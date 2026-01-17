Kevés olyan ügy van Magyarországon, amely annyira közvetlenül érinti a mindennapi életet, mint a rezsi. Fűtés, villany, gáz – ezek nem elméleti kérdések, hanem havi számlák, amelyek hideg téli napokon különösen élesen mutatják meg, mit jelent egy politikai döntés a valóságban. A Tisza Párt vezető politikusainak és tanácsadóinak megszólalásaiból azonban egy következetes kép rajzolódik ki: szerintük a rezsicsökkentés nem védelem, hanem probléma, amit előbb-utóbb meg kell szüntetni.

A rezsicsökkentés túl olcsó – a Tisza szerint ez a baj / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem kerülte a kemény szavakat. Egy országjáró fórumon a rezsicsökkentést egyszerűen „humbugnak” nevezte, jelezve, hogy a jelenlegi rendszer szerinte nem valós megoldás, hanem politikai trükk. A párt környezetében azonban nem ez volt az egyetlen ilyen kijelentés.

A tiszás megszólalások közös üzenetei:

Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés nem több, mint látszatintézkedés.

Kéri László kampánytanácsadó egyenesen a „világ blöffjének” nevezte.

Surányi György volt jegybankelnök szerint eljön az idő, amikor „meg lehet kérdőjelezni” a rezsicsökkentést.

Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő szerint a rendszerrel az ország „maga alatt vágja a fát”, ezért véget kellene vetni neki.

A mondatok külön-külön is erősek, együtt azonban egyértelművé teszik:

a Tisza köreiben nem javítani, hanem felszámolni akarják a jelenlegi rezsipolitikát.

„Jobb dolog, ha többet fizetsz”

Talán a legnyersebben Bódis Kriszta, a Tisza tanácsadója fogalmazott, amikor arról beszélt: ha valamiért többet fizetsz, az sokkal jobb dolog. Érvelése szerint az energia nem végtelen erőforrás, ezért a piaci, „valós” ár megfizetése helyesebb, mint az államilag szabályozott, alacsony rezsi.

Ez az érvelés azt jelenti:

Az alacsony rezsi nem érték, hanem torzítás.

A magasabb ár nevelő hatású, mert takarékosságra kényszerít.

A lakossági teher nem probléma, hanem eszköz.

Ez a gondolkodásmód pedig élesen szembemegy azzal a felfogással, amely szerint az államnak válságos időkben védenie kell a családokat az energiaár-robbanástól.

Adóemelés, megszorítás, drágább rezsi – egy irányba mutatnak

A rezsicsökkentés elutasítása nem elszigetelt álláspont. A Tisza környezetében több megszólalás is arra utal, hogy a gazdasági egyensúlyt adóemeléssel és megszorításokkal képzelik el. Király Júlia – akinek lakásán korábban a Tisza megszorító csomagjáról is egyeztettek – nyíltan beszélt arról, hogy a rezsicsökkentés nem jó, és az adókat emelni kell.