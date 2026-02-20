Itt van Lázár János nagy terve Magyarországgal: már nem elég az autógyártás, élelmiszeripari óriás akar lenni ezermilliárdokból – most kell gazdának állni, dőlni fog a pénz

„Mezőhegyesről indul a valódi vidékfejlesztés!„ – felütéssel osztotta meg a mezőhegyesi Lázárinfó videófelvételét Lázár János, aki a mezővárosban pénteken közösségi tájékoztatót tartott. Az építési és közlekedési miniszter szerint a kérdés az, hogy lesz-e elegendő politikai akarat és erőforrás az élelmiszeripar stratégiai ágazattá emeléséhez. A cél egy hazai piacra épülő, modernizált, magyar kézben lévő élelmiszeripari rendszer, amely képes megtartani a vidéki fiatalokat, és csökkenti az ország külső kitettségét.

Lázár János szerint Magyarországnak már nem elég az autógyártás, élelmiszeripari óriás akar lenni ezermilliárdokból / Fotó: Rosta Tibor

A magyar agrárium és a vidék jövője nem pusztán szakpolitikai kérdés, hanem nemzetstratégiai, szuverenitási ügy

A magyar mezőgazdaság 2010-ben hátrányos helyzetben volt, azóta azonban a termelési volumen nőtt, a technológiai színvonal javult, és az ágazat modernizáción ment keresztül.

Az elmúlt másfél évtizedben jelentős állami és uniós források áramlottak az agráriumba, ami lehetővé tette a technológiai fejlesztéseket és a tőkefelhalmozást. Ugyanakkor a globális és európai folyamatok új kihívásokat jelentenek, mint a klímaváltozás, a piaci túlkínálat, az ukrán importnyomás és az uniós szabályozás.

Az elmúlt években a mezőgazdaság jelentős forrásokhoz jutott. Lázár szerint „a kormány, csinált egy olyan vidékfejlesztési kasszát, amire az elmúlt 35 évben még sose volt példa”. Mintegy 5600 milliárd forint uniós és 3300-3400 milliárd forint hazai támogatás érkezett az ágazatba. A kormány az uniós 20 százalékos társfinanszírozási arány mellé 80 százaléknyi hazai forrást tett a vidékfejlesztésbe, ami Lázár szerint példa nélküli volt az elmúlt évtizedekben. Ennek eredményeként technológiai modernizáció és tőkefelhalmozás ment végbe az ágazatban: javult a költséghatékonyság, nőtt a termelési színvonal, és jelentős beruházások valósultak meg.

A vidéket nemzetstratégiai ágazattá tenné Lázár János / Fotó: Belozorova Elena / Shutterstock

A következő évek nagy kérdése az, hogy ez a támogatási és fejlesztési arány fenntartható-e.

Az agrárium és az élelmiszeripar megerősítése a vidék megtartó erejének, sőt az ország szuverenitásának egyik kulcsa.

Lázár János rámutatott, hogy Magyarország alapanyag-termelőként erős, de a feldolgozott, magasabb haszontartalmú termékek esetében importra szorul. A profit jelentős része nem itthon realizálódik.

A megoldás ezért az értéklánc teljes magyar kézbe vétele a vetőmagtól a feldolgozáson át a kiskereskedelemig.

Lázár János nagy mezőgazdasági programja

A miniszter ötpontos javaslatcsomaggal állt elő.

A támogatási források megőrzése és növelése, különösen a hazai társfinanszírozás fenntartása a vidékfejlesztésben. Életpályamodell a fiataloknak az agrárszakképzés és felsőoktatás átalakításával, valamint egy a 40 év alattiak számára földműves telepítési program indításával a generációváltás elősegítése. A vízgazdálkodás agrártárca alá rendelése, az öntözési infrastruktúra fejlesztése és a vízvisszatartás erősítése a klímaváltozás hatásainak kezelésére. A belső piac védelme, a közétkeztetés hazai alapanyagokra építése. Az Agrárkamarát az élelmiszeralapanyag-lánc irányítójává kell tenni. Vertikális integráció, azaz a termeléstől a feldolgozáson át a kiskereskedelemig terjedő, magyar tulajdonú élelmiszerlánc kiépítése.

A magyar gazdaságban legalább akkora élelmiszeripar kell, mint amekkora autóipar

Lázár János élelmiszeripari óriássá tenné Magyarországot, és a terve szerint a jövőben a magyar agrártermékek kiszorítanák a román, a lengyel és a szlovák termékeket a hazai piacról.