Tőkeáradat Magyarországon: történelmi szintre ugrottak a nemzetközi beruházások – kiemelkedő évet zárt tavaly Magyarország
A beruházásösztönzés területén 2025 a harmadik legerősebb évnek bizonyult a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) több mint egy évtizedes működése óta. Az Oeconomus elemzése szerint 108 megvalósult projekt és 18 227 új munkahely fémjelzi az elmúlt évet, miközben a beruházások összértéke elérte a 2700 milliárd forintot. A számok azt jelzik, hogy a geopolitikai feszültségek és a régiós bizonytalanság ellenére Magyarország továbbra is vonzó célpont maradt a nemzetközi tőke számára.
Kiemelendő, hogy 2025-ben minden korábbinál több magas hozzáadott értékű beruházás érkezett az országba . A 108 projekt közül 14 kutatás-fejlesztési döntés volt, összesen 570 millió euró, vagyis mintegy 270 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások mintegy 600 kutató-fejlesztői munkahelyet teremtenek, ami egyértelműen az innováció irányába történő elmozdulást jelzi a hagyományos termelőipari beruházások mellett.
Szintén erős évet zárt az üzleti szolgáltató központok (BSC) szektora:
tizenhárom új központ létesítéséről született döntés, amelyek 3236 új állást hoznak létre.
A diplomás, több nyelven beszélő fiatal munkaerőre építő ágazat 2014 óta most érte el legjobb eredményét. Mindez arra utal, hogy a magyar gazdaság szerkezete egyre diverzifikáltabbá válik, hiszen a biotechnológiától az elektronikán és járműiparon át az orvostechnikáig összesen 17 ágazatban születtek befektetői döntések.
A beruházási volumen alapján
- 2025-ben Kína volt a legnagyobb befektető 3,97 milliárd euróval (mintegy 1550 milliárd forint), ami az összes beruházás 57 százalékát tette ki.
- Szingapúr 794 millió euróval (közel 310 milliárd forint) a második helyen végzett,
- míg Dél-Korea 324 millió euróval (mintegy 125 milliárd forint) került be az első ötbe.
- Az Egyesült Államokból 480 millió euró, azaz hozzávetőleg 185 milliárd forint értékben érkeztek beruházások, 16 projekt keretében, 831 új munkahelyet teremtve.
Az adatok alapján a kelet-ázsiai tőke továbbra is meghatározó, ugyanakkor a nyugati – különösen az amerikai – befektetések is stabilan jelen vannak.
Az új munkahelyek döntő része az elektronikai iparban (6232) és a járműiparban (3620) jött létre, míg a harmadik legnagyobb foglalkoztató a BSC-szektor volt. Területileg a projektek 84 százaléka Budapesten kívül valósul meg, ami a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés irányába mutat.
- Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vármegyében egyaránt 9-9 projekt indult,
- Szabolcs-Szatmár-Beregben 8,
- míg Csongrád-Csanád
- és Békés vármegyében 5-5 beruházás valósul meg.
A HIPA tevékenysége nem kizárólag a külföldi tőkét érinti: 2025-ben 24 magyar tulajdonú vállalattal kötöttek megállapodást, összesen 540,35 millió euró – mintegy 210 milliárd forint – értékben. Ezek a fejlesztések 1423 új munkahelyet teremtenek. Összességében a 2025-ös eredmények azt mutatják, hogy a beruházásösztönzésben sikerült egyszerre fenntartani a nyugati tőke jelenlétét és erősíteni a kelet-ázsiai forrásokat, miközben a magas hozzáadott értékű ágazatok aránya tovább nőtt a magyar gazdaságban.