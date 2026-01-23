Deviza
termálfürdő
gyógyfürdőzés
gyógyvíz

Verhetetlen akciót hirdetett meg egy hazai gyógyfürdő: akár 500 forintért megmártózhatunk

A celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő egy különleges akció keretében, a hét két napján rendkívül kedvező árakkal várja a látogatókat.
VG
2026.01.23, 08:36
Frissítve: 2026.01.23, 09:23

Kivételesen gyönyörű környezetben, az ötmillió éves vulkanikus hegy, a Ság lábánál fekszik a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, ahol mintegy 1600 négyzetméter vízfelület áll az érkezők rendelkezésére. A celldömölki fürdő 2005-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, tehát viszonylag fiatal létesítményről van szó. A termálvizük 2007-ben kapta meg a gyógyvíz minősítést, a Vulkán fürdő pedig 2008-ban szerezte meg a gyógyfürdő címet – számolt be a Termál Online.

Elképesztő akciót hirdetett meg a celldömölki fürdő: akár 500 forintért megmártózhat Fotó: Unger Tamás
Elképesztő akciót hirdetett meg a celldömölki fürdő: akár 500 forintért megmártózhat / Fotó: Unger Tamás

A hét bizonyos napjain verhetetlen árakat kínál a celldömölki fürdő

A dunántúli gyógyfürdő alapesetben is megfizethető jegyárakat biztosít, de a hét két napján még ebből is extra kedvezményt biztosítanak. Szerdán és pénteken a felnőttnapijegy ára 1900 forint, a nyugdíjasbelépő 1300 forintba kerül, míg a gyermekek és a diákok mindössze 500 forintért látogathatják a fürdőt. Emellett a celldömölki lakosoknak egy további kedvezményt is bevezettek január elején: számukra 16 óra után a felnőtt- és nyugdíjasbelépő egyaránt csupán 1000 forintba kerül.

A magas nátrium-hidrogén-karbonát tartalmú gyógyvíz legjobb hatását a mozgásszervi panaszok gyógyításában fejti ki – írják a Vulkán fürdő a weboldalán.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

