug”, „tudatformálás”, „véget kellene vetni neki”
A rezsicsökkentést a Tisza vezető politikusai és holdudvara nem egyszerűen bírálja, hanem megkérdőjelezi a létjogosultságát.
Magyar Péter pártelnök egy megszólalásában egyenesen „humbugnak” nevezte az intézkedést, míg Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikai szakértője azt állította: a rezsicsökkentés csupán „tudatformálás”, amely szerinte tévesen szoktatja hozzá az embereket ahhoz a gondolathoz, hogy az alacsonyabb energiaár önmagában jó dolog. Érvelése szerint akár az is kívánatos lehet, ha valamiért többet fizetnek a fogyasztók.
A kritika nem új keletű a párt szellemi hátországában. Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza környékén rendszeresen előadó közgazdász szerint eljöhet az a pillanat, amikor
meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést,
míg Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő korábban – még brüsszeli tisztviselőként – hivatalos jelentésekben is azt írta:
a rezsicsökkentés „maga alatt vágja a fát”, és véget kellene vetni neki.
Ezek a kijelentések egy irányba mutatnak: a piaci alapú energiaárak felé, összhangban azokkal az uniós elvárásokkal, amelyek a lakossági árszabályozás leépítését szorgalmazzák. Egy ilyen fordulat különösen érzékenyen érintené a magyar családokat egy elhúzódó, hideg tél idején – amikor a fűtési számlák nem elméleti kérdést jelentenek, hanem a mindennapi megélhetés részét.
Brüsszeli elvárások, orosz energia, magasabb árak
A rezsicsökkentés felszámolásának gondolata szorosan összefügg azzal az energiapolitikai iránnyal is, amelyet a Tisza környezetében többen nyíltan képviselnek.
A párt tanácsadói és szakértői rendszeresen hivatkoznak azokra a brüsszeli gazdaságpolitikai és energetikai elvárásokra, amelyeket szerintük Magyarországnak végre kellene hajtania – még akkor is, ha ezek az orosz energiahordozóktól való gyorsabb leválást, az ellátási útvonalak átalakítását és ezzel együtt magasabb beszerzési árakat jelentenének.
Kéri László kampánytanácsadó nyíltan beszélt arról, hogy egy tiszás kormány végrehajtaná azokat az uniós elvárásokat, amelyeket az Orbán-kormány évek óta nem.
Ezek közé tartozik az energiaárak „piacosítása” is, amely a tapasztalatok szerint Nyugat-Európában drasztikus lakossági áremelkedéssel járt együtt.
Megszorítások – de csak a választások után
Nemcsak az energiapolitika, hanem a teljes gazdasági program kapcsán is visszatérő elem a Tisza megszólalásaiban az óvatosság – vagy inkább az elhallgatás.
Saját politikusaik és tanácsadóik több alkalommal is elismerték: vannak olyan tervek, amelyekről „most nem lehet beszélni”.
Tarr Zoltán alelnök egy fórumon úgy fogalmazott: nem mondhatnak el mindent, mert „akkor megbuknak”, majd hozzátette, hogy a választás megnyerése után „mindent lehet”. Ruszin-Szendi Romulusz, a párt jelöltje szerint a kormányprogram egy része „nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve”. Bod Péter Ákos baloldali közgazdász pedig egyenesen arról beszélt: az ellenzék megszorításokra készül, csak erről „bölcsen nem beszél”.
Adóemelés, nyugdíjvágás, kedvezmények eltörlése
A Tisza Párt környezetéből érkező megszólalások alapján egyre világosabban kirajzolódik, milyen gazdaságpolitikai irányváltás következne egy esetleges kormányváltás után. Bár a párt vezetői több alkalommal jelezték, hogy a választások előtt nem kívánnak minden részletet nyilvánosságra hozni, a kiszivárgó nyilatkozatokból már most összeáll a kép.
Adópolitika:
- Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője nyíltan a progresszív adórendszer mellett érvelt, és támogató visszajelzéseket keresett a hallgatóságtól.
- Bokros Lajos elkerülhetetlennek nevezte a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, amely szerinte magasabb szja-bevételt biztosítana az államnak.
- Magyar Péter maga is elismerte: adóemeléssel nem lehet választást nyerni, ezért ha ilyen tervei lennének, azt nem a kampányban mondaná el.
Nyugdíj- és családtámogatások:
- Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője szerint a jelenlegi rendszer túl bőkezű, ezért csökkentené az induló nyugdíjakat és szigorítaná a Nők40 programot, akár annak megszüntetésével.
- Bokros Lajos és Petschnig Mária is célkeresztbe vette a 13. havi nyugdíjat, amelyet nehéznek, illetve indokolatlannak tartanak a jelenlegi formájában.
- A többgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességét több tiszás megszólaló „eszementnek” és „fenntarthatatlannak” nevezte, utalva arra, hogy egy új kormány átalakítaná vagy megszüntetné ezeket a kedvezményeket.
A Tisza Párt – koncepciója téli valóság kontra elméleti piac
Mindezek fényében különösen éles a kontraszt a téli valóság és a tiszás elképzelések között. Amikor a hideg hetekig kitart, a családok számára nem elméleti kérdés, hogy „piaci alapon” mennyibe kerülne a fűtés, hanem nagyon is gyakorlati. A rezsicsökkentés ebben a helyzetben nem ideológia, hanem biztonsági háló.
A Tisza Párt környezetéből érkező kijelentések alapján azonban egyértelmű: egy esetleges kormányváltás után a jelenlegi rendszer támadások kereszttüzébe kerülne. Magasabb energiaárak, megszorítások, adóemelések és a szociális kedvezmények újragondolása rajzolódik ki – mindez egy olyan időszakban, amikor Európa nagy része már megtapasztalta, mit jelent a „piacosított” energia ára egy hideg tél közepén.