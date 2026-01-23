Rezsistop: a lakosság hirtelen vonzóbbnak találja a havi leolvasást az átalánydíjnál
A kormány visszatéríti az elmúlt évekénél hidegebb időjárás miatt jelentkezett azon többletkiadásokat, amelyek lakosság megnövekedett fűtési igénye miatt keletkeztek. A rezsistopot a háztartások üdvözlik, hiszen sokan már a decemberi számlájukat sem tudták kifizetni. A Világgazdaság tud olyan esetről is, amikor egy átlagos családi ház tulajdonosa 180 ezer forintos fizetnivalóról értesült. Jó hír, hogy az MVM a napokban jelezte: ezeket a 2026 elején kiküldött számlákat további intézkedésig most nem kell kifizetni.
Várjuk a jövő heti Kormányinfót
Az említett további intézkedés pedig az lesz, hogy a Magyar Közlönyben megjelenik a többletköltség visszautalásának mikéntjét leíró rendelet. Erről a kormány várhatóan jövő csütörtökön ad tájékoztatást. Addigra kell az egyetemes gázszolgáltatásért felelős MVM-nek és a területet felügyelő Energiaügyi Minisztériumnak kitalálnia, hogyan jusson vissza a lakossághoz a kormány döntése alapján járó összeg. Az idő rövid, a munkát a megbízott szakembereknek rendkívül gyorsan, feltehetően minden mást feladatot félretolva és túlmunkával kell elvégezniük.
Annyira egyedi helyzetről van szó – ráadásul nem sokkal vagyunk az országgyűlési választások előtt –, hogy a döntés általános üdvözlése mellett kérdések, találgatások, sőt kritikák sora is hallható, olvasható. Igaz, ezek egy része nem kizárólag a rezsistopra, hanem a rezsicsökkentés rendszerére, az átlagfogyasztást túllépők extra magas gáztarifájára vonatkozik.
Ezekből ízelítő:
- Hogyan lehet meghatározni a gáz túlfogyasztását az átalánydíjasoknál, hiszen náluk csak évente egyszer van leolvasás?
- Az átalánydíjasok nem is kapnak visszatérítést, az éves elszámoláskor viszont hatalmas befizetendő összeg terheli őket?
- Kapnak visszatérítést az árammal fűtők is a rezsistop idején?
- Hogyan érinti a rezsistop a távfűtéses lakásban élőket?
- Hogyan számolják ki a fával, szénnel fűtők többletköltségét?
- Az ingyenes állami tűzifán felül számíthatnak-e a fával fűtők további állami segítségre?
- Kapnak-e ingyenes tűzifát az eredeti (kistelepülési) kedvezményezetteken kívül mások is?
- Lesz, aki rengeteg pénzt kap vissza, és lesz, aki alig, mert nagyon spórolt a gázzal, és kis lakásban, házban él?
- Pontosan mely napok fűtési többletköltségét téríti vissza az MVM?
- Januárban annyi gázt használunk, amennyit akarunk, úgysem kell kifizetni a többlet árát?
- Nem kellene a gáz túlfogyaasztását a hirtelen, nagy tarifaugrás helyett sávosan magasabb díjakkal büntetni?
- Ki fogja az intézkedés többletköltségét befizetni a költségvetésbe?
- Ideiglenesen nem kellene megnövelni az átlagfogyasztás mennyiségét?
Többször felmerült az is, hogy miért nincs olyan lakossági energiaár-szabályozás Magyarországon, amely mellett két, átlagosnál hidegebb, de hangsúlyozottan nem drámaian hideg hét fűtési költsége nem dönti romba az érintett háztartás költségvetését. „Úgy tűnik, a rezsicsökkentés 2.0, azaz az átlagfogyasztás rendszere most nem vizsgázott jól. Milyen energiapolitika az, amelynek működésében néhány hét hideg ekkora káoszt okoz?” – tette fel a kérdést Balogh József energiapiaci szakértő. Ugyanakkor
egyelőre ő sem lát olyan egyszerű megoldást, amellyel szerinte a lakosság különösebb bonyodalmak nélkül hozzájutna a neki visszaígért pénzhez.
A lakosság viszont a kezébe vette a sorsát
A felsorolás első elemére, az átalánydíjasok helyzetére Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter részben megadta a választ a legutóbbi Kormányinfón. Közölte, hogy az a felhasználói kör is visszakapja azt a pénzt, amennyibe a nagyobb hideg miatt felhasznált gáza került. Hogy hogyan kapja vissza, és mennyit, arról tehát nincs hír, arról viszont igen, hogy milyen lakossági reagálások formálódnak. A Világgazdasághoz ugyanis számos olyan vélemény, sőt tájékoztatás érkezett, amelyek szerint az átalánydíjasok most akkor érzik magukat biztonságban, ha mégis inkább havonta diktálnak. Már meg is kezdték a váltást a jelen helyzetben megnyugtatóbbnak tűnő elszámolási módra.
Származik pluszinfó Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől is. Mint közzétette, nemcsak a rezsihatárt túllépőkre (azaz az átlagfogyasztásnál többet használókra) terjed ki a rezsistop, hanem azokra is, akik a rezsihatár alatt maradnak, de a nagy hideg miatt többet fűtenek. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a következő hetekben is rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű tűzifa.
Nem szoktuk az MVM-et sajnálni, de a társaságnak most fájhat a feje a rezsistop miatt
Ha nem is rutin, de ismerős lehet az MVM-nél az a helyzet, amikor rövid határidőre kell előállnia egy teljesen újszerű számlázási rendszerrel. Az állami társaság 2022 júliusában szembesült azzal, hogy váltania kell az újonnan bevezetett átlagfogyasztás rendszerére az egyetemes szolgáltatásban.
Mint emlékezetes, a fő nehézség a lakosság részéről – és emiatt az MVM számára is – az volt, hogy míg a háztartások nyári gázfelhasználása bőven belefért az átlagfogyasztásba, a téli semmiképpen. (Az áram esetében ugyanez kisebb gond volt, mert az áram túlfogyasztásának kisebb a büntetőtarifája, továbbá a lakosság kisebb hányada fűt árammal.) Az MVM ugyan megtalálta a számlázási megoldást, sőt, azt később tovább is csiszolta. Kezdetben így is olyan számlákat volt kénytelen kiküldeni, ami miatt lakossági panaszok özöne zúdult rá, és ügyfélszolgálata látványos megerősítésére kényszerítette.
Most megint pörögnie kell a társaságnak. Miközben gyorsan ki kell dolgoznia a visszautalás egyszeri megoldását, három dologra is fel kell készülnie:
- A lakosság decemberi számlabefizetésének elmaradásával nem folyik be hozzá a várt, eddig évek óta rendszeresen érkező pénz.
- A helyzet rendezése után elesik a többlet-gázfelhasználás után neki járó, januári többletbevételtől.
- Ha négymillió ügyfelének érdemi hányada vált át az átalánydíjas elszámolásról a havira – márpedig ez elég esélyes –, akkor letehet a kasszájába az átalánydíjasoktól folyamatosan, tervezhetően, havonta befolyó összegről.
Hab a tortán, hogy a lakossági ügyfelek tömege négy éve éppen az átlagfogyasztás rendszere miatt menekült át a havi leolvasából a kiszámítható átalánydíjas elszámolásba. Bár hivatalos statisztika erről nincs, úgy tudjuk, hogy egyenletes összegű, átalánydíjas elszámolásban eddig több lakossági ügyfél volt, mint havi leolvasásban.