Rendkívüli bizottsági ülés lesz az EU-ban, bár ebből még nem lesz kőolaj a Barátság vezetéken

Magyarországnak tengeri szállítású kőolajat kellett emelt mennyiségben rendelnie, valamint a stratégiai kőolajkészletéhez is hozzá kell nyúlnia annak érdekében, hogy a Mol biztosítani tudja a kőolajellátás folytonosságát – ezek már biztosan következményei annak, hogy a Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik kőolaj a feldolgozók irányába. A jövő hét szerdára összehívott, rendkívüli olajkoordinációs bizottsági ülésen várhatóan „technikai részleteket és továbblépési lehetőségeket” tekintenek át, de egyelőre nem világos, hogyan segíti majd az ülés a helyzet megoldását – írja összeállításában az Origo, amely cikkében bemutatja azt is, miben mulaszthatott Kijev az eddigiek kapcsán a kialakult helyzetben.

Még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken – fájdalmasak lennének Ukrajnának a magyar és a szlovák fél további válaszlépései / Fotó: AFP

Bizottsági ülés lesz, de vajon kőolaj is?

A lap arról ír, hogy nem igényel hosszas elemzést, miért látja úgy a magyar és a szlovák kormány, hogy politikai jellegű nyomásgyakorlásól van szó Ukrajnában most, amikor még mindig nem áramlik az olaj a Barátság vezetéken. Az ukrán fél kommunikációja ugyanis nemhogy nem transzparens a kérdésben, hanem egyáltalán nem is kommunikál erről a kérdésről. Az orosz fél már február első napjaiban azt állította, hogy a vezeték alkalmassá vált a szállításra, csakhogy a szállítást végző Ukrantransznafta vállalat semmiféle közlést nem adott arról, hogy valóban alkalmas-e a vezeték a szállításra, esetleg a javítással úsztak el, vagy bármilyen magyarázatot arra, miért csúsznak a szerződéses kötelezettség teljesítésével.

Az Origo ennek kapcsán arra is kitér, hogy még Mihajlo Honcsar ukrán energetikai szakértő is úgy látja, Kijev hibázott már akkor, amikor nem értesítette az EU-t a Barátság vezeték elleni január 27-i támadás következményéről, ami pedig a társulási szerződés alapján kötelezettsége lett volna. Ugyancsak Honcsar említi, hogy az ukrán Naftogaz csoport (ehhez tartozik a Ukrantransznafta) más ukrán energetikai cégekkel ellentétben a kulcsfontosságú eszközök mérnöki védelmére vonatkozóan nem vezetett be hasonló intézkedéseket az olajszállító létesítmények esetében.