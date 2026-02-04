Hivatalos: tízmilliárdos céget vett a 4iG, az egészet bekebelezte – óriási amerikai multihoz került most nagyon közel
A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. lezárta adásvételi szerződését az ACE Network Zrt. jegyzett tőkéjének – a korábban már megszerzetten felüli – 30 százalékos részvénycsomagja megszerzésére, az ügylet zárásával a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network 100 százalékos tulajdonosa lett, a 4iG kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelent közleménye szerint.
Az ACE Network hálózati, IT-biztonság, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra megoldások megvalósításával, üzemeltetésével, automatizálásával, illetve támogatásával foglalkozik. Az ACE Network Cisco GOLD Integrator és Provider partner, így önálló hatáskörben nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. A Ciscón kívül több más gyártó – F5, Palo Alto, HPE, Checkpoint, Juniper, Fortinet, Nokia – képviselője is Magyarországon. Az ACE Network jelenleg 49 főt foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta az 10 milliárd forintot.
Korábbi tájékoztatásuk szerint a 4iG 2021. április 14-én zárta azt a tranzakciót, amelynek során már megszerezte az ACE Network jogelődje, a Spacenet Zrt. jegyzett tőkéjének 70 százalékát.
A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, kedden 3240 forinton zártak, az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.
Sasszemet kapnak a magyar műholdak, a 4iG már alá is írta a megállapodást
Együttműködési megállapodást írt alá a földmegfigyelő kamerarendszerek egyik vezető fejlesztőjével, a TelePIX vállalattal a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) leányvállalata, a Remred Zrt. (Remred) – közölte a 4iG csoport hétfő délután.
A szerződés értelmében a TelePIX gyárthatja a HULEO elektrooptikai műholdakra a földmegfigyelési feladatokhoz és adatok gyűjtéséhez szükséges, a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő VHR (very high resolution, azaz nagyon nagy felbontású) felvételeket készítő kamera- és szenzorkészleteket.
A HUSAT műhold-konstelláció így biztosítja majd a nemzetközi szinten is versenyképes, legmagasabb szintű földmegfigyelési képalkotási képességet. A hosszú távú partnerség érdekében a felek vizsgálják egy elektrooptikai műholdkamerák fejlesztésére és gyártására specializálódott közös vállalat létrehozásának lehetőségét is Magyarországon.