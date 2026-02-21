Áll a bál az Európai Központi Bankban, Christine Lagarde kikészítette a munkatársait, veszélybe került a jegybanki függetlenség is
Az Európai Központi Bank munkatársai sokkos állapotban vannak, zavarodottak, ingerültek és bizonytalanok, miután a sajtóból értesültek róla, hogy Christine Lagarde bankelnök még a mandátuma lejárta előtt lemondhat – írja a Bloomberg.
Az EKB függetlensége is veszélybe kerülhet Lagarde korai távozása miatt
A kamatdöntéseket hozó kormányzótanács tagjai is teljesen megdöbbentek azon, hogy az elnök nem cáfolja az esetleges lemondásáról szóló híreket. Míg ugyanis Lagarde tavaly még határozottan tagadta idő előtti távozását, ezen a héten már sokkal talányosabban nyilatkozott.
A legújabb találgatások egyébként a Financial Timesban jelentek meg. A lap azt írta, Lagarde úgy döntött, hogy idő előtt távozik. Az EKB ezt követően nem cáfolta a hírt, csak annyit közölt, hogy az elnök még nem hozott döntést mandátuma végéről, amivel csak olajat öntöttek a tűzre.
Lagarde amúgy később tisztázhatta volna a szándékát, mivel a héten Wall Street Journalnak is adott egy interjút, ám abban is csak annyit mondott:
az alapeset az, hogy a küldetése a mandátuma végéig tart.
Sokan úgy érzik, a sötétben hagyták őket, halvány fogalmuk sincs róla, mire készül az intézményt vezető 70 éves francia nő. Az EKB munkatársainak küldött – Bloomberg által megtekintett belső feljegyzés – sem tartalmaz állítólag több információt, mint amit a médiának adtak ki. Az euróövezeti jegybank szóvivője ráadásul továbbra sem kívánt nyilatkozni.
Veszélybe került a központi bank kulcsfontosságú függetlensége is, különösen, ha Lagarde politikai megfontolásokból távozott – mondják az EKB munkatársai.
Kényes időszakban jött a sokkoló hír
A belső frusztráció kényes időszakban sújtja az EKB-t. Az ugyan tény, hogy sikerült visszaszorítani az inflációt a 2 százalék környékére (januárban 1,7 százalék volt), és – mint mondják – a 2 százalékos kamatlábak jelenleg „jó helyen” vannak, a 21 országot tömörítő euróövezetben számos olyan kockázat merülhet fel, amelyek figyelmet – és potenciálisan gyors reagálást – igényelnek.
Donald Trump vám- és a védelmi politikája, az egyes eurózónás országok elszaladt költségvetési hiánya, valamint az erős euró mind hatással van az inflációra, amellyel az elmúlt években az EKB-nak keményen meg kellett küzdenie, hogy a Covid utáni, 10 százalék feletti csúcsról a jelenlegi szintre szorítsa le.
Matthew Ryan, az Ebury pénzügyi szolgáltató cég piaci stratégiai vezetője szerint ugyan a Lagarde jövőjével kapcsolatos találgatások csak korlátozottan hatnak az euróra, mivel az EKB-tól széles körben azt várják, hogy egy ideig változatlanul tartja az alapkamatot, de megjegyzi, hogy azért vannak következményei a lebegtetett távozásnak.
Az a tény, hogy Lagarde nem tagadta a történetet, sokat elárul, egy korai vezetőváltás alááshatja Lagarde tekintélyét és hitelességét a jegybanki kommunikáció során
– mondta.
Mit mond a Bloomberg Economics...
Lagarde potenciális korai távozásának hátterében – a Bloomberg szerint – politikai spekuláció is állhat. Mivel ez lehetővé tenné, hogy egyes európai politikai vezetők – különösen Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár – még a jövő tavaszi francia elnökválasztás előtt kiválasszák az utódját, megakadályozva, hogy Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés színeiben esetlegesen megválasztott új államfő beleszólhasson az EKB-elnök utódlásába. Ez a machináció azonban kétélű fegyver David Powell, a Bloomberg Economics vezető közgazdásza szerint.
Ha a közvélemény úgy látja, hogy a nem a nép által választott központi bankárok megpróbálják befolyásolni, hogy melyik választott vezető válassza ki az utódjukat, akkor a politikától való függetlenségük hangoztatása nehezen hihetővé válik, és a közvélemény is követelheti majd, hogy ne tartsák tiszteletben a központi bankok függetlenségét
– emelte ki a szakértő.
Amellett, ha úgy tűnik, hogy Lagarde távozásra készül, gyengül a tekintélye is, s emiatt a kormányok figyelmen kívül hagyhatják ismételt kritikáját, amiért túl lassan haladnak a tőkepiaci és a versenyképesség javítását célzó reformokkal.