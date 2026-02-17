Kész: hatalmas napelemparkot adtak át Magyarországon, a mellette lévő teljes várost el tudja látni árammal – már építik is tovább

Megkezdte a kereskedelmi üzemet a 25 ezer háztartás áramellátását biztosító kiskunhalasi napelempark – közölte a létesítmény tőkebefektetője kedden. A Trustify Impact I. Magántőkealap tőkebefektetésével és az SSI Invest Kft. beruházásában 84 hektáron több mint 70 ezer napelemmodult helyeztek el. A létesítmény csatlakozási teljesítménye 2-szer 20 megawatt. Megfelelő körülmények mellett az üzem évente 64,3 gigawattóra villamos energiát termel.

Új napelemparkot helyeztek üzembe Kiskunhalason / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A kiskunhalasi projekt a napelempark mellett egy korszerű energiatároló rendszer (BESS) telepítését is magába foglalja. A 20 megawatt csatlakozási teljesítményű, 40 megawattóra tárolási kapacitású BESS építési engedélye 2026. február 3-án jogerőre emelkedett, a kivitelezés várhatóan 2026 nyarán kezdődik meg.

A közlemény szerint a magántőkealapot a Baross Gábor Tőkeprogram zöld alprogramja keretében hozták létre. A Trustify Befektetési Alapkezelő projektjei a megújuló energiaforrások termelését támogatják, hozzájárulva Magyarország energiafüggetlenségéhez. A kiskunhalasi beruházás évente több mint húszezer tonnával csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást, befektetői szempontból pedig azért is fontosak az ilyen üzemek, mert kiszámítható hozamot biztosítanak, főképp akkor, ha korszerű energiatároló megoldásokkal egészülnek ki.

A cég honlapján közzétett információk szerint a Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt.-t 2022-ben hozták létre, befektetési politikájában a pénzügyi megtérülés mellett meghatározó szempont a környezeti-társadalmi fenntarthatóság is. A Trustify Impact I. Magántőkealap 70 százalékban állami, 30 százalékban magánforrásból működik, és a Zöld Alapok Tőkeprogram keretében finanszíroz környezettudatos vállalati fejlesztéseket. Kiemelt, de nem kizárólagos célterülete a megújulóenergia-termelés, az energiatárolás, a kibocsátáscsökkentési és energiahatékonysági projektek.

Hetek vannak hátra: súlyos drágulás jön a napelemeknél Magyarországon, Kína tehet róla – előre figyelmeztetett az új árakra az egyik legnagyobb kereskedő

Áprilistól Kína megszünteti a napelemek exportjára adott 9 százalékos áfa-visszatérítést, az energiatároló akkumulátorok esetében pedig 9-ről 6 százalékra csökkenti a kedvezményt – írta meg a G7.