A Budapest és vidék közötti bérszakadék folyamatosan szűkül. Míg 2019-ben a legalacsonyabb bruttó átlagkeresettel bíró Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bérszínvonala a budapestinek csupán 55,6 százalékát érte el, ez az arány 2025-re 61,5 százalékra emelkedett – írja a Bankmonitor. Tehát az alacsonyabb átlagbérekkel rendelkező vármegyék felzárkózási folyamata, ha tyúklépésben is, de halad.

Teljesen megváltozik a magyar bértérkép: meglepő helyen a legmagasabb fizetések / Fotó: Shutterstock

Felpörgött a felzárkózás

Ezt a felzárkózási folyamatot támasztja alá a 2025-ös bérnövekedési dinamika is. Az alacsonyabb bázisról induló vármegyék jóval nagyobb ütemű bruttó béremelkedést produkáltak az elmúlt évben, mint a rangsort vezető főváros vagy a nyugati régiók.

Bár az alacsonyabb bérszintekről könnyebb látványos ugrást elérni, ez az erőteljes bérdinamika elengedhetetlen feltétele annak, hogy az átlagtól elmaradó térségek érdemben csökkenteni tudják az évtizedes lemaradásukat, és meginduljon a bérszakadék érdemi betemetése.

Ám mielőtt azt gondolnánk, hogy a területi különbségek már a múlté, érdemes a számok mögé nézni. A több mint 60 százalékos arány még mindig jelentős lemaradást mutat, ami miatt sokak számára továbbra is racionális döntésnek tűnhet a fővárosba költözni egy vastagabb boríték reményében.

Paks, az ország bérarisztokratája

Sokan szentül hiszik, hogy az igazán kiemelkedő fizetésekért kizárólag a fővárosi irodaházakba vezet az út. Az adatok azonban megdöbbentő képet mutatnak.

Ha a tevékenységi köröket és a megyéket együttesen vizsgáljuk, az ország abszolút csúcstartója Tolna megye energetikai szektora. A Paksi Atomerőműnek köszönhetően az itt dolgozók havi bruttó 1,6 millió forintos, az egész országban egyedülálló átlagbérrel büszkélkedhetnek.

Ez a kiemelkedő összeg még a budapesti elitet is maga mögé utasította: a második legmagasabb átlagfizetést a fővárosi pénzügyi és biztosítási szektor dolgozói vihették haza (bruttó 1,21 millió forint), míg a harmadik helyre a budapesti információs és kommunikációs szféra futott be (bruttó 1,18 millió forint).

A vidék rejtett tartalékait mutatja az is, hogy Fejér vármegye IT-szektora (1,03 millió forint) és Csongrád-Csanád vármegye bányászati szférája – a Mol algyői tevékenységének hatása – (1,02 millió forint) is átlépte a bűvös egymilliós határt.