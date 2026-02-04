Hivatalos: tízmilliárdos céget vett a 4iG, az egészet bekebelezte – óriási amerikai multihoz került most nagyon közel

A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. lezárta adásvételi szerződését az ACE Network Zrt. jegyzett tőkéjének – a korábban már megszerzetten felüli – 30 százalékos részvénycsomagja megszerzésére, az ügylet zárásával a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network 100 százalékos tulajdonosa lett, a 4iG kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelent közleménye szerint.

A 4iG Informatikai Zrt. lezárta az ACE Network Zrt. felvásárlását / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ACE Network hálózati, IT-biztonság, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra megoldások megvalósításával, üzemeltetésével, automatizálásával, illetve támogatásával foglalkozik. Az ACE Network Cisco GOLD Integrator és Provider partner, így önálló hatáskörben nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. A Ciscón kívül több más gyártó – F5, Palo Alto, HPE, Checkpoint, Juniper, Fortinet, Nokia – képviselője is Magyarországon. Az ACE Network jelenleg 49 főt foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta az 10 milliárd forintot.

Korábbi tájékoztatásuk szerint a 4iG 2021. április 14-én zárta azt a tranzakciót, amelynek során már megszerezte az ACE Network jogelődje, a Spacenet Zrt. jegyzett tőkéjének 70 százalékát.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, kedden 3240 forinton zártak, az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.