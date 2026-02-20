Deviza
Indul a nagy AI-teszt! Ne maradjon le róla - ha kitölti a kérdőívet, akár egymillió forintot is nyerhet

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a gazdaság és a mindennapi élet egyik legmeghatározóbb technológiájává vált. Egyre többen használják munkára, tanulásra vagy információgyűjtésre, miközben sokan még bizonytalanok a hatásait illetően. A Világgazdaság nagy AI-tesztje arra keresi a választ, ki hol tart most Magyarországon a használatában. Az össznyeremény értéke közel hárommillió forint.
VG
2026.02.20, 15:50
Frissítve: 2026.02.20, 18:36

A Világgazdaság meghirdeti Magyarország nagy AI-tesztjét: egy országos online felmérést, amely a mesterséges intelligencia (AI) hazai ismertségét, használatát és megítélését vizsgálja. A cél, hogy adatokkal alátámasztott képet kapjunk arról, hogyan viszonyulnak a magyarok ehhez a gyorsan terjedő technológiához.

A kérdőív a https://nagyaiteszt.vg.hu/ oldalon érhető el

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a technológiai újdonságból a mindennapok részévé vált. Egyre többen használják munkára, tanulásra, információgyűjtésre vagy akár ügyintézésre. Mások még csak most ismerkednek vele, és vannak, akik inkább kivárnak. A kérdés ma már nem az, hogy megjelenik-e az életünkben, hanem az, hogy milyen szerepet tölt be benne.

Mit gondolnak a magyarok az AI-ról?

A vg.hu kérdőíve több területet érint:

  • Ki és milyen gyakran használ mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat? 
  • Mennyire tartja hasznosnak ezeket? 
  • Milyen hatást vár tőlük a munkaerőpiacon és a gazdaságban?

A felmérés kitér a bizalom kérdésére is: mennyire tartják megbízhatónak az AI-rendszereket, és milyen kockázatokat látnak bennük.

A teszt kitöltése 8-10 percet vesz igénybe, 

a kérdések többsége feleletválasztós. A kérdőív online érhető el a https://nagyaiteszt.vg.hu/ oldalon, a tesztnek bárki nekivághat, aki szeretné megosztani véleményét és tapasztalatait. A válaszadás anonim, az eredményeket a szerkesztőség összesítve dolgozza fel és elemzi.

A felmérés célja, hogy pontosabb képet adjon arról, hol tart Magyarország a mesterséges intelligencia alkalmazásában, és mennyire nyitott a társadalom az új technológiákra. Az eredmények nemcsak az olvasók számára lehetnek tanulságosak, hanem a vállalatok és döntéshozók számára is iránymutatást adhatnak.

A kérdőív 2025. március 13-ig érhető el, a Világgazdaság a kitöltők között egymillió forint fődíjat is kisorsol,

de további, közel kétmillió forint öszegű nyeremények is gazdára találhatnak. A határidő lejárta után a Világgazdaság részletesen bemutatja az eredményeket, és elemzi, milyen mintázatok rajzolódnak ki a mesterséges intelligencia hazai használatáról és elfogadottságáról.

A tesztet ezen a linken tudja elérni!

