Kínai lesz a tigris a káoszban, amit a csipek okoznak a világtechnológiai dzsungelben
Kína legnagyobb chipgyártója, a Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) szerint az iparág krízishelyzetben van, mivel az elektronikai gyártók kétségbeesetten próbálják biztosítani a memóriakártya-beszerzésüket. A globális ellátási nehézségek közepette a megnövekedett kereslet a megrendelések túlfoglalásához vezethet.
Csao Haijun társelnök-vezérigazgató szerdán kifejtette, hogy öt úgynevezett szuperciklust lát az iparágban, ennek alapján elmondhatja, hogy az alacsony kínálat esetén a túlfoglalás hatása nyilvánvaló lesz.
„Olyan, mintha valaki repülőjegyet vásárolna, és ha az Air Chinánál nincs jegy, akkor a China Eastern Airlines és más légitársaságok pultjához fordul, hogy jegyet kérjen. Így a teljes megrendelés mennyisége sokkal magasabbnak tűnhet, mint a tényleges kereslet” – mondta Csao a Nikkei oldalán közzétett interjúban. Hozzátette, hogy a memória jellegű csipek és az energiaellátáshoz kapcsolódó csipek területén egyaránt jelentős hiány mutatkozik.
A krízis ellenére optimista az SMIC
Csao úgy véli, hogy a középkategóriás és az alacsonyabb kategóriájú mobiltelefon-gyártók különösen nagy nyomás alatt vannak a kínálati válság miatt, azonban ő továbbra is optimista, hogy az SMIC a mesterséges intelligenciához, a memóriához és a csúcskategóriás eszközökhöz kapcsolódó megrendeléseknek köszönhetően továbbra is növekedni tud. A szakember szerint megfigyelhető, hogy az ellátási lánc egyes szereplői nagy mennyiségű készletet halmoztak fel, mivel azt remélik, hogy az ellátási hiány miatt magasabb áron tudják majd értékesíteni. Ezeket a készleteket később, az év folyamán, amikor az új kapacitások üzembe állnak, fel lehetne szabadítani.
Csao elmondta, hogy a vállalat várhatóan még ebben az évben beindítja az új memóriakártya-gyártó kapacitást, azonban azt egyelőre nem fogják felhasználni mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékekhez, például nagy sávszélességű memóriákhoz (HBM), mivel azok ellenőrzési folyamata hosszabb és bonyolultabb.
Az SMIC arra ösztönzi az elektronikai gyártókat, hogy ne legyenek túl pesszimisták a csiphiány miatt, és ne csökkentsék az SMIC-nél leadott megrendeléseiket az eszközök gyártásához szükséges egyéb chipek tekintetében sem.
Sikeres évet zárt a legnagyobb kínai csipgyártó
Ezzel egyidejűleg az SMIC frissen közzétett gyorsjelentéséből az derült ki, hogy 2025-ös bevételeit a külföldi gyártásról helyire való átállásának hatásai növelték, és előrejelzése szerint ez a tendencia 2026-ban is folytatódni fog. Az analóg termékeknél volt a legnagyobb eltolódás a hazai beszállítók felé, ezt követték a kijelzővezérlő chipek, a memórichipek, a kamerák és a mikrokontrollerek, valamint a logikai chipek.
Csao szerint az SMIC profitálni tud az autóipari ellátási lánc gyorsított átszervezéséből, mivel a vállalat ipari és autóipari megrendelésekből származó bevételei több mint 60 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Megjegyzései összhangban vannak a Nikkei Asia korábbi jelentéseivel, miszerint Kína felgyorsítja a helyi chipek használatát a hazai autóiparban.
A chipgyártó szerint 2026-ban a beruházások összege körülbelül 8,1 milliárd dollár lesz, hasonló az előző évihez. A vállalat arra számít, hogy az idei bevételek növekedése meghaladja az iparági átlagot.
Az SMIC 2025-ös teljes éves bevétele rekordszintű 9,32 milliárd dollár volt, a nettó jövedelem pedig 38,9 százalékkal, 685 millió dollárra emelkedett.
A vállalat tájékoztatása szerint az október–decemberi negyedév bevétele 2,48 milliárd dollár volt, 12,8 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest, míg a nettó nyereség 60,7 százalékkal, 172,85 millió dollárra emelkedett. A SMIC gyárkihasználtsági rátája 2025 utolsó negyedévében viszonylag magas, 95,7 százalékos szinten maradt, amit a helyi termelés iránti erős kereslet támogatott.