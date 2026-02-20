Deviza
tőzsdei kivezetés
Intersport Síaréna Eplény
Enefi
tőzsde

ENEFI: a kivezetésről szavazó közgyűlés előtt átrendeződött a tulajdonosi struktúra

Néhány héttel a tőzsdei kivezetésről szavazó közgyűlés előtt OTC-ügyletek, részvénycserék, részvényátalakítások és opciós lehívások történnek az ENEFI háza táján. Nem tudni, mi zárul le ebből, s vajon kik lesznek, és mekkora szavazóerővel bírnak majd a nagytulajdonosok.
Faragó József
2026.02.20, 13:53
Frissítve: 2026.02.20, 14:19

Mára sokat veszített információtartalmából a BÉT honlapján az ENEFI-részvényesek, -cégvezetés bejegyzése, melyet tavaly októberben frissítettek utoljára. Az elmúlt hetekben jelentős részvénymozgások zajlottak, ami a nagytulajdonost érintette. Különösen érdekes, hogy kik most a nagytulajdonosok, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés Eplényben. Márpedig tavaly októberben budapesti helyszínen is mindössze 17 százalékos volt a részvétel, vagyis kisrészvényes csak mutatóban akadt a legutóbbi közgyűlésen. Bár elképzelhető, hogy a kivezetési indítvány megmozdítja az eddig passzív közkézhányadot. A kisbefektetői fórumokon nagy a pezsgés.

tőzsdei kivezetés
Eplényben szavaznak a tőzsdei kivezetésről / Fotó: Harsányi András / Shutterstock

Átrendeződött a nagytulajdonosi kör

A tavaly nyár végi állapotot tükröző BÉT-honlap szerint Soós Csaba elnök az egyetlen nevesített nagytulajdonos 20,15 százalékkal, 2 247 200 darab törzsrészvénnyel. Az elmúlt hetekben több közleményt is kiadott a társaság:

Nincs kőbe vésve a tőzsdei kivezetés

Hetek óta izgalomban tartja az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Soós Csaba elnök a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumokon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva: 

Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenekfelett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.

A részvétel mindig bizonytalan, a fórumozó 

kisbefektetők azt is sérelmezik, hogy a nehezen megközelíthető Eplényben lesz a közgyűlés. 

Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható. Az Enefi arról  tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása, 

a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezret, amire eddigi, húszéves fennállása óta nem volt példa. 

