Orbán Viktor először felhívta Pintér Sándort, aztán azonnal bejelentést tett: "Az előrejelzéseket módosították, döntött a kormány" – videó

Közösségi oldalán számolt be a kormány friss döntéséről Orbán Viktor. A rövid videóüzenetben az látható, hogy a magyar miniszterelnök először Pintér Sándorral konzultál, majd ismerteti a kabinet határozatát.

Orbán Viktor először felhívta Pintér Sándort, aztán azonnal bejelentést tett / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor azzal kezdte tájékoztatását, hogy az előrejelzéseket módosították, nem enyhülés jön, hanem tartós marad a hideg.

Orbán Viktor bejelentést tett a tűzifáról

„A múlt heti országos havazás után ma ónos esővel küzdöttünk. Az operatív törzs mindent megtesz a helyzet kezelése érdekében, de ezzel együtt is arra kérek mindenkit, vigyázzon az utakon” – fogalmazott.

Majd közölte, hogy úgy tűnik,

a hideg még hetekig ki fog tartani,

ezért a mai napon a kormány döntést hozott. A belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.

„Annyi tűzifát biztosítunk a rászorulóknak, amennyire szükség lesz. Hideg idők jönnek, vigyázzunk egymásra!” – zárta bejelentkezését Orbán Viktor.

Szerdai időjárás Magyarországon

A HungaroMet Nonprofit Zrt. délutáni előrejelzésében arról számolt be, hogy az enyhébb légtömegek hatására az európai földrész nyugati felén 5 és 15 fok közé kúszott fel a hőmérő higanyszála, és az éjszaka is fagymentesen telt.

Keletebbre viszont tartja magát a zord téli idő, továbbra is vastag hótakaró borítja a tájat, és többfelé mínusz 15 és mínusz 20 fok közé csökkent hajnalra a hőmérséklet, ráadásul napközben is végig fagyott.

Magyarországot tekintve általában erősen felhős vagy borult idő várható, de este átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka a délnyugati tájak kivételével rétegfelhőzet, főleg a Dunántúlon zúzmarás köd képződhet, mely szerdán napközben is tartósan megmarad, így inkább csak a délnyugati országrészben lehet kevesebb a felhő és napos az idő. Csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb hószállingózás, ónos szitálás fordulhat elő.

Szerda este északkeleten ugyanakkor kisebb havazás, ónos eső is lehet. Az ország nagy részén gyenge keleties irányú légmozgás lesz a jellemző, míg a délnyugati országrészben a délies szelet időnként élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 2 fok között alakul, de északkeleten mínusz 15 fok körüli minimumok is előfordulhatnak, míg délnyugaton ennél jóval enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű, a naposabb délnyugati tájakon ennél jóval enyhébb lehet az idő, 10 fok körül vagy kevéssel afelett alakulhat a maximum.