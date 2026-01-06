Deviza
Hatalmas árcsökkenést jelentett be egy hazai termálfürdő

Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő. A szegedi Aquapolis Napfényfürdőben minden korosztályt kedvezően érintenek az árváltozások. Mutatjuk, miként változnak a jegyárak.
VG
2026.01.06, 11:05
Frissítve: 2026.01.06, 11:40

A Hunguest lánchoz tartozó szegedi termálfürdő január 20-tól csökkenti a jegyárait – számolt be róla a Termál Online.

Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő (illusztráció) Fotó: Shutterstock
Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő / Fotó: Shutterstock (illusztráció) 

A termálfürdő kedvezményes jegyeivel mindössze 1200 forintért mártózhatnak a nyugdíjasok

A termálfürdő közösségimédia-posztja szerint első körben a Csongrád-Csanád vármegyei lakosok jegyárait mérsékelték, de azt ígérik, hogy az árcsökkentés a máshonnan érkezők által váltott „teljes árú” jegyeket is érinteni fogja.

A vármegyei lakosok esetében a teljes árú jegy 26 százalékkal lett olcsóbb, 7700 forint helyett 5700 forint. A diák- és gyermekjegyek 38 százalékkal mérséklődtek, 5000 forintról 3100 forintra. Míg a családi belépő ára 32 százalékkal csökkent 26 ezer forintról 17 600-ra. 

 

Jó hír, hogy 

a kedvezményes, 1200 forintos szenior jegyet nem csupán a vármegyei lakosok, hanem minden 65 év feletti (nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező), illetve mozgáskorlátozott látogató igénybe veheti. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

