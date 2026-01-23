Beváltotta fenyegetését az amerikai elnök: csillagászati összegre perli a nagy Wall Street-i bankházat
Donald Trump beváltotta fenyegetését, s Floridában 5 milliárd dolláros keresetet nyújtott be a JPMorgan Chase és annak vezérigazgatója, Jamie Dimon ellen. Az elnök azzal vádolja a Wall Street-i bankházat, hogy politikai diszkriminációt alkalmaz ellene a debanking gyakorlatával. A JPMorgan szerint alaptalan Trump keresete.
Floridában perli a veterán Dimont az amerikai elnök
A veterán Dimon 2006 óta vezeti a bankot. Korábban lehetséges Fed-elnökként is szóba került, de ezt az értesülést a Trump-adminisztráció cáfolta.
Az elnök Floridában benyújtott keresetében azt állítja:
a bank politikai okokból zárta le a számláit a 2021. január 6-i, Capitoliumban történt zavargás után.
Trump azt is állítja, hogy a JPMorgan feketelistára tette, s ennek nyomán az ország legnagyobb bankjai diszkriminálják őt, követőit és széles körben a konzervatívokat.
Ezért az elnök még tavaly augusztusban aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek alapján
a bankok senkitől sem tagadhatják meg pénzügyi szolgáltatásaikat vallási vagy politikai meggyőződése miatt.
És elrendelte a szabályozóknak, hogy indítsanak vizsgálatot a pénzintézetek ellen az úgynevezett debanking gyakorlata miatt: az eredetileg terroristák, diktátorok és kábítószer-kereskedők ellen alkalmaztott szankciókat az elnök szerint a patrióták ellen is bevetik a woke ideológiát képviselő bankok.
A JPMorgan azt nyilatkozta:
A pernek nincs alapja, a bank nem diszkriminál politikai alapon.
Trump fia kriptóba menekült a debanking elől
Trump és családja korábban többször is kritizálta a pénzügyi intézményeket, amiért állítólag politikai nézeteik miatt megtagadták az együttműködést velük. Donald Trump Jr. tavaly azt nyilatkozta, hogy családja nehezen fér hozzá a nagybankok szolgáltatásaihoz – ez a helyzet késztette állítólag arra a Trump házaspárt, hogy belépjenek a kriptoiparba.
Szóval a családom nem azért kezdett bele a kriptovalutákba, mert azt gondolták, hogy »hé, ez a következő menő dolog«, hanem kényszerből vágtunk bele
– mondta Trump fia a CNBC-nek adott interjújában tavaly júniusban.
A Capitolium ostroma
