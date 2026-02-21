Mit vehet a Balatonon, ha megnyeri a lottón a közel 5 milliárdot?

Szombat este közel ötmilliárd forinttal gazdagodhat az, aki eltalálja az öt számot az ötös lottón.

Panorámás luxusvillák közül válogathat, akié a főnyeremény lesz a lottón / Fotó: Menno van der Haven / Shutterstock

Egy ekkora összeg már a hazai prémium ingatlanpiacon is komoly mozgásteret ad, különösen a Balaton északi partján, ahol az exkluzív nyaralók és nagy értékű villák iránt évek óta töretlen a kereslet – írja cikkében az Origo. A főnyeremény sok lehetőséget tartogat az ingatlanpiacon.

A legdrágább északi parti ingatlan jelenleg egy rejtélyes tihanyi luxusvilla, amelynek ára eléri a kétmilliárd forintot. A hirdetés különlegessége, hogy fotók nélkül kínálják az ingatlant, annyi azonban ismert, hogy egy mintegy 500 négyzetméteres, modern kialakítású házról van szó, páratlan balatoni panorámával. A részleteket kizárólag komoly érdeklődők ismerhetik meg, ami tovább növeli az ingatlan exkluzivitását.

Ausztrál vidéki ház Almádiban – erre is elég a főnyeremény

A második helyen egy balatonalmádi nagyméretű villa szerepel, amely egyszerre alkalmas lakhatásra és üzleti célokra. Az alsó szintet éttermi funkcióra alakították ki, teraszokkal és saját parkolókkal, míg a felső szinten egy prémium loftlakás kapott helyet wellnesselemekkel. Az ár itt 1,2 milliárd forint, ami a sokoldalú hasznosíthatóság miatt befektetői szemmel is figyelemre méltó.

