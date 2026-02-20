A beruházásösztönzés területén 2025 a harmadik legerősebb évnek bizonyult a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) több mint egy évtizedes működése óta. Az Oeconomus elemzése szerint 108 megvalósult projekt és 18 227 új munkahely fémjelzi az elmúlt évet, miközben a beruházások összértéke elérte a 2700 milliárd forintot. A számok azt jelzik, hogy a geopolitikai feszültségek és a régiós bizonytalanság ellenére Magyarország továbbra is vonzó célpont maradt a nemzetközi tőke számára.

Tőkeáradat Magyarországon: történelmi szintre ugrottak a nemzetközi beruházások – kiemelkedő évet zárt tavaly Magyarország / Fotó: Kittirat Roekburi

Kiemelendő, hogy 2025-ben minden korábbinál több magas hozzáadott értékű beruházás érkezett az országba . A 108 projekt közül 14 kutatás-fejlesztési döntés volt, összesen 570 millió euró, vagyis mintegy 270 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások mintegy 600 kutató-fejlesztői munkahelyet teremtenek, ami egyértelműen az innováció irányába történő elmozdulást jelzi a hagyományos termelőipari beruházások mellett.

Szintén erős évet zárt az üzleti szolgáltató központok (BSC) szektora:

tizenhárom új központ létesítéséről született döntés, amelyek 3236 új állást hoznak létre.

A diplomás, több nyelven beszélő fiatal munkaerőre építő ágazat 2014 óta most érte el legjobb eredményét. Mindez arra utal, hogy a magyar gazdaság szerkezete egyre diverzifikáltabbá válik, hiszen a biotechnológiától az elektronikán és járműiparon át az orvostechnikáig összesen 17 ágazatban születtek befektetői döntések.

A beruházási volumen alapján

Szingapúr 794 millió euróval (közel 310 milliárd forint) a második helyen végzett, míg Dél-Korea 324 millió euróval (mintegy 125 milliárd forint) került be az első ötbe.

Az Egyesült Államokból 480 millió euró, azaz hozzávetőleg 185 milliárd forint értékben érkeztek beruházások, 16 projekt keretében, 831 új munkahelyet teremtve.

Az adatok alapján a kelet-ázsiai tőke továbbra is meghatározó, ugyanakkor a nyugati – különösen az amerikai – befektetések is stabilan jelen vannak.