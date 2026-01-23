Nagy változások jönnek az otthontámogatásoknál – sokan örülhetnek majd

Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítják a bejelentési határidőt is, ami azoknak adhat pluszidőt, akik lakáshitelük törlesztésére kívánják fordítani az akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást. A változások miatt a bejelentési határidőt is újranyitják – hívta fel a figyelmet a Biztos Döntés.

Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatára jogosultak köre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lap emlékeztetett, hogy a kormány Facebook-videóban jelentette be az újdonságokat. Hidvéghi Balázs tájékoztatása szerint a jogszabályváltozás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenik majd.

A legfontosabb változások az alábbiak:

A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást. Ez azért fontos, mert az eddigi szabályozás szerint a támogatás nem fordítható egyéb hitelkonstrukciók törlesztésére, így babaváró, személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel és munkáltatói kölcsön sem fizethető belőle, akkor sem, ha ezeket egyébként lakásvásárlásra fordították. Az utóbbi a jövőben kivétel lehet majd, de csak akkor, ha a hitelösszegből egy magyarországi lakóingatlant vásároltak meg. Még többeket érinthet, hogy a 2026. január 1. előtt aláírt lakáshitel-szerződéseknél a bejelentési lehetőséget újranyitják, és 2026. február 15-ig lesz mód a bejelentésre. Ez jó lehetőség azoknak, akik a jelenlegi szabály szerint is jogosultak a támogatásra, ám lemaradtak róla, valamint azoknak is eddig kell bejelenteniük az igényüket, akik a módosításoknak köszönhetően jogosulttá váltak rá. Az évi nettó egymillió forintos támogatásra jogosultak lesznek már az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is.

Mit kell tudni a közszolgálati dolgozók otthontámogatásáról?

A közszolgálati otthontámogatás egy akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás, amely meglévő lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére, illetve új lakáshitelhez önerőként használható fel.