Európa tíz év múlva sem meri meglépni, egy ország azonban meglepetésre már be is tiltotta a robbanómotoros autókat – Kína dörzsölheti a tenyerét

Miközben az Európai Unió feladta a robbanómotorral felszerelt autók 2035-ös tilalmát, egy ország gyakorlatilag már be is tiltotta az ilyen autók értékesítését 2024-ben. Etiópia elsősorban nem klímavédelmi okokból hozta meg ezt a döntést, hanem kőkemény gazdasági alapon.

Elárasztják az elektromos autók Etiópiát / Fotó: Yohannes Ezra / Shutterstock

Etiópiában az új elektromos autók már annyiba kerülnek, mint a használt hagyományosak

A tilalom ugyan az afrikai országban sem teljes, az csak a robbanómotoros autók importjára vonatkozik, de tekintve, hogy az országban nem sok autó készül, a legtöbb forgalomba állított jármű külföldről érkezik. Ezzel párhuzamosan az elektromos autókra vonatkozó vámot is 15 százalékra csökkentették, így azok ára is versenyképes lett az országba korábban érkezett használt hagyományos autókéval. Ráadásul

az etióp bankok hitelt is szívesebben adnak az új elektromos autókra, mint az öreg benzines és dízeles modellekre.

A fejenként mindössze ezerdolláros GDP-vel rendelkező országban ugyan nincs sok autó még Afrikához képest sem (a kontinensen 1000 főre 73, Etiópiában pedig mindössze 13 autó jut), ám az üzemanyag állami támogatása így is nagy terhet jelentett a költségvetés számára, és a globális inflációs válság hatására emelkedő kamatok az ország finanszírozását is megdrágították, olyannyira, hogy a Bloomberg írása szerint az ország 2023-ban már kötvényeit sem tudta fizetni, és a Nemzetközi Valutalaphoz (IMF) volt kénytelen fordulni. A szervezet végül egy 3,4 milliárd dolláros mentőcsomaggal segítette ki Etiópiát.

Az üzemanyagimport keményvalutát igényel, az áramtermelés megoldható helyben

Az ország ezután tiltotta be a belső égésű motorral szerelt autók importját, ami két év alatt látványos eredményeket hozott, az elektromos autók aránya az országban üzemeltetett összes autó körében 1 százalékról 6 százalékra ugrott. Colin McKerracher, a BloombergNEF tiszta közlekedési részlegének vezetője szerint

Etiópia példa is lehet más hasonló országok számára, melyek nem rendelkeznek jelentős autóiparral.

Ha ugyanis már az autókat is importálni kell, akkor érdemes azokat a járműveket választani, amelyek helyben nem szennyeznek és egyre olcsóbbak is. Ráadásul míg az áram helyben megtermelhető, a kőolaj és származékai megvásárlása keményvalutát igényel.