Tőkeáradat Magyarországon: történelmi szintre ugrottak a nemzetközi beruházások – kiemelkedő évet zárt tavaly Magyarország

A nemzetközi beruházások 2025-ben is meghatározó szerepet játszottak a magyar gazdaság teljesítményében. A HIPA közreműködésével 108 projekt valósult meg, összesen 2700 milliárd forint értékben, több mint 18 ezer új munkahelyet teremtve. A nemzetközi beruházások szerkezete ráadásul egyre inkább a magas hozzáadott értékű ágazatok felé tolódik.
VG
2026.02.20, 14:10
Frissítve: 2026.02.20, 14:37

A beruházásösztönzés területén 2025 a harmadik legerősebb évnek bizonyult a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) több mint egy évtizedes működése óta. Az Oeconomus elemzése szerint 108 megvalósult projekt és 18 227 új munkahely fémjelzi az elmúlt évet, miközben a beruházások összértéke elérte a 2700 milliárd forintot. A számok azt jelzik, hogy a geopolitikai feszültségek és a régiós bizonytalanság ellenére Magyarország továbbra is vonzó célpont maradt a nemzetközi tőke számára.

Tőkeáradat Magyarországon: történelmi szintre ugrottak a nemzetközi beruházások – kiemelkedő évet zárt tavaly Magyarország
Tőkeáradat Magyarországon: történelmi szintre ugrottak a nemzetközi beruházások – kiemelkedő évet zárt tavaly Magyarország / Fotó: Kittirat Roekburi

Kiemelendő, hogy 2025-ben minden korábbinál több magas hozzáadott értékű beruházás érkezett az országba . A 108 projekt közül 14 kutatás-fejlesztési döntés volt, összesen 570 millió euró, vagyis mintegy 270 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások mintegy 600 kutató-fejlesztői munkahelyet teremtenek, ami egyértelműen az innováció irányába történő elmozdulást jelzi a hagyományos termelőipari beruházások mellett.

Szintén erős évet zárt az üzleti szolgáltató központok (BSC) szektora: 

tizenhárom új központ létesítéséről született döntés, amelyek 3236 új állást hoznak létre. 

A diplomás, több nyelven beszélő fiatal munkaerőre építő ágazat 2014 óta most érte el legjobb eredményét. Mindez arra utal, hogy a magyar gazdaság szerkezete egyre diverzifikáltabbá válik, hiszen a biotechnológiától az elektronikán és járműiparon át az orvostechnikáig összesen 17 ágazatban születtek befektetői döntések.

A beruházási volumen alapján 

  • 2025-ben Kína volt a legnagyobb befektető 3,97 milliárd euróval (mintegy 1550 milliárd forint), ami az összes beruházás 57 százalékát tette ki. 
  • Szingapúr 794 millió euróval (közel 310 milliárd forint) a második helyen végzett, 
  • míg Dél-Korea 324 millió euróval (mintegy 125 milliárd forint) került be az első ötbe. 
  • Az Egyesült Államokból 480 millió euró, azaz hozzávetőleg 185 milliárd forint értékben érkeztek beruházások, 16 projekt keretében, 831 új munkahelyet teremtve. 

Az adatok alapján a kelet-ázsiai tőke továbbra is meghatározó, ugyanakkor a nyugati – különösen az amerikai – befektetések is stabilan jelen vannak.

Az új munkahelyek döntő része az elektronikai iparban (6232) és a járműiparban (3620) jött létre, míg a harmadik legnagyobb foglalkoztató a BSC-szektor volt. Területileg a projektek 84 százaléka Budapesten kívül valósul meg, ami a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés irányába mutat. 

  • Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vármegyében egyaránt 9-9 projekt indult, 
  • Szabolcs-Szatmár-Beregben 8, 
  • míg Csongrád-Csanád 
  • és Békés vármegyében 5-5 beruházás valósul meg.

A HIPA tevékenysége nem kizárólag a külföldi tőkét érinti: 2025-ben 24 magyar tulajdonú vállalattal kötöttek megállapodást, összesen 540,35 millió euró – mintegy 210 milliárd forint – értékben. Ezek a fejlesztések 1423 új munkahelyet teremtenek. Összességében a 2025-ös eredmények azt mutatják, hogy a beruházásösztönzésben sikerült egyszerre fenntartani a nyugati tőke jelenlétét és erősíteni a kelet-ázsiai forrásokat, miközben a magas hozzáadott értékű ágazatok aránya tovább nőtt a magyar gazdaságban.

