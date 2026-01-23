A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance véglegesítette a megállapodást a többségi amerikai tulajdonú vegyesvállalat létrehozásáról annak érdekében, hogy a népszerű platformot ne tiltsák be az USA-ban – írja a Reuters.

Megmenekült a TikTok Amerikában: megszületett a nagy alku / Fotó: AFP

A jogi és politikai huzavona még Donald Trump első elnöksége idején, 2020 augusztusában kezdődött, amikor

az amerikai elnök sikertelenül megpróbálta betiltani az alkalmazást nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.

Trump legutóbb szeptemberen halasztotta el a kínai alkalmazás működésének felfüggesztését január 20-ig. Akkor állapodtak meg ugyanis a ByteDance-szel olyan feltételekben, amelyek az amerikai törvényeknek is megfelelnek. A Fehér Ház akkor közölte, hogy az új vegyesvállalat fogja működtetni a TikTok amerikai alkalmazását.

A kínai alkalmazás évek óta jogi bizonytalanságban működött az Egyesült Államokban. Az elmúlt időszakban több amerikai óriásvállalat – köztük az Amazon, a Blackstone és az Oracle – is potenciális vevőként merült fel. Az Oracle társalapítója, Larry Ellison, Trump egyik közeli szövetségese, kifejezetten aktív volt a tárgyalásokon.

A legjelentősebb amerikai befektetők közé tartozik Jeffrey Yass is, akinek 7 százalékos részesedése 2023-ban 21 milliárd dollárt ért. Yass jelentős összegeket fordított lobbira a platform megőrzése érdekében, és politikai támogatásával is erősítette a TikTok ügyét.

A TikTok friss közlése szerint adatvédelmi és kiberbiztonsági intézkedések által biztosítani fogja az amerikai felhasználói adatokat, az alkalmazásokat és az algoritmust.

A megállapodás értelmében amerikai és nemzetközi befektetők – köztük a felhőszolgáltató óriás Oracle, a Silver Lake magántőke-befektetési csoport és az abu-dzabi székhelyű MGX – együttesen 80,1 százalékos részesedést szereznek az új vegyesvállalatban, míg a ByteDance 19,9 százalékot tart meg.

Korábban arról is írtunk, hogy megfeleződött az ázsiai kontinens legnagyobb e-kereskedőjének profitja, a befektetők mégsem aggódnak túlzottan.

Az Alibaba a mesterséges intelligenciába ölt dollár-tízmilliárdok révén piacvezető lett az új sikerműfajban, az egy órán belüli házhoz szállítás területén, miközben más fontos fejlesztéseket elhanyagolt, ideiglenesen megnyitva a terepet a konkurensek, így a „tiktokos” ByteDance előtt.