A rezsicsökkentés túl olcsó – a Tisza szerint ez a baj

A téli hidegben nincs helye mellébeszélésnek: ami a fűtésszámlán jelenik meg, az nagyon is valós következmény. A rezsicsökkentés a Tisza Párt vezetői és tanácsadói szerint hiba, amelyet meg kell szüntetni, még akkor is, ha ez milliók terheit növeli. A megszólalásaikból világosan kiderül, hogy a drágább energia szerintük nem probléma, hanem cél. Egy ilyen fordulat árát azonban nem a politikai döntéshozók, hanem a magyar családok fizetnék meg egy hosszú, fagyos tél közepén.
Ballagó Dániel
2026.01.17, 16:05

Kevés olyan ügy van Magyarországon, amely annyira közvetlenül érinti a mindennapi életet, mint a rezsi. Fűtés, villany, gáz – ezek nem elméleti kérdések, hanem havi számlák, amelyek hideg téli napokon különösen élesen mutatják meg, mit jelent egy politikai döntés a valóságban. A Tisza Párt vezető politikusainak és tanácsadóinak megszólalásaiból azonban egy következetes kép rajzolódik ki: szerintük a rezsicsökkentés nem védelem, hanem probléma, amit előbb-utóbb meg kell szüntetni.

Hőszivattyú: a kereskedők nyakán maradnak - gázzal jobban megéri fűteni ,rezsicsökkentés
A rezsicsökkentés túl olcsó – a Tisza szerint ez a baj / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem kerülte a kemény szavakat. Egy országjáró fórumon a rezsicsökkentést egyszerűen „humbugnak” nevezte, jelezve, hogy a jelenlegi rendszer szerinte nem valós megoldás, hanem politikai trükk. A párt környezetében azonban nem ez volt az egyetlen ilyen kijelentés.

A tiszás megszólalások közös üzenetei:

  • Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés nem több, mint látszatintézkedés.
  • Kéri László kampánytanácsadó egyenesen a „világ blöffjének” nevezte.
  • Surányi György volt jegybankelnök szerint eljön az idő, amikor „meg lehet kérdőjelezni” a rezsicsökkentést.
  • Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő szerint a rendszerrel az ország „maga alatt vágja a fát”, ezért véget kellene vetni neki.

A mondatok külön-külön is erősek, együtt azonban egyértelművé teszik:

a Tisza köreiben nem javítani, hanem felszámolni akarják a jelenlegi rezsipolitikát.

„Jobb dolog, ha többet fizetsz”

Talán a legnyersebben Bódis Kriszta, a Tisza tanácsadója fogalmazott, amikor arról beszélt: ha valamiért többet fizetsz, az sokkal jobb dolog. Érvelése szerint az energia nem végtelen erőforrás, ezért a piaci, „valós” ár megfizetése helyesebb, mint az államilag szabályozott, alacsony rezsi.

Ez az érvelés azt jelenti:

  • Az alacsony rezsi nem érték, hanem torzítás.
  • A magasabb ár nevelő hatású, mert takarékosságra kényszerít.
  • A lakossági teher nem probléma, hanem eszköz.

Ez a gondolkodásmód pedig élesen szembemegy azzal a felfogással, amely szerint az államnak válságos időkben védenie kell a családokat az energiaár-robbanástól.

Adóemelés, megszorítás, drágább rezsi – egy irányba mutatnak

A rezsicsökkentés elutasítása nem elszigetelt álláspont. A Tisza környezetében több megszólalás is arra utal, hogy a gazdasági egyensúlyt adóemeléssel és megszorításokkal képzelik el. Király Júlia – akinek lakásán korábban a Tisza megszorító csomagjáról is egyeztettek – nyíltan beszélt arról, hogy a rezsicsökkentés nem jó, és az adókat emelni kell.

A kirajzolódó irány:

  • Piaci alapú energiaárak.
  • A rezsicsökkentés megszüntetése vagy kiüresítése.
  • Magasabb lakossági terhek.
  • Adóemelésekkel és megszorításokkal kísért gazdaságpolitika.

Különösen veszélyes lehetnek ilyen programok egy olyan országban, ahol a téli fűtési költségek sok családnál már most is a megélhetés határát súrolják.

„Túl olcsó az energia” – brüsszeli logika, magyar számlák

Gerzsenyi Gabriella szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó az energia az embereknek, ezért nem ösztönöz takarékosságra. Az EP-képviselő – aki korábban az Európai Bizottságnál dolgozott – elmondása szerint Brüsszelben hivatalos jelentésekben is rögzítették: ez a rendszer ebben a formában nem támogatható.

A logika ismerős Nyugat-Európából: a drágább energia kevesebb fogyasztást eredményez, amit „helyes viselkedésként” értelmeznek, miközben a társadalmi ár másodlagos szemponttá válik – csakhogy Magyarországon ez a „nevelő célzatú” politika nem statisztikákban, hanem fűtetlen szobákban és megugró számlákban jelenne meg.

A valóság a tél közepén

A rezsicsökkentésről lehet nyáron, konferenciatermekben és stúdiókban vitatkozni. A tél azonban nem vitázik. Amikor hetekig tart a hideg, és a fűtés nem választás kérdése, hanem alapfeltétel, akkor derül ki, mit jelent egy energiapolitikai döntés a valóságban. A Tisza Párt vezetőinek és tanácsadóinak mondataiból egyértelműen kiolvasható: szerintük az olcsó rezsi baj, a drágább energia erény. A kérdés már csak az, hogy egy ilyen szemlélet mellett ki védi meg a magyar családokat, amikor a hideg nem politikai álláspont, hanem napi tapasztalat.

