Szlovákia ultimátumot adott Ukrajnának, Fico megmondta Zelenszkijnek, mit fog tenni hétfőn, ha nem jön orosz olaj a Barátság vezetéken

Ha hétfőn az ukrán elnök nem kezdi meg az olajszállítást Szlovákia felé, még aznap megkérem a szlovák vállalatokat, hogy függesszék fel Ukrajna vészhelyzeti áramellátását – posztolta ki Robert Fico szlovák kormányfő a közösségi oldalán.

Robert Fico, szlovák kormányfő / Fotó: Robert Nemeti / AFP

A politikus hozzátette, a háború kezdete óta Szlovákia segíti Ukrajnát.

Országunkban körülbelül 180 ezer ukrán él, humanitárius segítséget nyújtunk nekik, közös kormányüléseket szervezünk velük. Szlovákia lényegesen többet tesz Ukrajnáért, mint más országok

– tette hozzá.

Fico szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem akarja megérteni országa békés hozzáállását, és azért mert északi szomszédunk nem támogatja a háborút, rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben.

Először leállította a gázszállítást, ami évi 500 millió eurós kárt okozott Szlovákiának, most pedig az olajszállítást, ami további károkat és logisztikai nehézségeket idéz elő.

Ha a Nyugatnak nem is jelent gondot, hogy felrobbantották az Északi-áramlat gázvezetéket, Szlovákia nem fogadhatja el a szlovák–ukrán kapcsolatokat egyoldalú, csak Ukrajna számára előnyös menetjegyként – írja a szlovák miniszterelnök.

Szlovákia büszke és szuverén ország, én pedig büszke és szuverén szlovák vagyok

– emelte még ki Robert Fico.

Ha hétfőn nem állítják vissza az olajszállítást Szlovákiába, akkor felkérem a SEPS (a szlovák villamosenergia-átviteli rendszert üzemeltető) állami részvénytársaságot, hogy állítsa le a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajnába.

Csak 2026 januárjában kétszer annyi vészhelyzeti szállításra volt szükség az ukrán energiahálózat stabilizálásához, mint 2025 egészében.

Tekintettel Zelenszkij ukrán elnök elfogadhatatlan magatartására országunkkal szemben, amellyel ellenséges országként kezeli Szlovákiát, teljesen helyesnek tartom, hogy elutasítottam a Szlovák Köztársaság részvételét a legújabb, 90 milliárd eurós összegű (EU-s) katonai kölcsönben Ukrajna számára

– fejezi be posztját Robert Fico.