ENEFI: a kivezetésről szavazó közgyűlés előtt átrendeződött a tulajdonosi struktúra
Mára sokat veszített információtartalmából a BÉT honlapján az ENEFI-részvényesek, -cégvezetés bejegyzése, melyet tavaly októberben frissítettek utoljára. Az elmúlt hetekben jelentős részvénymozgások zajlottak, ami a nagytulajdonost érintette. Különösen érdekes, hogy kik most a nagytulajdonosok, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés Eplényben. Márpedig tavaly októberben budapesti helyszínen is mindössze 17 százalékos volt a részvétel, vagyis kisrészvényes csak mutatóban akadt a legutóbbi közgyűlésen. Bár elképzelhető, hogy a kivezetési indítvány megmozdítja az eddig passzív közkézhányadot. A kisbefektetői fórumokon nagy a pezsgés.
Átrendeződött a nagytulajdonosi kör
A tavaly nyár végi állapotot tükröző BÉT-honlap szerint Soós Csaba elnök az egyetlen nevesített nagytulajdonos 20,15 százalékkal, 2 247 200 darab törzsrészvénnyel. Az elmúlt hetekben több közleményt is kiadott a társaság:
- Soós Csaba részvényes (aki egyben igazgatósági tag) 2,1 darab törzsrészvényt adott el a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt.-nek (amely Virág Ferenc igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló jogi személynek minősül) OTC-ügylet keretében, 243,9974 forintos darabáron. Így Soós Csabának 147 200 darab törzsrészvénye maradt. Ezt később 147 077 darabra módosították.
- Soós Csaba a tavaly augusztusi állapot szerint, 2 119 966 darab nem szavazó, átalakítható-osztalékelsőbbségi részvénnyel is rendelkezett. 1 452 898 darab ENEFI osztalékelsőbbségi részvényt elcserélt ENEFI-törzsrészvényre, melyek egy kapcsolt vállakozás, az EETEK tulajdonában voltak. Soós Csaba jelezte, hogy él opciós jogával 630 ezer darab erejéig, amit az ENEFI kapcsolt társaságoknál lévő részvényekkel teljesít. Ha az ügylet lezárul, akkor Soós Csaba törzsrészvényeinek száma 147 077 darabról 2 229 975 darabra emelkedik.
- A társaság azt is közölte, hogy az igazgatóság az alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján döntött 2 119 966 darab átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény egy az egy arányban, 2 119 966 darab törzsrészvénnyé történő átalakításáról. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik, de a továbbiakban 13 269 966 darab törzsrészvényből fog állni.
Nincs kőbe vésve a tőzsdei kivezetés
Hetek óta izgalomban tartja az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Soós Csaba elnök a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumokon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva:
Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenekfelett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.
A részvétel mindig bizonytalan, a fórumozó
kisbefektetők azt is sérelmezik, hogy a nehezen megközelíthető Eplényben lesz a közgyűlés.
Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható. Az Enefi arról tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,
a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezret, amire eddigi, húszéves fennállása óta nem volt példa.