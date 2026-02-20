Megvan az engedély: tesztelik a horvát Janaf vezetéket a Mol- és a Slovnaft-szállítások számára

A horvát Janaf csővezeték-üzemeltetőnek engedélyeznie kell az orosz tengeri olaj Magyarországra és Szlovákiába történő tranzitját az Oroszországból induló Barátság kőolajvezeték leállása idején, ami összhangban áll az európai és amerikai szankciókkal – közölte a Reuters tudósítása alapján pénteken a két országban finomítókat üzemeltető magyar Mol csoport.

A Barátság kőolajvezetékkel komoly gondok adódtak, amiért Ukrajna leállította a kőolajszállítást / Fotó: Bernadett Szabo

A Reuters csütörtökön, késő este idézte egy horvát miniszter szavait, aki megismételte, hogy

Horvátország kész több olajat szállítani a két ország számára, de nem orosz eredetűt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horvátország már egyszer határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb szerint kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal.

Meginog a Barátság a horvátokkal?

A magyar kormány arra kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz kőolaj tranzitját Magyarország felé. A horvát kormány azonban kitartott álláspontja mellett, és ismételten kijelentette: nem engedélyezi orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia számára, míg erre nem kap engedélyt – számolt be korábban a horvát Index.

Az orosz támadás következtében megrongálódott, Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszország Magyarországot és Szlovákiát látta el. A szállítás leállása újabb energiaválságot idézett elő Közép-Európában.

A Barátság a világ egyik leghosszabb és legfontosabb kőolajvezetéke, amelyet még a Szovjetunió idején építettek, hogy az orosz olajmezőket összekösse a közép- és kelet-európai finomítókkal.

A rendszernek két fő ága van:

egy északi

és egy déli.

A Bloomberg szerint a Slovnaft sikerrel járt, és megállapodásra jutott az EC-vel a Janaf-tesztekkel kapcsolatban.

Horvátország,

Szlovákia,

Magyarország

és az Európai Bizottság

megállapodtak az Adriai-tengeri gázvezeték kapacitásvizsgálatáról, amelyet független nemzetközi megfigyelőcsoport fog segíteni – közölte a magyar Mol leányvállalata, a Slovnaft egy nyilatkozatában.