Először találkoznak négyszemközt: Sulyok Tamás a pápánál tesz látogatást

A köztársasági elnök a pápával találkozik. Sulyok Tamás korábban részt vett a pápa beiktatásán, ez lesz azonban az első négyszemközti találkozójuk.
VG/MTI
2026.02.21, 08:45
Frissítve: 2026.02.21, 13:09

Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadja XIV. Leó pápa a Vatikánban szombaton. Az államfőt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri – közölte a Sándor-palota.

Sulyok Tamás
Sulyok Tamás  köztársasági elnök a pápával találkozik hamarosan / Fotó: Sulyok Tamás / Facebook

A köztársasági elnök részt vett a Szentatya 2025. májusi beiktatásán, ez lesz azonban az első négyszemközti találkozójuk. Az államfő a nap folyamán megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is – tudatta a Sándor-palota.

Orbán Viktor 2025 októberében a Vatikánban és Rómában folytatott tárgyalásokat, ahol XIV. Leó pápával, Pietro Parolin bíborossal és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel egyeztetett. 

A látogatás a magyar kormányfő első személyes találkozása volt a májusban megválasztott pápával, akit a világ több hónapja próbál értelmezni Ferenc pápa örökségének folytatójaként. 

Orbán Viktor a pápalátogatás folyamán többször hangsúlyozta: Magyarország békét akar, és nem kíván részese lenni a háborús retorikának.

A magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, ami több beszámoló szerint is szívélyes hangulatban zajlott, és 

  • a felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok stabilitását, 
  • valamint a katolikus egyház szerepét a magyar társadalom szociális és erkölcsi életében. 

A tárgyalásokon külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében korábban úgy fogalmazott: „Van egy háborúellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.” 

A miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek.

