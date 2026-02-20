Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
Londoni tőzsde
brit rali

Száguld a londoni tőzsde, most minden a brit részvények mellett szól

Rekordévet rekordév követhet a Cityben. Jó szelet kapott a londoni tőzsde vezető indexe, a FTSE 100, amelynek oszlopos tagjai között ott vannak a hatalmas bánya- és olajvállalatok, gyógyszergyártó gigászok, valamint Európa legnagyobb bankja.
Murányi Ernő
2026.02.20, 12:09
Frissítve: 2026.02.20, 12:38

A rekordhalmozó 2025-ös év után, amikor a londoni tőzsde vezető indexe, a FTSE 100 többször is megdöntötte történelmi csúcsát, sőt angol fontban mérve 21,5 százalékos emelkedésével lehajrázta az amerikai S&P 500-at is, idén is folytatódik a rali a Cityben.

londoni tőzsde
A londoni tőzsde (Royal Exchange) korábbi épülete / Fotó: Hemis via AFP

Lendületben a londoni tőzsde

A brit tőzsdemutató a gazdaságtörténetben először, januárban átlépte a 10 ezer pontos álomhatárt, pénteken (február 20-án) pedig már 10 700 pontnál jár, és elemzők szerint még az előzőnél is jobb évre készül. Vannak persze akadályok is, amelyek kisiklathatják a száguldó indexet, de jóval több a kedvező körülmény, melyek a tőzsdemutató összetételénél fogva segíthetik a pozitív folytatást.

A 100 legjelentősebb brit vállalat kosarának egyik fő jellemzője, hogy a benne szereplő cégek bevételeinek 80 százaléka külföldről származik.

Ez a nemzetközi kitettség pedig már januárban is kifizetődő volt, hiszen a most induló nyersanyagpiaci szuperciklus és a nemes-, valamint ipari fémek másfél éve tartó hegymenete rendkívül kedvező az indexben felülreprezentált bányavállalatoknak, köztük mások mellett 

  • a Rio Tinto, 
  • a Glencore 
  • és az Anglo-American

részvényeinek, de nem szabad elfelejtkezni a két hatalmas olajcégről, azaz a Shellről és a BP-ről sem, amelyek a geopolitikai feszültségek növekedésével kaphatnak szárnyra. 

Besegít a háborús retorika

A háborús retorika megjelenése a brit védelmi vállalatok részvényárfolyamát is felhajtotta. Közülük is kiemelkedik a BAE Systems, a maga évi közel 31 milliárd fontos bevételével, ám több mint említésre méltó a harci járművek meghajtásáról gondoskodó Rolls-Royce és az egyebek között a védelmi eszközök karbantartására szakosodott Babcock.

A pénzügyi szolgáltatók, például a legnagyobb európai banknak számító, de túlnyomóan Ázsiában működő HSBC vagy a Lloyds és a Barclays  részvényei eközben az euróövezetinél magasabb kamatlábakból profitáltak. 

Az Egyesült Királyság versenyelőnye a gyógyszeripari szektorban is hasznosnak bizonyult: a második legnagyobb brit tőzsdei cég, az AstraZeneca részvényei több mint 12 százalékkal, a GSK-éi pedig 22 százalékkal drágultak eddig ebben az évben. 

A részvények erősödését általában szilárdan alátámasztotta a működési teljesítmény és az eredményesség ezekben az ágazatokban. Nem lennénk meglepve, ha a FTSE 100 idén újabb 7 százalékos hozamot érne el, azaz átvinné a 11 ezer pontos határt

– mondta a Morningstarnak Matt Bennison, az Aviva Investors brit részvényekért felelős vezetője.

Nos, ebből 5 százalék már meg is van, nem csoda tehát, hogy az elemzők jellemzően további emelkedést várnak, ha hozzáteszik is, hogy a globális piacok bizonytalansága és az árfolyam-ingadozások befolyásolhatják az index teljesítményét.

 

Meredeken csökkenhet az infláció

A Bank of England, vagyis a brit jegybank februári ülésén ugyan úgy döntött, hogy 3,75 százalékon tartja a kamatlábakat, de a döntés kihirdetését követő sajtótájékoztatón Andrew Bailey, a központi bank kormányzója kiemelte:

Az infláció meglehetősen meredek csökkenésre számít a következő hónapokban, a fogyasztói árak indexe visszatérhet a Bank of England évi 2 százalékos inflációs céljához.

Az alacsonyabb infláció és nyomában a csökkenő kamatlábak pedig kedvezők a részvénypiacon, mivel az olcsóbb hitelek ösztönzik a tőkebefektetéseket a reálgazdaságba, az alacsonyabb jelzálogkamatlábak pedig még a jelenleg kegyvesztett brit ingatlanrészvényeket is fellendíthetik. 

Az AI-pánik pozitív hatása

A FTSE 100 szempontjából további pozitívum a mesterséges intelligencia térnyerését kísérő amerikai tőzsdei volatilitás is, hiszen a befektetők az eddig kevésbé népszerű hagyományos – az indexben felülreprezentált – brit iparágak felé fordulnak. Persze ha újra fordul a kocka, változhat a kép, ám tavaly az MI-gondok tudatosulása előtt is nagyot mentek a londoni részvények.  

Ráadásul a vezető londoni index előretekintő, azaz az idei évre várt nyereséggel számolt átlagos P/E- (árfolyam/nettó profit) mutatója még mindig csupán 13,35-on áll, miközben az S&P 500 esetében a mutató 21-22 százalék körül ingadozik.

Pozitívan tekintünk a brit részvényekre, mivel azok értékelése továbbra is vonzó, különösen az amerikai részvényekhez képest, és osztalékhozamaik a fejlett piacok legmagasabbjai közé tartoznak 

– fejti ki Nicolo Bragazza, a Morningstar Wealth portfóliómenedzser-helyettese.

A gyenge dollár dacára

Van még egy fontos körülmény az FTSE 100 értékelése kapcsán, mégpedig az, hogy az index remek teljesítményét annak ellenére érte el, hogy az elmúlt évet a harmatgyenge dollár határozta meg, ami számottevő átváltási hátrányt okozott a brit cégeknek. A dollárban befolyt bevételeket ugyanis egyre csökkenő kurzusok mellett tudták fontra átszámítani, illetve váltani, ami a nyereség egy részét felemésztette.

Az angol font ugyan erősen kezdte az idei évet is az amerikai dollárral szemben, de ez megváltozhat, ha Nagy-Britanniában az alapkamat valóban gyorsabban esik, mint ahogy a piacok jelenleg árazzák. A Bank of England következő lépései kulcsfontosságúak lesznek, ám arra is fel kell készülni, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomására az Egyesült Államok jegybankja is gyorsítja a kamatok csökkentését.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu