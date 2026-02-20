Deviza
kőolaj
kőolajtranzit
Janaf

Megvan az engedély: tesztelik a horvát Janaf vezetéket a Mol- és a Slovnaft-szállítások számára

Horvátország korábban azt közölte, hogy készen áll több olajat szállítani a két ország számára, de nem orosz eredetűt. Pénteken megállapodás született; a Barátság vezeték kiesése miatt kapacitásvizsgálat indul az Adriai-tengeri olajvezetéken, amelyet független nemzetközi megfigyelőcsoport segít – közölte a magyar Mol leányvállalata, a Slovnaft.
Csókási Annamária
2026.02.20, 14:48
Frissítve: 2026.02.20, 16:45

A horvát Janaf csővezeték-üzemeltetőnek engedélyeznie kell az orosz tengeri olaj Magyarországra és Szlovákiába történő tranzitját az Oroszországból induló Barátság kőolajvezeték leállása idején, ami összhangban áll az európai és amerikai szankciókkal – közölte a Reuters tudósítása alapján pénteken a két országban finomítókat üzemeltető magyar Mol csoport.

barátság kőolajvezeték, Százhalombatta
A Barátság kőolajvezetékkel komoly gondok adódtak, amiért Ukrajna leállította a kőolajszállítást / Fotó: Bernadett Szabo

A Reuters csütörtökön, késő este idézte egy horvát miniszter szavait, aki megismételte, hogy 

Horvátország kész több olajat szállítani a két ország számára, de nem orosz eredetűt. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horvátország már egyszer határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb szerint kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal.

Meginog a Barátság a horvátokkal?

A magyar kormány arra kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz kőolaj tranzitját Magyarország felé. A horvát kormány azonban kitartott álláspontja mellett, és ismételten kijelentette: nem engedélyezi orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia számára, míg erre nem kap engedélyt – számolt be korábban a horvát Index.

Az orosz támadás következtében megrongálódott, Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszország Magyarországot és Szlovákiát látta el. A szállítás leállása újabb energiaválságot idézett elő Közép-Európában.

A Barátság a világ egyik leghosszabb és legfontosabb kőolajvezetéke, amelyet még a Szovjetunió idején építettek, hogy az orosz olajmezőket összekösse a közép- és kelet-európai finomítókkal. 

A rendszernek két fő ága van: 

  • egy északi 
  • és egy déli.

A Bloomberg szerint a Slovnaft sikerrel járt, és megállapodásra jutott az EC-vel a Janaf-tesztekkel kapcsolatban. 

  • Horvátország, 
  • Szlovákia, 
  • Magyarország 
  • és az Európai Bizottság 

megállapodtak az Adriai-tengeri gázvezeték kapacitásvizsgálatáról, amelyet független nemzetközi megfigyelőcsoport fog segíteni – közölte a magyar Mol leányvállalata, a Slovnaft egy nyilatkozatában.

Ukrajna káoszt akart elérni — a kőolajtranzit továbbra is kérdéses 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyarország, Szlovákia, valamint Horvátország részvételével tart rendkívüli ülést az Európai Bizottság olajkoordinációs csoportja, mivel a három ország, valamint Ukrajna között kiéleződött a feszültség amiatt, hogy az ukrán fél ez idáig nem indította újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást. Bár az ügyet időközben elkezdték az érintett országok orvosolni, a teljes kifutása még nem ismert, így nehéz menet lesz a jövő heti ülés. 

Mihajlo Honcsar ukrán energetikai szakértő korábban Telegramon úgy nyilatkozott, hogy Kijev azzal vétette egyik első hibáját, hogy nem értesítette az EU-t a Barátság-vezeték elleni január 27-i támadás következményéről, ami pedig kötelezettsége lett volna. 

Ugyancsak Honcsar említi, hogy az ukrán Naftogaz csoport (ehhez tartozik a Ukrantransznafta) más ukrán energetikai cégekkel ellentétben a kulcsfontosságú eszközök mérnöki védelmére vonatkozóan nem vezetett be hasonló intézkedéseket az olajszállító létesítmények esetében. 

A szakértő szerint arról is szó lehet az ukrán fél kommunikációját elemezve, hogy a későbbiekben a gáz- és villamosenergia-ellátás területén is lehetségesek bizonyos el- és lezárások, amelyek a háborúzó ország energetikai infrastruktúráját érintik. 

Súlyos csapás lenne Kijev számára, ha leállítanák Szlovákiából Ukrajna áramellátását, ahonnan az ukránok ennek az erőforrásnak az ötödét kapják

– mondta az Origo szerint Alekszandr Dudcsak, a FÁK-országok Intézetének vezető kutatója a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott kommentárjában a kérdésről. Az ukrán energiaügyi minisztérium TASZSZ által látott adatai szerint 2025 decemberében 

  • Magyarország adta Ukrajna teljes villamosenergia-importjának 41 százalékát, 
  • míg Szlovákia a 21 százalékát.

