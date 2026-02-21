Deviza
EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12% EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetés
felzárkózás
bérszakadék

Teljesen megváltozik a magyar bértérkép: meglepő helyen a legmagasabb fizetések

A friss, decemberi KSH-adatok végre tiszta vizet öntenek a pohárba. Kiderült, hogy pontosan hogyan alakultak a hazai bérek 2025-ben. Bár az országos átlagkereseti rangsort továbbra is a főváros dominálja – hiszen itt összpontosul a legtöbb magas hozzáadott értékű, döntéshozói pozíció –, a legújabb számok egy kifejezetten biztató trendet is megmutatnak.
VG
2026.02.21, 09:56
Frissítve: 2026.02.21, 13:47

A Budapest és vidék közötti bérszakadék folyamatosan szűkül. Míg 2019-ben a legalacsonyabb bruttó átlagkeresettel bíró Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bérszínvonala a budapestinek csupán 55,6 százalékát érte el, ez az arány 2025-re 61,5 százalékra emelkedett – írja a Bankmonitor. Tehát az alacsonyabb átlagbérekkel rendelkező vármegyék felzárkózási folyamata, ha tyúklépésben is, de halad.

forint, pénztárca, pénz, bérek, bankjegy
Teljesen megváltozik a magyar bértérkép: meglepő helyen a legmagasabb fizetések / Fotó: Shutterstock

Felpörgött a felzárkózás 

Ezt a felzárkózási folyamatot támasztja alá a 2025-ös bérnövekedési dinamika is. Az alacsonyabb bázisról induló vármegyék jóval nagyobb ütemű bruttó béremelkedést produkáltak az elmúlt évben, mint a rangsort vezető főváros vagy a nyugati régiók.

Bár az alacsonyabb bérszintekről könnyebb látványos ugrást elérni, ez az erőteljes bérdinamika elengedhetetlen feltétele annak, hogy az átlagtól elmaradó térségek érdemben csökkenteni tudják az évtizedes lemaradásukat, és meginduljon a bérszakadék érdemi betemetése.

Ám mielőtt azt gondolnánk, hogy a területi különbségek már a múlté, érdemes a számok mögé nézni. A több mint 60 százalékos arány még mindig jelentős lemaradást mutat, ami miatt sokak számára továbbra is racionális döntésnek tűnhet a fővárosba költözni egy vastagabb boríték reményében.

Paks, az ország bérarisztokratája

Sokan szentül hiszik, hogy az igazán kiemelkedő fizetésekért kizárólag a fővárosi irodaházakba vezet az út. Az adatok azonban megdöbbentő képet mutatnak. 

Ha a tevékenységi köröket és a megyéket együttesen vizsgáljuk, az ország abszolút csúcstartója Tolna megye energetikai szektora. A Paksi Atomerőműnek köszönhetően az itt dolgozók havi bruttó 1,6 millió forintos, az egész országban egyedülálló átlagbérrel büszkélkedhetnek.

Ez a kiemelkedő összeg még a budapesti elitet is maga mögé utasította: a második legmagasabb átlagfizetést a fővárosi pénzügyi és biztosítási szektor dolgozói vihették haza (bruttó 1,21 millió forint), míg a harmadik helyre a budapesti információs és kommunikációs szféra futott be (bruttó 1,18 millió forint). 

A vidék rejtett tartalékait mutatja az is, hogy Fejér vármegye IT-szektora (1,03 millió forint) és Csongrád-Csanád vármegye bányászati szférája – a Mol algyői tevékenységének hatása – (1,02 millió forint) is átlépte a bűvös egymilliós határt.

 

Hatalmas különbségek a szalag mellett és a pult mögött

Ezzel szemben a vendéglátásban dolgozók helyzete kijózanító, Szabolcsban alig bruttó 365 ezer forintot vihetnek haza, de még a fővárosban is jócskán az átlag alatt keresnek.

Szintén mellbevágó a feldolgozóipar kettőssége. 

Ugyanaz a fáradságos munka teljesen mást ér Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol közel bruttó 890 ezer forint a gyári dolgozók átlagbére és Békésben vármegyében, ahol csupán 567 ezer forint.

Kivételt a bérszakadékok alól szinte csak az állami szektor jelent. Az oktatásban és az egészségügyben a kötött bértáblák egyfajta biztonsági hálóként elsimítják a földrajzi különbségeket, bizonyítva, hogy a fizetések alakulásában ma már legalább akkora szerepe van a választott iparágnak, mint a lakcímkártyánknak.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu