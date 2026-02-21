„Meg is volnánk” – Orbán Viktor közölte, hogy fölényben indulnak – videó

„Ezzel meg is volnánk. Aláírások begyűjtve az induláshoz. Mi vagyunk a leggyorsabbak, a legnagyobbak és a legerősebbek” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalára.

„Meg is volnánk” – Orbán Viktor közölte, hogy fölényben indulnak / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A megosztott videóban elmondta, hogy a Borsod 2. választókerületben sikerült először a kormánypártnak összegyűjtenie a szükséges 500 darab számú aláírást a Fidesz jelöltjének.

„Az, hogy mi leszünk meg legelőször, mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak, az mondjuk harminc-egynéhány éves Fidesz-KDNP múlttal a hátunk mögött elvárható” – fogalmazott a miniszterelnök.

Szerinte innen is látszik, hogy a rendszerváltó hangulat egy „ordas nagy kamu”. „Ebből semmi sem igaz, az embereink lelkesek, szívesen adják és támogatnak bennünket. Csupa jó hírt kaptam” – mondta Orbán Viktor.

Hivatalosan szombaton elstartolt az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart.

A választópolgárok az áprilisi országgyűlési választás időszaka alatt, illetve az ajánlóívek megsemmisítésig, a szavazást követő 90. napig kérhetnek tájékoztatást a választási irodáktól arról, hogy melyik jelölt ívén szerepel az ajánlásuk. A korábbi választásokhoz hasonlóan mindezt már online is ellenőrizhetik.

A választópolgárok két hétig ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra. A képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat.

A választópolgárok gyakorlatilag képviselőjelölt-jelölteket ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie az 500 érvényes ajánlást,

és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

Az ajánlások érvényességét – azt, hogy a választópolgár adatai megegyeznek a szavazóköri névjegyzékben szereplő adatokkal, illetve hogy a választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben ajánlott-e jelöltet – a választókerületi választási iroda ellenőrzi.