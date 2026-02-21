Figyelmeztető üzenetek jöhetnek: Orbán Viktor perceken belül az országos figyelem középpontjában

Szombaton Békéscsabán folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor perceken belül az országos figyelem középpontjában / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, a Világgazdaság pedig tudósít az eseményről.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy legutóbb két hete, Szombathelyen volt háborúellenes gyűlés, azóta pedig mozgalmas időszakon van túl Orbán Viktor és a kormánypártok.

A DPK mai rendezvénye egybeesik az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának kezdetével.

Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy a békéscsabai rendezvényen ez még jelentősebben fog megjelenni.

Várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről, de várhatóan szót ejt a washingtoni útjáról is.

Orbán Viktor mindenkit megdöbbentett az évértékelőn

Egy héttel ezelőtt a miniszterelnök 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel hatalmas pénzeket vontak el.

Összesen 14 956 milliárd forintot.

És ez még nem minden, merthogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek további 1922 milliárd forintot. Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívják, vagy úgy, hogy bevonták őket a közteherviselésbe.

A kormányfő egyszer és mindenkorra megmondta, mi lesz a 3 százalékos hitel sorsa

„Egész Európában nálunk juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok” – mondta a miniszterelnök a Várkert Bazárban.

A kormányfő kijelentette, hogy végigviszik a fix 3 százalékos lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meg nem lesz a saját otthona.

A beszédben elhangzottak alapján a fix 3 százalékos hitel sorsa a választások után sem kérdéses: a konstrukciót nem kifutó programnak, hanem hosszabb távon is fenntartandó eszköznek tekinti a kormány.

A nemzetközi sajtó is felfigyelt Orbán Viktor miniszterelnök 27. évértékelő beszédére.