Megkezdődött a visszaszámlálás április 12-ig – fontos változások a kampányszabályokban
Elstartolt szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart.
Kezdődhet a plakátolás
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Kúria gyakorlata szerint csak a hivatalos kampányidőszakban végzett politikai tevékenység számít kampányolásnak, ezekkel kapcsolatban lehet a választási szervekhez fordulni, a kampányidőszakon kívüli szórólapozás, plakátolás, a választók közvetlen megkeresése nem tekinthető kampánytevékenységnek.
Kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz például
- a plakát,
- a választók közvetlen megkeresése,
- a politikai reklám és politikai hirdetés,
- valamint a választási gyűlés.
A választási kampányidőszak végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni a kiadóra vonatkozó legfontosabb adatokat.
Kampányidőszakban a választási eljárási törvény szerint korlátozás nélkül lehet plakátokat elhelyezni.
Plakátot elhelyezni azonban magántulajdonú ingatlanon, építményen, oszlopon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
Politikai reklámot – amelynek célja ugyancsak a jelöltek, jelölőszervezetek népszerűsítése – televízióban, rádióban lehet közzétenni. Ezért a médiaszolgáltató (televízió, rádió) nem kérhet ellenszolgáltatást. Az országos közszolgálati médiaszolgáltatók kötelesek politikai reklámot közzétenni, míg a kereskedelmi műsorszolgáltatóknak szombaton 16 óráig kell jelezniük az NVB-nél erre irányuló szándékukat.
A műsorszolgáltatók a jelölőszervezetek politikai reklámjait azonos feltételek mellett tehetik közzé, ahhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos. A szavazás napján már politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A választási kampányban szabadon költhetik a pénzt a jelöltek
A korábbi szabályozástól eltérően a kampányfinanszírozási törvény nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek mekkora összeget fordíthatnak a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásaikra. Az egyéni jelölteket a központi költségvetésből származó mintegy 1 millió 724 ezer forintos támogatás illeti meg a kampánytevékenységük támogatására.
A jelöltek felajánlhatják az államtól kapott pénzt pártjuknak. A pártlistát állító pártok is jogosultak a központi költségvetésből támogatásra, a támogatás mértéke attól függ, hány jelöltet állítottak.
Választási gyűlések szabadon szervezhetők, azonban a közterületen tartandó választási gyűléseket a rendőrségnek be kell jelenteni. A rend fenntartásáról a szervezőnek gondoskodnia kell.
Az április 12-ei országgyűlési választásra február 21-étől március 6-án 16 óráig lehet jelöltet állítani. A választási irodáknak négy napjuk van az ajánlások ellenőrzésére, a választási bizottságok ezt követően döntenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ehhez a jelölteknek 500 érvényes ajánlásra van szükségük.
Az ajánlás online ellenőrzése
A választópolgárok az áprilisi országgyűlési választás időszaka alatt, illetve az ajánlóívek megsemmisítésig, a szavazást követő 90. napig kérhetnek tájékoztatást a választási irodáktól arról, hogy melyik jelölt ívén szerepel az ajánlásuk. A korábbi választásokhoz hasonlóan mindezt már online is ellenőrizhetik.
A választópolgárok két hétig ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra. A képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait.
Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie az 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.
Az ajánlások érvényességét – azt, hogy a választópolgár adatai megegyeznek a szavazóköri névjegyzékben szereplő adatokkal, illetve hogy a választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben ajánlott-e jelöltet – a választókerületi választási iroda ellenőrzi. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. A jelölteknek, jelölőszervezeteknek a gyűjtés befejezésekor az összes átvett ívet vissza kell juttatniuk a választási irodába; annak, aki ezt elmulasztja, ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.
Egy jelöltet csak egyszer lehet ajánlani
A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választópolgár ajánlott-e jelöltet, és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan választókerületének több jelöltjét is ajánlhatja, de egy jelöltet csak egyszer.
Így kérésre az irodák meg tudják mondani a rögzített ajánlások közül, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek. A választási irodák azonban nem minden ajánlást rögzítenek, így például nem rögzítenek több ajánlást, ha a jelölt elérte az 500 érvényes ajánlást, vagy ha már nincs matematikai esély, hogy elérje azt.
A választópolgárok bármely helyi választási iroda vezetőjétől, a jegyzőtől kérhetik a tájékoztatást személyesen vagy kézbesítési meghatalmazotton keresztül.
Emellett az idei választáson is lehetőség van arra, hogy a választópolgárok – elektronikus ügyfél-azonosítás után – online kérjék a leadott ajánlásaik ellenőrzését.
A kérelmet online a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon keresztül, a Választás/Adatvédelem menüből lehet benyújtani, vagy a www.valasztas.hu oldalon, a Kit ajánlottam? menüponton keresztül.
A benyújtást követően a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR), hogy a választópolgár kérelemben megadott azonosítói szerepelnek-e a választási irodákhoz benyújtott ajánlóíveken. Az adatok lekérdezésének eredményéről pdf-dokumentum készül, amelyet a választópolgár letölthet vagy megküldheti a saját tárhelyére. Ha felmerül a visszaélés gyanúja az ajánlással kapcsolatban, akkor a választópolgár az ügyével a nyomozóhatósághoz fordulhat, illetve kifogást nyújthat be.