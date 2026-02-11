Nem találja a padlót bitcoin, síri csöndben a kriptók, miközben minden más szárnyal

Továbbra sem talál stabil alapot a bitcoin és a kriptopiac, így az ázsiai órákban a legnagyobb kriptovaluta árfolyama tovább szánkázott lefelé, és 67 ezer dollár alá süllyedt, noha a térség részvénypiacain az optimizmus uralkodott.

A bitcoin hónapok óta tartó esését nem látni, hogy mi állítaná meg / Fotó: Shutterstock

Hiába a részvénypiaci optimizmus, ez a bitcoinra nem terjedt át

A Bloomberg összefoglalója szerint a bitcoin 2,8 százalékos esés után 66 664 dollárig is esett, míg a második számú kripto, az ether 3,5 százalékos zuhanás után csak 1938 dollárt ért. A kriptopiac október óta tartó vesszőfutása, úgy tűnik, még mindig nem ért véget, miután

a szektor egyelőre nem találta meg az árakat felfelé hajtó legújabb narratívát.

Az iparág történetmesélési kreativitását ismerve azonban könnyen lehet, hogy csak idő kérdése a legújabb sztori felbukkanása.

A digitális eszközök befektetői számára különösen fájdalmas lehet, hogy mindeközben az MSCI Asia Pacific index másfél százalékos emelkedés után új csúcsra ért, tovább növelve idei előnyét az amerikai és európai részvénypiacokkal szemben. A feltörekvő piacok teljesítményét jelző index ugyancsak új csúcsra ért, miközben a dollár gyengült.

A bitcoin és a kriptopiac számára nem hoztak támaszt a legfrissebb amerikai makroadatok sem, melyek közelgő kamatvágásra utalnak a tengerentúlon. A Kaiko elemzője, Laurens Frausen szerint a csekély forgalom mellett gyorsuló esés további veszélyeket is hordoz, hiszen már mérséklet eladói nyomás is tovább lökheti lefelé az árakat.