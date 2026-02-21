Deviza
EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12% EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
politika
EKB
Christine Lagarde

Áll a bál az Európai Központi Bankban, Christine Lagarde kikészítette a munkatársait, veszélybe került a jegybanki függetlenség is

A talányos nyilatkozatokkal sikerült egy egész intézményt összezavarni. A hírek szerint a Chistine Lagarde lemondásával kapcsolatos találgatások hátterében politikai machinációk állhatnak, ami veszélyezteti az EKB függetlenségét.
Murányi Ernő
2026.02.21, 12:13
Frissítve: 2026.02.21, 13:55

Az Európai Központi Bank munkatársai sokkos állapotban vannak, zavarodottak, ingerültek és bizonytalanok, miután a sajtóból értesültek róla, hogy Christine Lagarde bankelnök még a mandátuma lejárta előtt lemondhat – írja a Bloomberg.

Eurogroup Finance Ministers Meet in Brussels Christine Lagarde
Christine Lagarde: na most menjek vagy maradjak? / Fotó: Simon Wohlfahrt

Az EKB függetlensége is veszélybe kerülhet Lagarde korai távozása miatt 

A kamatdöntéseket hozó kormányzótanács tagjai is teljesen megdöbbentek azon, hogy az elnök nem cáfolja az esetleges lemondásáról szóló híreket. Míg ugyanis Lagarde tavaly még határozottan tagadta idő előtti távozását, ezen a héten már sokkal talányosabban nyilatkozott.

A legújabb találgatások egyébként a Financial Timesban jelentek meg. A lap azt írta, Lagarde úgy döntött, hogy idő előtt távozik. Az EKB ezt követően nem cáfolta a hírt, csak annyit közölt, hogy az elnök még nem hozott döntést mandátuma végéről, amivel csak olajat öntöttek a tűzre.

Lagarde amúgy később tisztázhatta volna a szándékát, mivel a héten Wall Street Journalnak is adott egy interjút, ám abban is csak annyit mondott:

 az alapeset az, hogy a küldetése a mandátuma végéig tart.

Sokan úgy érzik, a sötétben hagyták őket, halvány fogalmuk sincs róla, mire készül az intézményt vezető 70 éves francia nő. Az EKB munkatársainak küldött – Bloomberg által megtekintett belső feljegyzés – sem tartalmaz állítólag több információt, mint amit a médiának adtak ki. Az euróövezeti jegybank szóvivője ráadásul továbbra sem kívánt nyilatkozni.
Veszélybe került a központi bank kulcsfontosságú függetlensége is, különösen, ha Lagarde politikai megfontolásokból távozott – mondják az EKB munkatársai.

Kényes időszakban jött a sokkoló hír

A belső frusztráció kényes időszakban sújtja az EKB-t. Az ugyan tény, hogy sikerült visszaszorítani az inflációt a 2 százalék környékére (januárban 1,7 százalék volt), és – mint mondják – a 2 százalékos kamatlábak jelenleg „jó helyen” vannak, a 21 országot tömörítő euróövezetben számos olyan kockázat merülhet fel, amelyek figyelmet – és potenciálisan gyors reagálást – igényelnek.

Donald Trump vám- és a védelmi politikája, az egyes eurózónás országok elszaladt költségvetési hiánya, valamint az erős euró mind hatással van az inflációra, amellyel az elmúlt években az EKB-nak keményen meg kellett küzdenie, hogy a Covid utáni, 10 százalék feletti csúcsról a jelenlegi szintre szorítsa le.

Matthew Ryan, az Ebury pénzügyi szolgáltató cég piaci stratégiai vezetője szerint ugyan a Lagarde jövőjével kapcsolatos találgatások csak korlátozottan hatnak az euróra, mivel az EKB-tól széles körben azt várják, hogy egy ideig változatlanul tartja az alapkamatot, de megjegyzi, hogy azért vannak következményei a lebegtetett távozásnak.

Az a tény, hogy Lagarde nem tagadta a történetet, sokat elárul, egy korai vezetőváltás alááshatja Lagarde tekintélyét és hitelességét a jegybanki kommunikáció során

– mondta.

Mit mond a Bloomberg Economics...

Lagarde potenciális korai távozásának hátterében – a Bloomberg szerint – politikai spekuláció is állhat. Mivel ez lehetővé tenné, hogy egyes európai politikai vezetők – különösen Emmanuel Macron francia elnök  és Friedrich Merz német kancellár – még a jövő tavaszi francia elnökválasztás előtt kiválasszák az utódját, megakadályozva, hogy Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés színeiben esetlegesen megválasztott új államfő beleszólhasson az EKB-elnök utódlásába. Ez a machináció azonban kétélű fegyver David Powell, a Bloomberg Economics vezető közgazdásza szerint.

Ha a közvélemény úgy látja, hogy a nem a nép által választott központi bankárok megpróbálják befolyásolni, hogy melyik választott vezető válassza ki az utódjukat, akkor a politikától való függetlenségük hangoztatása nehezen hihetővé válik, és a közvélemény is követelheti majd, hogy ne tartsák tiszteletben a központi bankok függetlenségét

– emelte ki a szakértő.

Amellett, ha úgy tűnik, hogy Lagarde távozásra készül, gyengül a tekintélye is, s emiatt a kormányok figyelmen kívül hagyhatják ismételt kritikáját, amiért túl lassan haladnak a tőkepiaci és a versenyképesség javítását célzó reformokkal.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu