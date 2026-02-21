Áll a bál az Európai Központi Bankban, Christine Lagarde kikészítette a munkatársait, veszélybe került a jegybanki függetlenség is

Az Európai Központi Bank munkatársai sokkos állapotban vannak, zavarodottak, ingerültek és bizonytalanok, miután a sajtóból értesültek róla, hogy Christine Lagarde bankelnök még a mandátuma lejárta előtt lemondhat – írja a Bloomberg.

Christine Lagarde: na most menjek vagy maradjak? / Fotó: Simon Wohlfahrt

Az EKB függetlensége is veszélybe kerülhet Lagarde korai távozása miatt

A kamatdöntéseket hozó kormányzótanács tagjai is teljesen megdöbbentek azon, hogy az elnök nem cáfolja az esetleges lemondásáról szóló híreket. Míg ugyanis Lagarde tavaly még határozottan tagadta idő előtti távozását, ezen a héten már sokkal talányosabban nyilatkozott.

A legújabb találgatások egyébként a Financial Timesban jelentek meg. A lap azt írta, Lagarde úgy döntött, hogy idő előtt távozik. Az EKB ezt követően nem cáfolta a hírt, csak annyit közölt, hogy az elnök még nem hozott döntést mandátuma végéről, amivel csak olajat öntöttek a tűzre.

Lagarde amúgy később tisztázhatta volna a szándékát, mivel a héten Wall Street Journalnak is adott egy interjút, ám abban is csak annyit mondott:

az alapeset az, hogy a küldetése a mandátuma végéig tart.

Sokan úgy érzik, a sötétben hagyták őket, halvány fogalmuk sincs róla, mire készül az intézményt vezető 70 éves francia nő. Az EKB munkatársainak küldött – Bloomberg által megtekintett belső feljegyzés – sem tartalmaz állítólag több információt, mint amit a médiának adtak ki. Az euróövezeti jegybank szóvivője ráadásul továbbra sem kívánt nyilatkozni.

Veszélybe került a központi bank kulcsfontosságú függetlensége is, különösen, ha Lagarde politikai megfontolásokból távozott – mondják az EKB munkatársai.

Kényes időszakban jött a sokkoló hír

A belső frusztráció kényes időszakban sújtja az EKB-t. Az ugyan tény, hogy sikerült visszaszorítani az inflációt a 2 százalék környékére (januárban 1,7 százalék volt), és – mint mondják – a 2 százalékos kamatlábak jelenleg „jó helyen” vannak, a 21 országot tömörítő euróövezetben számos olyan kockázat merülhet fel, amelyek figyelmet – és potenciálisan gyors reagálást – igényelnek.

Donald Trump vám- és a védelmi politikája, az egyes eurózónás országok elszaladt költségvetési hiánya, valamint az erős euró mind hatással van az inflációra, amellyel az elmúlt években az EKB-nak keményen meg kellett küzdenie, hogy a Covid utáni, 10 százalék feletti csúcsról a jelenlegi szintre szorítsa le.