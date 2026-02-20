ENEFI: a kivezetésről szavazó közgyűlés előtt átrendeződött a tulajdonosi struktúra

Mára sokat veszített információtartalmából a BÉT honlapján az ENEFI-részvényesek, -cégvezetés bejegyzése, melyet tavaly októberben frissítettek utoljára. Az elmúlt hetekben jelentős részvénymozgások zajlottak, ami a nagytulajdonost érintette. Különösen érdekes, hogy kik most a nagytulajdonosok, mert március 9-én tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés Eplényben. Márpedig tavaly októberben budapesti helyszínen is mindössze 17 százalékos volt a részvétel, vagyis kisrészvényes csak mutatóban akadt a legutóbbi közgyűlésen. Bár elképzelhető, hogy a kivezetési indítvány megmozdítja az eddig passzív közkézhányadot. A kisbefektetői fórumokon nagy a pezsgés.

Eplényben szavaznak a tőzsdei kivezetésről / Fotó: Harsányi András / Shutterstock

Átrendeződött a nagytulajdonosi kör

A tavaly nyár végi állapotot tükröző BÉT-honlap szerint Soós Csaba elnök az egyetlen nevesített nagytulajdonos 20,15 százalékkal, 2 247 200 darab törzsrészvénnyel. Az elmúlt hetekben több közleményt is kiadott a társaság: