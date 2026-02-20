Száguld a londoni tőzsde, most minden a brit részvények mellett szól

A rekordhalmozó 2025-ös év után, amikor a londoni tőzsde vezető indexe, a FTSE 100 többször is megdöntötte történelmi csúcsát, sőt angol fontban mérve 21,5 százalékos emelkedésével lehajrázta az amerikai S&P 500-at is, idén is folytatódik a rali a Cityben.

A londoni tőzsde (Royal Exchange) korábbi épülete / Fotó: Hemis via AFP

Lendületben a londoni tőzsde

A brit tőzsdemutató a gazdaságtörténetben először, januárban átlépte a 10 ezer pontos álomhatárt, pénteken (február 20-án) pedig már 10 700 pontnál jár, és elemzők szerint még az előzőnél is jobb évre készül. Vannak persze akadályok is, amelyek kisiklathatják a száguldó indexet, de jóval több a kedvező körülmény, melyek a tőzsdemutató összetételénél fogva segíthetik a pozitív folytatást.

A 100 legjelentősebb brit vállalat kosarának egyik fő jellemzője, hogy a benne szereplő cégek bevételeinek 80 százaléka külföldről származik.

Ez a nemzetközi kitettség pedig már januárban is kifizetődő volt, hiszen a most induló nyersanyagpiaci szuperciklus és a nemes-, valamint ipari fémek másfél éve tartó hegymenete rendkívül kedvező az indexben felülreprezentált bányavállalatoknak, köztük mások mellett

a Rio Tinto,

a Glencore

és az Anglo-American

részvényeinek, de nem szabad elfelejtkezni a két hatalmas olajcégről, azaz a Shellről és a BP-ről sem, amelyek a geopolitikai feszültségek növekedésével kaphatnak szárnyra.

Besegít a háborús retorika

A háborús retorika megjelenése a brit védelmi vállalatok részvényárfolyamát is felhajtotta. Közülük is kiemelkedik a BAE Systems, a maga évi közel 31 milliárd fontos bevételével, ám több mint említésre méltó a harci járművek meghajtásáról gondoskodó Rolls-Royce és az egyebek között a védelmi eszközök karbantartására szakosodott Babcock.

A pénzügyi szolgáltatók, például a legnagyobb európai banknak számító, de túlnyomóan Ázsiában működő HSBC vagy a Lloyds és a Barclays részvényei eközben az euróövezetinél magasabb kamatlábakból profitáltak.

Az Egyesült Királyság versenyelőnye a gyógyszeripari szektorban is hasznosnak bizonyult: a második legnagyobb brit tőzsdei cég, az AstraZeneca részvényei több mint 12 százalékkal, a GSK-éi pedig 22 százalékkal drágultak eddig ebben az évben.

A részvények erősödését általában szilárdan alátámasztotta a működési teljesítmény és az eredményesség ezekben az ágazatokban. Nem lennénk meglepve, ha a FTSE 100 idén újabb 7 százalékos hozamot érne el, azaz átvinné a 11 ezer pontos határt

– mondta a Morningstarnak Matt Bennison, az Aviva Investors brit részvényekért felelős vezetője.