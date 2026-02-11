Kínai lesz a tigris a káoszban, amit a csipek okoznak a világtechnológiai dzsungelben

Kína legnagyobb chipgyártója, a Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) szerint az iparág krízishelyzetben van, mivel az elektronikai gyártók kétségbeesetten próbálják biztosítani a memóriakártya-beszerzésüket. A globális ellátási nehézségek közepette a megnövekedett kereslet a megrendelések túlfoglalásához vezethet.

A csiphiány ellenére optimista a legnagyobb kínai gyártó / Fotó: Shutterstock

Csao Haijun társelnök-vezérigazgató szerdán kifejtette, hogy öt úgynevezett szuperciklust lát az iparágban, ennek alapján elmondhatja, hogy az alacsony kínálat esetén a túlfoglalás hatása nyilvánvaló lesz.

„Olyan, mintha valaki repülőjegyet vásárolna, és ha az Air Chinánál nincs jegy, akkor a China Eastern Airlines és más légitársaságok pultjához fordul, hogy jegyet kérjen. Így a teljes megrendelés mennyisége sokkal magasabbnak tűnhet, mint a tényleges kereslet” – mondta Csao a Nikkei oldalán közzétett interjúban. Hozzátette, hogy a memória jellegű csipek és az energiaellátáshoz kapcsolódó csipek területén egyaránt jelentős hiány mutatkozik.

A krízis ellenére optimista az SMIC

Csao úgy véli, hogy a középkategóriás és az alacsonyabb kategóriájú mobiltelefon-gyártók különösen nagy nyomás alatt vannak a kínálati válság miatt, azonban ő továbbra is optimista, hogy az SMIC a mesterséges intelligenciához, a memóriához és a csúcskategóriás eszközökhöz kapcsolódó megrendeléseknek köszönhetően továbbra is növekedni tud. A szakember szerint megfigyelhető, hogy az ellátási lánc egyes szereplői nagy mennyiségű készletet halmoztak fel, mivel azt remélik, hogy az ellátási hiány miatt magasabb áron tudják majd értékesíteni. Ezeket a készleteket később, az év folyamán, amikor az új kapacitások üzembe állnak, fel lehetne szabadítani.

Csao elmondta, hogy a vállalat várhatóan még ebben az évben beindítja az új memóriakártya-gyártó kapacitást, azonban azt egyelőre nem fogják felhasználni mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékekhez, például nagy sávszélességű memóriákhoz (HBM), mivel azok ellenőrzési folyamata hosszabb és bonyolultabb.

Az SMIC arra ösztönzi az elektronikai gyártókat, hogy ne legyenek túl pesszimisták a csiphiány miatt, és ne csökkentsék az SMIC-nél leadott megrendeléseiket az eszközök gyártásához szükséges egyéb chipek tekintetében sem.