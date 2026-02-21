Deviza
EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12% EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lottó
lottószelvény
ingatlanpiac

Mit vehet a Balatonon, ha megnyeri a lottón a közel 5 milliárdot?

A közel ötmilliárd forintos ötöslottó-nyeremény nemcsak áloméletet, hanem egészen konkrét befektetési lehetőségeket is jelenthet. A főnyeremény már lehetőséget ad a válogatásra a Balaton északi partján, a legdrágább ingatlanokat is levadászhatja a nyertes.
VG
2026.02.21, 11:14
Frissítve: 2026.02.21, 13:14

Szombat este közel ötmilliárd forinttal gazdagodhat az, aki eltalálja az öt számot az ötös lottón. 

főnyeremény, lottó, Fonyód, Balaton, tűz
                                 Panorámás luxusvillák közül válogathat, akié a főnyeremény lesz a lottón / Fotó: Menno van der Haven / Shutterstock

Egy ekkora összeg már a hazai prémium ingatlanpiacon is komoly mozgásteret ad, különösen a Balaton északi partján, ahol az exkluzív nyaralók és nagy értékű villák iránt évek óta töretlen a kereslet – írja cikkében az Origo. A főnyeremény sok lehetőséget tartogat az ingatlanpiacon.

A legdrágább északi parti ingatlan jelenleg egy rejtélyes tihanyi luxusvilla, amelynek ára eléri a kétmilliárd forintot. A hirdetés különlegessége, hogy fotók nélkül kínálják az ingatlant, annyi azonban ismert, hogy egy mintegy 500 négyzetméteres, modern kialakítású házról van szó, páratlan balatoni panorámával. A részleteket kizárólag komoly érdeklődők ismerhetik meg, ami tovább növeli az ingatlan exkluzivitását.

Ausztrál vidéki ház Almádiban – erre is elég a főnyeremény

A második helyen egy balatonalmádi nagyméretű villa szerepel, amely egyszerre alkalmas lakhatásra és üzleti célokra. Az alsó szintet éttermi funkcióra alakították ki, teraszokkal és saját parkolókkal, míg a felső szinten egy prémium loftlakás kapott helyet wellnesselemekkel. Az ár itt 1,2 milliárd forint, ami a sokoldalú hasznosíthatóság miatt befektetői szemmel is figyelemre méltó.

További válogatást itt olvashatja. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu