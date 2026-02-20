Deviza
Riadó az amerikai légierőnél: F-35-ösök emelkedtek a magasba, orosz Szu-35-ös vadászgépek jelentek meg Alaszkánál – a NATO-t teszteli Putyin?

Csütörtökön öt orosz katonai repülőgép bukkant fel Alaszka partjainál a nemzetközi légtérben. Az orosz gépek viselkedése nem agresszív, nem fenyegető jellegű, de értelmezhető a nyugati védelmi készültség tesztjeként is.
VG
2026.02.20, 12:00
Frissítve: 2026.02.20, 12:42

Az Észak-amerikai Lég- és Űrvédelmi Parancsnokság (NORAD) csütörtökön észlelte és nyomon követte öt orosz katonai repülőgép megjelenését az alaszkai part menti légvédelmi azonosítási zónában (ADIZ). A gépek között két Tu–95-ös stratégiai bombázó, két Szu–35-ös vadászrepülőgép és egy A–50-es légtérellenőrző repülőgép (AWACS) volt.

Riadó az amerikai légierőnél: F-35-ösök emelkedtek a magasba, orosz Szu-35-ös vadászgépek jelentek meg Alaszkánál
Fotó: AFP

Válaszul a NORAD – az Egyesült Államok és Kanada közös védelmi szervezete – kilenc repülőgépet indított: két F–16-os és két F–35-ös vadászt, egy E–3-as légtérellenőrző repülőgépet, valamint négy KC–135-ös légi utántöltő gépet. Feladatuk az orosz gépek elfogása, azonosítása és a zónából való kikísérése volt.

A NORAD hangsúlyozta, hogy az orosz repülőgépek végig nemzetközi légtérben maradtak, nem léptek be az Egyesült Államok vagy Kanada szuverén légterébe. A parancsnokság szerint az ilyen tevékenység az alaszkai ADIZ-ban rendszeresnek számít, és nem tekinthető fenyegetésnek.

Gyakoriak a hasonló esetek

Az ADIZ, vagyis a légvédelmi azonosítási zóna egy olyan kijelölt légtérterület (lehet szárazföld vagy tenger feletti), ahol egy ország a nemzeti biztonsága érdekében előírja, hogy minden repülőgépnek előre azonosítania kell magát. Ez nem jelenti azt, hogy az ország kiterjesztené a szuverenitását erre a területre, ott továbbra is érvényesek a nemzetközi légtér szabályai.

Csak annyi történik, hogy az ország extra azonosítási és ellenőrzési követelményeket ír elő. Az Indenpendent emlékeztet: hasonló incidensek korábban is előfordultak: tavaly szeptemberben szintén Tu–95-ösök és Szu–35-ösök bukkantak fel ugyanitt, 2025-ben pedig orosz és kínai gépek közös megjelenését észlelték a térségben.

A NORAD ilyen esetekben általában mindig hangsúlyozza, hogy az orosz és kínai gépek viselkedése nem agresszív, nem fenyegető jellegű, de értelmezhető a nyugati védelmi készültség tesztjeként is. A mostani eset akkor történt, amikor Washington és Moszkva kapcsolata továbbra is feszült és bizonytalan, miközben zajlanak az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalások.

Orosz–ukrán háború: az elektronikai légtér ellenőrzése a cél, új utakon a drónháború
A drónhadviselés új szakaszában lép, már nemcsak a földi célpontok rombolása, megsemmisítése a célpont, hanem a szemben álló felek az elektronikai légkör uralására törekednek. Az orosz–ukrán háború során is egyre inkább ez válik a fő céllá.

