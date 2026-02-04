Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 384,39 -0,34% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 240 -0,52% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 099,99 +0,72% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,58 +0,28% BUX127 384,39 -0,34% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 240 -0,52% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 099,99 +0,72% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,58 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felvásárlás
4iG Csoport
4iG
akvizíció

Hivatalos: tízmilliárdos céget vett a 4iG, az egészet bekebelezte – óriási amerikai multihoz került most nagyon közel

Százszázalékos tulajdonossá vált a sokoldalú IT-cégben a magyar vállalat. A 4iG Informatikai Zrt. lezárta az ACE Network Zrt. felvásárlását.
VG/MTI
2026.02.17, 18:27
Frissítve: 2026.02.17, 19:03

A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. lezárta adásvételi szerződését az ACE Network Zrt. jegyzett tőkéjének – a korábban már megszerzetten felüli – 30 százalékos részvénycsomagja megszerzésére, az ügylet zárásával a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network 100 százalékos tulajdonosa lett, a 4iG kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelent közleménye szerint.

220728_VG-4ig_03_VZ 4iG One
A 4iG Informatikai Zrt. lezárta az ACE Network Zrt. felvásárlását / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ACE Network hálózati, IT-biztonság, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra megoldások megvalósításával, üzemeltetésével, automatizálásával, illetve támogatásával foglalkozik. Az ACE Network Cisco GOLD Integrator és Provider partner, így önálló hatáskörben nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. A Ciscón kívül több más gyártó – F5, Palo Alto, HPE, Checkpoint, Juniper, Fortinet, Nokia – képviselője is Magyarországon. Az ACE Network jelenleg 49 főt foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta az 10 milliárd forintot.

Korábbi tájékoztatásuk szerint a 4iG 2021. április 14-én zárta azt a tranzakciót, amelynek során már megszerezte az ACE Network jogelődje, a Spacenet Zrt. jegyzett tőkéjének 70 százalékát.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, kedden 3240 forinton zártak, az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.

 4IG részvény
4IG részvény09:52:01
Árfolyam: 3 695 HUF +100 / +2,71 %
Forgalom: 663 664 050 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Sasszemet kapnak a magyar műholdak, a 4iG már alá is írta a megállapodást

Együttműködési megállapodást írt alá a földmegfigyelő kamerarendszerek egyik vezető fejlesztőjével, a TelePIX vállalattal a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) leányvállalata, a Remred Zrt. (Remred) – közölte a 4iG csoport hétfő délután.

A szerződés  értelmében a TelePIX gyárthatja a HULEO elektrooptikai műholdakra a földmegfigyelési feladatokhoz és adatok gyűjtéséhez szükséges, a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő VHR (very high resolution, azaz nagyon nagy felbontású) felvételeket készítő kamera- és szenzorkészleteket.

A HUSAT műhold-konstelláció így biztosítja majd a nemzetközi szinten is versenyképes, legmagasabb szintű földmegfigyelési képalkotási képességet. A hosszú távú partnerség érdekében a felek vizsgálják egy elektrooptikai műholdkamerák fejlesztésére és gyártására specializálódott közös vállalat létrehozásának lehetőségét is Magyarországon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu