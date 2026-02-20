Megerősítette Lázár János minisztériuma: eladják a vasúti területeket – az elmúlt évtizedek legjelentősebb állomásfejlesztését ígérik

Az építési és közlekedési minisztérium értékesíteni akarja a budapesti főpályaudvarok körüli állami tulajdonú ingatlanokat – számolt be Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője több vasúti forrásra hivatkozva.

Megerősítette Lázár János minisztériuma: eladják a vasúti területeket / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher

A sajtóban megjelent: a minisztérium utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt, hogy gyorsított eljárásban

a Keleti,

a Nyugati,

a Déli

és a Kelenföld pályaudvarok

körüli kihasználatlan telkeket, épületeket értékesítse. Az ingatlanok együttesen akár a százmilliárd forint feletti piaci értéket is elérhetik.

Vitézy azt is írta, hogy információi szerint az üres volt vasúti területek mellett magánkézbe kerülne a kelenföldi vasútállomás indóháza is, és „jó eséllyel bontás várna Budapest egyik legrégibb vasúti épületére”.

Hozzátette, a Déli pályaudvar magánkézbe kerülő két oldalán (az Alkotás utca és a Mészáros utca mentén) vagy a Nyugati mellett, a Podmaniczky utca mentén, vagy Kelenföldön a vágányok mentén húzódó óriási állami fejlesztési területek „a város aranytartalékai”.

„Úgy hallom, a pályázatokat március elején tervezik megjelentetni, a szerződéskötés tervezett időpontja április 10., két nappal a választások előtt” – írta.

A politikus azt is közölte, hogy a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen azt javasolja majd, hogy Budapest egységesen utasítsa el a választások előtt a budapesti vasúti területek eladását, és hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy „minden lehetséges jogi eszközt vessen be ennek megakadályozására”.

Megerősítette Lázár János minisztériuma: eladják a vasúti területeket

„Amit Vitézy Dávid »kinyomozott«, az elejétől a végéig nyilvános, átlátható és szigorúan szabályozott folyamat – egyebek mellett a nemzeti vagyonkezelő aukciós felületén történik majd” – reagált a Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium.

A minisztérium azt is közölte, hogy

a MÁV csoportnál a vasútüzemhez nem szükséges, attól gondosan leválasztott területek piaci alapú hasznosítása folyamatos gyakorlat, és független a soron következő országgyűlési választások időpontjától.

Az érintett ingatlanok úgynevezett rozsdaterületek, amelyek értékesítése a tárca szerint nem vagyonfelélés, hanem tudatos portfóliórendezés.