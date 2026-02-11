Robbantott a Paks II.-ben érintett cég, a németeknél nem áll még minden romokban

Jelentősen növelte nyereségét az üzleti év első negyedében a Siemens Energy, és megerősítette a teljes évre vonatkozó előrejelzését – közölte a vállalat szerdán.

A Siemens Energy teljesítményét elsősorban a gázturbinák és az energiahálózati technológiák iránti erős kereslet hajtotta / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény 1,16 milliárd euróra emelkedett, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbinak.

A nettó profit 746 millió euró lett, közel háromszor annyi, mint az előző év azonos időszakában.

A bevétel 12,8 százalékkal, 9,7 milliárd euróra nőtt.

A német vállalat igen keresett termékeket gyárt

A vállalat erős teljesítményét elsősorban a gázturbinák és a villamosenergia-hálózati technológiák iránti tartósan magas kereslet támogatta. Mind a Gas Services, mind a Grid Technologies üzletág több mint félmilliárd eurós eredményt ért el.

Az eredmény javulásához hozzájárult a szélenergia-leányvállalat, a Siemens Gamesa veszteségének a csökkenése is. A társaság az első negyedévben egyszeri tételek nélkül 46 millió eurós veszteséget termelt, szemben az egy évvel korábbi 374 millió eurós mínusszal.

A csoport rendelésállománya rekordot döntött: az új megrendelések értéke 17,6 milliárd euróra nőtt az első negyedévben, ami mintegy egyharmados emelkedés éves alapon.

Ugyanakkor a szélenergia-üzletág megrendelésállománya gyengült: az új megrendelések volumene mintegy harmadával, közel 1,6 milliárd euróra esett vissza, ami tartós fennmaradás esetén kockázatot jelenthet.

A teljes megrendelésállomány 146 milliárd euróra emelkedett.

A Siemens Energy a világ energiakeresletének nagy nyertese

A Siemens Energy szerint a globális villamosenergia-igény növekedése – amelyet a népességnövekedés, az életszínvonal emelkedése, az elektrifikáció erősödése, valamint a mesterséges intelligencia miatt gyorsuló adatközpont-fejlesztések hajtanak – tartós keresletet biztosít a cég termékei iránt. A menedzsment szerint a szélenergia-üzletágban is enyhe javulás körvonalazódik.

A vállalat a teljes üzleti évre továbbra is 11–13 százalék közötti, összehasonlítható árbevétel-növekedést és 9–11 százalék közötti, egyszeri tételek előtti eredményhányadot vár. A cél az is, hogy a Gamesa legalább nullszaldó közelébe kerüljön. Az év végére 3-4 milliárd euró adózás utáni nyereség várható a cégvezetés szerint.