Robbantott a Paks II.-ben érintett cég, a németeknél nem áll még minden romokban

Több mint duplájára növelte működési eredményét és csaknem megháromszorozta nettó profitját a Siemens Energy az üzleti év első negyedében, a rendelésállomány pedig rekordot döntött. A Siemens Energy teljesítményét elsősorban a gázturbinák és az energiahálózati technológiák iránti erős kereslet hajtotta.
VG/MTI
2026.02.11, 09:46
Frissítve: 2026.02.11, 10:10

Jelentősen növelte nyereségét az üzleti év első negyedében a Siemens Energy, és megerősítette a teljes évre vonatkozó előrejelzését – közölte a vállalat szerdán.

A Siemens Energy teljesítményét elsősorban a gázturbinák és az energiahálózati technológiák iránti erős kereslet hajtotta.
A Siemens Energy teljesítményét elsősorban a gázturbinák és az energiahálózati technológiák iránti erős kereslet hajtotta / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Az egyszeri tételektől megtisztított működési eredmény 1,16 milliárd euróra emelkedett, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. 

A nettó profit 746 millió euró lett, közel háromszor annyi, mint az előző év azonos időszakában. 

A bevétel 12,8 százalékkal, 9,7 milliárd euróra nőtt.

A német vállalat igen keresett termékeket gyárt

A vállalat erős teljesítményét elsősorban a gázturbinák és a villamosenergia-hálózati technológiák iránti tartósan magas kereslet támogatta. Mind a Gas Services, mind a Grid Technologies üzletág több mint félmilliárd eurós eredményt ért el.

Az eredmény javulásához hozzájárult a szélenergia-leányvállalat, a Siemens Gamesa veszteségének a csökkenése is. A társaság az első negyedévben egyszeri tételek nélkül 46 millió eurós veszteséget termelt, szemben az egy évvel korábbi 374 millió eurós mínusszal.

A csoport rendelésállománya rekordot döntött: az új megrendelések értéke 17,6 milliárd euróra nőtt az első negyedévben, ami mintegy egyharmados emelkedés éves alapon. 

Ugyanakkor a szélenergia-üzletág megrendelésállománya gyengült: az új megrendelések volumene mintegy harmadával, közel 1,6 milliárd euróra esett vissza, ami tartós fennmaradás esetén kockázatot jelenthet.

A teljes megrendelésállomány 146 milliárd euróra emelkedett.

A Siemens Energy a világ energiakeresletének nagy nyertese

A Siemens Energy szerint a globális villamosenergia-igény növekedése – amelyet a népességnövekedés, az életszínvonal emelkedése, az elektrifikáció erősödése, valamint a mesterséges intelligencia miatt gyorsuló adatközpont-fejlesztések hajtanak – tartós keresletet biztosít a cég termékei iránt. A menedzsment szerint a szélenergia-üzletágban is enyhe javulás körvonalazódik.

A vállalat a teljes üzleti évre továbbra is 11–13 százalék közötti, összehasonlítható árbevétel-növekedést és 9–11 százalék közötti, egyszeri tételek előtti eredményhányadot vár. A cél az is, hogy a Gamesa legalább nullszaldó közelébe kerüljön. Az év végére 3-4 milliárd euró adózás utáni nyereség várható a cégvezetés szerint.

A német vállalatnak nemcsak a bevételei, de a részvényárfolyama is szárnyal. Az elmúlt egy év alatt jelentősen nőtt a Siemens Energy piaci éréke.

A Siemens Energy Magyarországon is érdekelt

A Siemens Energy az új paksi atomerőmű automatikus vezérlőrendszerét szállítja.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a nyáron bejelentette: a Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, ami kedvező megoldás hazánk számára, s ekként az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Tehát a Paks II. egyik legfontosabb részlege hazánkban valósul meg.

A Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

„Tehát Paks II. idegrendszerének, vagyis Paks II. irányítástechnikájának létrehozása az eredeti szándék szerint a Framatome és a Siemens együttműködésével így lehetővé vált, azaz az eredeti tervek szerint megvalósulhat. Ez azért is jó, mert a világ számos pontján működnek úgy atomerőművek, hogy a primer kör az orosz, az irányítástechnika pedig nyugat-európai, tehát ma egy újabb fontos lépést tettünk Magyarország energiaszuverenitása és a Paks II. beruházás sikere felé” – mondta.

A Siemens Energy pozitív híre egy a néhány közül a német gazdaságból. A német ipar ugyanis továbbra is nehézségekkel küzd. A vállalkozói oldal egyre határozottabban sürgeti a munkaidő emelését. A szakszervezetek ellenzik a felvetést, mivel szerintük a gazdasági problémákat a magas energiaárak és a bürokrácia okozzák.

