tőzsdenyitás
Telekom
Richter

A Telekomban és a Richterben van az erő

A BUX index egy helyben topogott a pénteki tőzsdenyitás után. A Magyar Telekom és a Richter viszont lendületesen kezdte a kereskedést.
Murányi Ernő
2026.01.30, 09:12
Frissítve: 2026.01.30, 09:39

Miután csütörtökön a három meghatározó amerikai részvényindex közül egyedül a Dow Jones erősödött, s az is csupán minimális mértékben, a főbb európai indexek is vegyes képet mutattak pénteken a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Csak a francia CAC 40 és a Euro Stoxx 50 nőtt érdemlegesen, azaz 0,4-0,4 százalékkal.

Magyar TELEKOM
Jól kezdte a pénteki kereskedést a Magyar Telekom / Fotó: Tobias Tropper / Shutterstock

Becsengetés után a francia GDP-adatokra és az Egyesült Királyság országos lakásárindexére irányulhat a befektetők figyelme. A francia GDP növekedése a negyedik negyedévben – a várakozások mediánját telibe találva – 0,2 százalékra lassult, az éves bővülés viszont elérte a 0,9 százalékot, amire a kormányzat a költségvetési terveit alapozta. Élénkült a fogyasztás is az országban.

Később érkeznek a spanyol GDP és fogyasztói árindex előzetes adatai, a német munkanélküliségi ráta, a német és olasz negyedik negyedéves GDP, valamint az EU-s GDP és a német fogyasztói árindex számai.

A magyar gazdaság is 0,2 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben az előző negyedévhez mérten a csütörtök reggel megjelent előzetes adatok szerint, ám nálunk az elemzők 0,4 százalékot vártak. Éves bázison 0,5 százalékos volt a gyarapodás, míg az egész éves GDP-bővülés mindössze 0,3 százalék volt.

Kedvező hír viszont, hogy Donald Trump amerikai elnök közbenjárására részleges és korlátozott tűzszünet jön létre Ukrajnában.

Markáns esés bontakozott ki az ezüst és az arany piacán. Az előbbi unciája 8 százalékkal, 105,4 dollárra, az utóbbié 3,4 százalékkal, 5174 dollárra zuhant. 

A bitcoin kurzusa közel 2 százalékkal, 82 415 dollárra, kéthavi mélypontjára csökkent. A Bloomberg szerint az eszközbe fektető amerikai alapok már milliárdos veszteségnél tartanak. 

Ilyen előzmények után a BUX 127 866 ponton, azaz 0,02 százalékkal csütörtöki záróértéke alatt nyitott.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP nyitóára 0,3 százalékkal, 40 150 forintra gyengült

 OTP részvény
OTP részvény12:09:29
Árfolyam: 40 530 HUF +280 / +0,69 %
Forgalom: 4 440 375 400 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3900 forinton stagnált.

 MOL részvény
MOL részvény12:09:30
Árfolyam: 3 914 HUF +12 / +0,31 %
Forgalom: 919 526 492 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter viszont 0,4 százalékkal, 10 650 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:09:30
Árfolyam: 10 710 HUF +100 / +0,93 %
Forgalom: 730 499 550 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom-részvények ára fél százalékkal, 1980 forintra nőtt. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:09:30
Árfolyam: 1 994 HUF +24 / +1,2 %
Forgalom: 138 033 428 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint kora reggel nagyot gyengült, az euró 382 fölé lőtt ki. A GDP-adatok közzététele óta (8.30) azonban egészen 381,4 forintig ereszkedett vissza a közösségi deviza árfolyama.

 

