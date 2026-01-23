Rezsistop: a lakosság hirtelen vonzóbbnak találja a havi leolvasást az átalánydíjnál

A kormány visszatéríti az elmúlt évekénél hidegebb időjárás miatt jelentkezett azon többletkiadásokat, amelyek lakosság megnövekedett fűtési igénye miatt keletkeztek. A rezsistopot a háztartások üdvözlik, hiszen sokan már a decemberi számlájukat sem tudták kifizetni. A Világgazdaság tud olyan esetről is, amikor egy átlagos családi ház tulajdonosa 180 ezer forintos fizetnivalóról értesült. Jó hír, hogy az MVM a napokban jelezte: ezeket a 2026 elején kiküldött számlákat további intézkedésig most nem kell kifizetni.

Rezsistop: vonzóbb lett a havi elszámolás a lakosságnak / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Várjuk a jövő heti Kormányinfót

Az említett további intézkedés pedig az lesz, hogy a Magyar Közlönyben megjelenik a többletköltség visszautalásának mikéntjét leíró rendelet. Erről a kormány várhatóan jövő csütörtökön ad tájékoztatást. Addigra kell az egyetemes gázszolgáltatásért felelős MVM-nek és a területet felügyelő Energiaügyi Minisztériumnak kitalálnia, hogyan jusson vissza a lakossághoz a kormány döntése alapján járó összeg. Az idő rövid, a munkát a megbízott szakembereknek rendkívül gyorsan, feltehetően minden mást feladatot félretolva és túlmunkával kell elvégezniük.

Annyira egyedi helyzetről van szó – ráadásul nem sokkal vagyunk az országgyűlési választások előtt –, hogy a döntés általános üdvözlése mellett kérdések, találgatások, sőt kritikák sora is hallható, olvasható. Igaz, ezek egy része nem kizárólag a rezsistopra, hanem a rezsicsökkentés rendszerére, az átlagfogyasztást túllépők extra magas gáztarifájára vonatkozik.

Ezekből ízelítő:

Hogyan lehet meghatározni a gáz túlfogyasztását az átalánydíjasoknál, hiszen náluk csak évente egyszer van leolvasás?

Az átalánydíjasok nem is kapnak visszatérítést, az éves elszámoláskor viszont hatalmas befizetendő összeg terheli őket?

Kapnak visszatérítést az árammal fűtők is a rezsistop idején?

Hogyan érinti a rezsistop a távfűtéses lakásban élőket?

Hogyan számolják ki a fával, szénnel fűtők többletköltségét?

Az ingyenes állami tűzifán felül számíthatnak-e a fával fűtők további állami segítségre?

Kapnak-e ingyenes tűzifát az eredeti (kistelepülési) kedvezményezetteken kívül mások is?

Lesz, aki rengeteg pénzt kap vissza, és lesz, aki alig, mert nagyon spórolt a gázzal, és kis lakásban, házban él?

Pontosan mely napok fűtési többletköltségét téríti vissza az MVM?

Januárban annyi gázt használunk, amennyit akarunk, úgysem kell kifizetni a többlet árát?

Nem kellene a gáz túlfogyaasztását a hirtelen, nagy tarifaugrás helyett sávosan magasabb díjakkal büntetni?

Ki fogja az intézkedés többletköltségét befizetni a költségvetésbe?

Ideiglenesen nem kellene megnövelni az átlagfogyasztás mennyiségét?

Többször felmerült az is, hogy miért nincs olyan lakossági energiaár-szabályozás Magyarországon, amely mellett két, átlagosnál hidegebb, de hangsúlyozottan nem drámaian hideg hét fűtési költsége nem dönti romba az érintett háztartás költségvetését. „Úgy tűnik, a rezsicsökkentés 2.0, azaz az átlagfogyasztás rendszere most nem vizsgázott jól. Milyen energiapolitika az, amelynek működésében néhány hét hideg ekkora káoszt okoz?” – tette fel a kérdést Balogh József energiapiaci szakértő. Ugyanakkor

egyelőre ő sem lát olyan egyszerű megoldást, amellyel szerinte a lakosság különösebb bonyodalmak nélkül hozzájutna a neki visszaígért pénzhez.

A lakosság viszont a kezébe vette a sorsát

A felsorolás első elemére, az átalánydíjasok helyzetére Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter részben megadta a választ a legutóbbi Kormányinfón. Közölte, hogy az a felhasználói kör is visszakapja azt a pénzt, amennyibe a nagyobb hideg miatt felhasznált gáza került. Hogy hogyan kapja vissza, és mennyit, arról tehát nincs hír, arról viszont igen, hogy milyen lakossági reagálások formálódnak. A Világgazdasághoz ugyanis számos olyan vélemény, sőt tájékoztatás érkezett, amelyek szerint az átalánydíjasok most akkor érzik magukat biztonságban, ha mégis inkább havonta diktálnak. Már meg is kezdték a váltást a jelen helyzetben megnyugtatóbbnak tűnő elszámolási módra.