Egészen elképesztő, ami Kínában történik, a Debrecenben gyárat építő CATL jóslata hamarabb bejött, mint azt bárki gondolta volna

Amikor a tavalyi nyár elején a CATL vezetője, Robin Ceng azt jósolta, hogy Kínában 2028-ra már nemcsak a személyautók, de a nehéz teherjárművek piacának felét is elektromos modellek fedik majd le, sokan gondolhatták, hogy a cégvezető túlságosan optimista. A valóság azonban rácáfolt a kétkedőkre, a jóslat pedig hamarabb bekövetkezett, mint azt bárki gondolta volna.

Az elektromos kamionok terjedéséhez nem elegendő a töltőhálózat, akkumulátorcsere állomások is kellenek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elektromos kamionok már a piac felét lefedik Kínában

Decemberben ugyanis 84 ezer kamion kelt el Kínában, aminek 53,9 százaléka, 45 300 már az új energiás (NEV) modellek közül került ki. Ebben a kategóriában főként az elektromos, a plug-in hibrid és a hatótávnövelt típusok szerepelnek, ám fontos megjegyezni azt is, hogy a Kínában szintén népszerű LNG-hajtású kamionok nem tartoznak ebbe a körbe.

Bár a CNEV beszámolója szerint a jelenség mögött részben átmeneti okok állnak, a növekedési ütem egészen döbbenetes. Az elektromos kamiono eladása éves alapon 198 százalékkal nőtt, de a novemberi értéket is meghaladja 62 százalékkal. Ennek fontos oka a NEV-ekre vonatkozó adókedvezmények lejárása az év végén, ami miatt sokan hozhatták előre a teherautók beszerzését 2026-ból még a tavalyi évre.

Átmeneti lehet a magas arány, de az elektromos kamionok terjedése megállíthatatlan

Ez azt jelenti, hogy az idei év első felében vagy akár még tovább is aligha várható, hogy a NEV-kamionok aránya ilyen magas marad az eladásokban, ám a közúti teherforgalom elektromosra váltása megállíthatatlannak látszik az ázsiai országban. Szemben a személyautókkal, a teherautók elektromosra cseréléséhez nem elegendő a töltőállomások hálózatának kiépítése, ehelyett az akkumulátorok cseréjére van szükség. Azonban Kína ennek a hálózatnak a létrehozásában is élen jár, ami után az elektromos kamionok választása már nem ideológiai, hanem kőkemény gazdasági kérdés.

Hszia Nan, a Debrecenben gyárat építő CATL haszongépjármű eladási osztályának vezetője szerint

a NEV-kamionok 10 éves működés alatt 1,2 millió jüant (56 millió forint) spórolnak az üzemeltetőnek.

A vállalat tavaly májusban indította útjára a szabványosított cserélhető akkumulátorokat a kamionok számára és ekkor jósolta meg azt is, hogy az elektromos kamionok három éven belül a piac több mint a felét lefedik majd.