Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 505,84 -0,25% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 096,22 +0,68% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 686 +0,19% BUX127 505,84 -0,25% MTELEKOM1 990 0% MOL3 562 -0,39% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 096,22 +0,68% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 686 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
napelem
energia
Kiskunhalas
napelempark

Kész: hatalmas napelemparkot adtak át Magyarországon, a mellette lévő teljes várost el tudja látni árammal – már építik is tovább

Mintegy 25 ezer háztartás áramellátását biztosító fejlesztés készült el. Új napelemparkot helyeztek üzembe Kiskunhalason.
VG/MTI
2026.02.17, 18:20
Frissítve: 2026.02.17, 18:37

Megkezdte a kereskedelmi üzemet a 25 ezer háztartás áramellátását biztosító kiskunhalasi napelempark – közölte a létesítmény tőkebefektetője kedden. A Trustify Impact I. Magántőkealap tőkebefektetésével és az SSI Invest Kft. beruházásában 84 hektáron több mint 70 ezer napelemmodult helyeztek el. A létesítmény csatlakozási teljesítménye 2-szer 20 megawatt. Megfelelő körülmények mellett az üzem évente 64,3 gigawattóra villamos energiát termel.

napelem megújuló energia napenergia naperőmű akkumulátor
Új napelemparkot helyeztek üzembe Kiskunhalason / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A kiskunhalasi projekt a napelempark mellett egy korszerű energiatároló rendszer (BESS) telepítését is magába foglalja. A 20 megawatt csatlakozási teljesítményű, 40 megawattóra tárolási kapacitású BESS építési engedélye 2026. február 3-án jogerőre emelkedett, a kivitelezés várhatóan 2026 nyarán kezdődik meg.

A közlemény szerint a magántőkealapot a Baross Gábor Tőkeprogram zöld alprogramja keretében hozták létre. A Trustify Befektetési Alapkezelő projektjei a megújuló energiaforrások termelését támogatják, hozzájárulva Magyarország energiafüggetlenségéhez. A kiskunhalasi beruházás évente több mint húszezer tonnával csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást, befektetői szempontból pedig azért is fontosak az ilyen üzemek, mert kiszámítható hozamot biztosítanak, főképp akkor, ha korszerű energiatároló megoldásokkal egészülnek ki.

A cég honlapján közzétett információk szerint a Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt.-t 2022-ben hozták létre, befektetési politikájában a pénzügyi megtérülés mellett meghatározó szempont a környezeti-társadalmi fenntarthatóság is. A Trustify Impact I. Magántőkealap 70 százalékban állami, 30 százalékban magánforrásból működik, és a Zöld Alapok Tőkeprogram keretében finanszíroz környezettudatos vállalati fejlesztéseket. Kiemelt, de nem kizárólagos célterülete a megújulóenergia-termelés, az energiatárolás, a kibocsátáscsökkentési és energiahatékonysági projektek.

Hetek vannak hátra: súlyos drágulás jön a napelemeknél Magyarországon, Kína tehet róla – előre figyelmeztetett az új árakra az egyik legnagyobb kereskedő

Áprilistól Kína megszünteti a napelemek exportjára adott 9 százalékos áfa-visszatérítést, az energiatároló akkumulátorok esetében pedig 9-ről 6 százalékra csökkenti a kedvezményt – írta meg a G7.

A támogatás fokozatos kivezetése régóta ismert volt, az akkumulátoroknál 2027-re teljesen megszűnik, de az időzítés érzékenyen érinti a magyar piacot, mivel éppen most indulnak nagyszabású állami támogatási programok.

A lakossági pályázat keretében háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forint igényelhető akkumulátoros napelemes rendszerek telepítésére. A február 2-án megnyílt programra már néhány nap alatt több mint 75 ezren jelentkeztek, miközben az eredeti, 100 milliárd forintos keret negyvenezer pályázóra lett volna elegendő.

A kormány a keretösszeg emelését tervezi. Február 10-én megnyílt a Jedlik Ányos Program 50 milliárd forintos vállalati energiatárolós pályázata is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu