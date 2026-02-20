Európa tíz év múlva sem meri meglépni, egy ország azonban meglepetésre már be is tiltotta a robbanómotoros autókat – Kína dörzsölheti a tenyerét
Miközben az Európai Unió feladta a robbanómotorral felszerelt autók 2035-ös tilalmát, egy ország gyakorlatilag már be is tiltotta az ilyen autók értékesítését 2024-ben. Etiópia elsősorban nem klímavédelmi okokból hozta meg ezt a döntést, hanem kőkemény gazdasági alapon.
Etiópiában az új elektromos autók már annyiba kerülnek, mint a használt hagyományosak
A tilalom ugyan az afrikai országban sem teljes, az csak a robbanómotoros autók importjára vonatkozik, de tekintve, hogy az országban nem sok autó készül, a legtöbb forgalomba állított jármű külföldről érkezik. Ezzel párhuzamosan az elektromos autókra vonatkozó vámot is 15 százalékra csökkentették, így azok ára is versenyképes lett az országba korábban érkezett használt hagyományos autókéval. Ráadásul
az etióp bankok hitelt is szívesebben adnak az új elektromos autókra, mint az öreg benzines és dízeles modellekre.
A fejenként mindössze ezerdolláros GDP-vel rendelkező országban ugyan nincs sok autó még Afrikához képest sem (a kontinensen 1000 főre 73, Etiópiában pedig mindössze 13 autó jut), ám az üzemanyag állami támogatása így is nagy terhet jelentett a költségvetés számára, és a globális inflációs válság hatására emelkedő kamatok az ország finanszírozását is megdrágították, olyannyira, hogy a Bloomberg írása szerint az ország 2023-ban már kötvényeit sem tudta fizetni, és a Nemzetközi Valutalaphoz (IMF) volt kénytelen fordulni. A szervezet végül egy 3,4 milliárd dolláros mentőcsomaggal segítette ki Etiópiát.
Az üzemanyagimport keményvalutát igényel, az áramtermelés megoldható helyben
Az ország ezután tiltotta be a belső égésű motorral szerelt autók importját, ami két év alatt látványos eredményeket hozott, az elektromos autók aránya az országban üzemeltetett összes autó körében 1 százalékról 6 százalékra ugrott. Colin McKerracher, a BloombergNEF tiszta közlekedési részlegének vezetője szerint
Etiópia példa is lehet más hasonló országok számára, melyek nem rendelkeznek jelentős autóiparral.
Ha ugyanis már az autókat is importálni kell, akkor érdemes azokat a járműveket választani, amelyek helyben nem szennyeznek és egyre olcsóbbak is. Ráadásul míg az áram helyben megtermelhető, a kőolaj és származékai megvásárlása keményvalutát igényel.
Az elektromos autókra kivetett vámok 15 százalékra csökkentek a kész autók körében, az alkatrészeket pedig csak 5 százalék vám sújtja, ám ha az autó összeszerelése az országban történik, az vámmentes. Ez nem hoz teljes autóipari ellátási láncot a 130 millió lakosú országba, de előrelépésnek számít a gyenge feldolgozóipar tükrében.
A legnépszerűbb elektromos autók az országban a kínai márkák,
mint a Szegeden és gyárat építő BYD modelljei, de kaphatók a Honda, a Toyota vagy épp a Volkswagen elektromos autói is. Azonban látható, hogy az exportra különösen érzékeny európai autóipar versenyképességét nem igazán segíti már középtávon sem a robbanómotorok melletti kitartás, sőt az csak konzerválja a lemaradást a kínai gyártókkal szemben.
Elkészült az óriási nílusi vízerőmű, bőven van olcsó áram
Az elektromos autók terjedését az ország elektromos hálózatának fejlesztése is segíti. Tavaly készült el a több mint kétpaksnyi áramot termelő Grand Ethiopean Renaissance vízerőmű, de az országban jelentős szél- és napenergia-kapacitásokat is kiépítettek, és exportálják is a villamos energiát szomszédaiknak. Az áramár így mindössze 10 cent (32 forint) kilowattóránként, alig több mint a fele a földgázban úszó Egyesült Államokban uralkodó 18 centes árnak. Sok háztartás ráadásul a villanyszámlára is kap állami támogatást.
Bareo Hassen Bareo, az ország közlekedési és logisztikai minisztere szerint
az elektromos autókra való átállás az energiaszuverenitás kérdése is.
Az üzemanyagok nettó importőreként Etiópia ki van szolgáltatva a globális kínálatnak és az árak ingadozásának. Ezzel szemben az áramtermelés és árazás helyben megoldható.
Bár a Kék-Níluson épült vízerőmű finanszírozása főként helyi bankoktól érkezett, az elektromos hálózat fejlesztéséhez Kína is jelentős forrásokat biztosított. Bár ennek célja nem kifejezetten a kínai elektromos autók elterjesztése volt, végeredményben segítette azok piacra jutását. Miközben a fejlett országok egyre több korlátot igyekeznek emelni a kínai elektromos autók elé, a kínai tiszta technológiák egyre inkább a fejlődő piacokon találnak gazdára.
Mindeközben Addisz-Abeba újrakezdte a korábban veszélyesnek ítélt elektromos motorbiciklik engedélyeinek a kiadását. A szegényebb országokban a kétkerekű járművek sokszor nagyobb szerepet töltenek be, mint az autók, ám 2019-ben leállították az elektromos motorok engedélyezését. Azóta azonban fordult a kocka, újra forgalomba lehet helyezni ezeket a járműveket, és a piac gyorsan nőhet.
Bár nehézségek továbbra is vannak a gyengén kiépített töltőhálózattól a városokon kívüli áramellátás hiányáig, az üzemanyagimport dollárban felmerülő költségei és a tiltás eddigi sikere után Etiópia aligha tér vissza a robbanómotoros autókhoz.