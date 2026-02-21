Deviza
DPK
Békéscsaba
gyűlés

Lázár János kijelentette: most már a románokon múlik, hogy „újra összenőhet az, ami egyébként is összetartozik”

Lázár János Békéscsabán bejelentette: a 44-es főút négysávosítása elkészült, és hamarosan megkezdik a 47-es főút bővítését Debrecenig, valamint újjáépítik a békéscsabai repülőteret.
VG
2026.02.21., 12:35

„A 44-es főút négysávosítására a békésieknek a fejemet felajánlotta annak idején a miniszterelnök. Láthatjátok, a fejem a helyén és elkészült a 44-es négysávosítása” – mondta Lázár János Békéscsabán a digitális polgári körök (DPK) országjárásán.

Lázár János
Lázár János kijelentette: most már a románokon múlik, hogy „újra összenőhet az, ami egyébként is összetartozik” / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter azt is mondta, hogy van két jó híre is: 

újjáépítik a békéscsabai repülőteret, illetve megkezdik Békéscsaba felől a 47-es főút négysávosítását egészen Debrecenig. 

Korábban Orbán Viktor közölte, hogy Békés vármegye sokkal nagyobb lehetőségek előtt áll, mint néhány éve. A fejlesztések közé tartozik az új repülőtér kialakítása, a vasút korszerűsítése és a nemzetközi beruházások érkezése. A kormányfő szerint ezek együttesen új korszakot nyitnak a térségben.

A kormányfő külön kitért a Vulcan Shield Global szingapúri vállalat döntésére, amely 280 milliárd forintos beruházással 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán. Orbán Viktor szerint a békési fiatalok régóta panaszkodnak arra, hogy a minőségi munkahelyek hiánya miatt el kell hagyniuk szülőföldjüket. Az új gyár ezzel a problémával egyszerre gazdasági és társadalmi szinten is foglalkozik.

Hozzátette: már most vannak kapcsolódási pontok, például az Airbus gyulai jelenléte, amelyre újabb ipari területek kiépítése épülhet.

A békéscsabai új repülőtér fejlesztése is napirenden van,

Gyulán pedig új ipari parkok kialakításáról tárgyaltak a helyi vezetőkkel. Orbán szerint a következő 5–10 év egyértelműen emelkedő pálya lesz a vármegye számára.

Lázár János Békéscsabán úgy fogalmazott, hogy 

ha a románok megépítik a 44-hez a maguk részét, akkor „újra összenőhet az, ami egyébként is összetartozik”, 

az Alföld a Parciumval, a Bánáltal Nagyszalonta és Arad térségével.

Azt is mondta, hogy újra naggyá teszik az Alföldet, mert csak a Fidesznek van Alföld-programja. „Békést pedig a pálya széléről visszatesszük a közepébe, a perifériáról Békést visszahozzuk a centrumba” – fogalmazott.

„Azért jöttem, hogy világosan elmondjam nektek, nem fogunk itt megállni, mert az Alföldnek még többre van szüksége. Az Alföld még többet érdemel. Négy újabb évre, amikor nem a rózsadombiak, hanem a vidékiek alakítanak majd kormányt Magyarországon” – mondta a miniszter.

Lázár János korábban a Lázárinfón azt mondta, befejezték az M44-es gyorsforgalmi út megépítését, amely szerinte esélyt adott Békéscsabának és a megyének. A következő lépés az M44 továbbépítése Békéscsabától Nagyszalontáig.

Battonya esetében konkrét ígéret hangzott el: a város és a romániai Pécska összekötésének megtervezése és megépítése. A cél, hogy a térség bekapcsolódjon a román autópálya-hálózatba. 

A miniszter szerint az autópályák 20 kilométeres körzetében érzékelhető gazdasági élénkülés indul. Hozzátette: a magyar–román határt minél több ponton átjárhatóvá kell tenni, Gyulától észak felé, Sarkad és Geszt térségében is.

2 perc
klub

A Sziget nyitott az egyeztetésre, de üzent is a drogügyi kormánybiztosnak: „mi inkább tanácsot adunk”

Országszerte már több helyet is ideiglenesen bezártak drogügyek miatt. A drogügyi kormánybiztos nemrég egyeztetett több budapesti és vidéki szórakozóhely képviselőivel.
1 perc
DPK

Orbán Viktor: normális ember nem akar háborút – senki sem tudja, hogy meddig tarthat még

Békéscsabán tartotta újabb háborúellenes gyűlését Orbán Viktor.
2 perc
Békéscsaba

Lázár János kijelentette: most már a románokon múlik, hogy „újra összenőhet az, ami egyébként is összetartozik"

Lázár János Békéscsabán bejelentette: a 44-es főút négysávosítása elkészült, és hamarosan megkezdik a 47-es főút bővítését Debrecenig, valamint újjáépítik a békéscsabai repülőteret.
