Döntöttek a japánok az esztergomi Suzuki-gyárról: tavasztól nagy változás jön – ő az új vezérigazgató

Új vezérigazgatója lesz a Magyar Suzukinak. Az új vezető Acumi Maszatót váltja, aki csaknem öt éven át irányította az esztergomi vállalatot, és most visszatér Japánba.

Szakai Fumito 2000-ben csatlakozott a Suzuki Csoporthoz / Fotó: Magyar Suzuki

A cég közleménye szerint

Szakai Fumito 2000-ben csatlakozott a Suzuki Csoporthoz. Az évek során több Európáért felelős pozíciót is betöltött a Suzuki Motor Corporationnél.

2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt. Újabb magyarországi kinevezése előtt a Suzuki Motor Corporation Közép- és Kelet-Európáért felelős részlegének osztályvezetőjeként dolgozott.

„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatom a Magyar Suzukihoz. Anyavállalatunk küldetésnyilatkozatával összhangban az a célom a következő évekre, hogy segítsek a Magyar Suzukinak abban, hogy továbbra is szoros és megbízható jelenlétet biztosítson ügyfelei és partnerei számára, illetve fenntartható módon fejlődjön, miközben reagál a társadalmi igényekre ebben a változó autóipari környezetben” – mondta Szakai Fumito.

„Öt évvel ezelőtt egy különösen nehéz időszakban vettem át a Magyar Suzuki vezérigazgatói feladatait – mondta Acumi Maszato leköszönő vezérigazgató. – A koronavírus-járvány közepén megérkezve azonban egy jól szervezett csapat segítette munkámat. A következő években, újabb nem várt kihívások tették próbára közösségünket, miközben az autóipar teljes körű átalakulása is elkezdődött. Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Suzuki ezen nehezített körülmények között is megőrizte stabilitását, és továbbra is Magyarország egyik meghatározó gazdasági szereplője.

Az Esztergomban gyártott modelleket a világ több mint száz országába exportáljuk, és az itt gyártott autók a hazai piacon is nagy népszerűségnek örvendenek.

Az esztergomi gyár emellett a vállalatcsoportunkon belül is jelentős szerepet tölt be, hiszen számos európai szintű szolgáltatást Esztergomból biztosítunk. Külön büszke vagyok az elmúlt évek fejlesztéseire, amelyek középpontjában a gyármodernizáció, hatékonyságnövelés, digitalizáció és a karbonsemleges működés áll. Mindezek nemcsak a Magyar Suzuki versenyképességét, hanem a Suzuki Csoporton belül betöltött szerepét is erősítik. Köszönöm munkatársaimnak, partnereinknek és beszállítóinknak a mindig konstruktív és előremutató közös munkát, és sok sikert kívánok az egész vállalatnak!”