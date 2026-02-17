Deviza
Irán
gázai konfliktus
közel-keleti válság
Kuba
Béketanács
Donald Trump
ENSZ

A Közel-Kelet csak a kezdet: Trump új utat jelölt ki a Béketanács számára – erre még az ENSZ sem volt képes

Új diplomáciai konstrukció körvonalazódik Washingtonban. Donald Trump szerint a Béketanács munkája túlmutat a közel-keleti konfliktuson, és több nemzetközi kérdésben is kulcsszereplő lehet.
VG/MTI
2026.02.17, 18:19
Frissítve: 2026.02.17, 19:09

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén – jelentette ki Donald Trump az elnöki különgép fedélzetén. Az amerikai elnök szerint az új testület bizonyos ügyekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd, ám több területen sokkal jobban fog egyedül működni, miközben Iránnak és Kubának is kemény üzenetet küldött.

orbán viktor donald trump béketanács
Donald Trump szerint a Béketanács szerepe túlmutat a közel-keleti konfliktuson, és több nemzetközi kérdésben is kulcsszereplő lehet / Fotó: AFP

Az amerikai elnök hétfőn késő este, hivatali repülőgépének fedélzetén beszélt a kezdeményezésről, és kijelentette: 

a Béketanács hatása nem korlátozódik a gázai helyzet rendezésére, hanem szélesebb nemzetközi dimenzióval rendelkezik.

Trump szerint az ENSZ nem használja ki a benne rejlő „hatalmas lehetőségeket”, és szerinte elképzelhető, hogy a szervezet részéről „kicsit gyűlölnek majd bennünket” a kezdeményezés miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a világ „néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja a testületnek.

Az amerikai elnök bizonyos kérdésekben koordinációt ígért az ENSZ-szel, ám leszögezte, hogy a Béketanács önálló politikai súlyt is képvisel, és sokkal rugalmasabban fog működni, mint elődje.

A Béketanácsnak lesz bőven munkája

Az elnök az iráni helyzetre is kitért, és leszögezte, hogy Teheránnak meg kell állapodnia az Egyesült Államokkal, ha „el akarja kerülni a következményeket”. A kedden Genfben folytatódó diplomáciai egyeztetésekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy szerinte Irán meg akar egyezni, de „amíg nem írtak alá semmit, semmi sem biztos”.

Trump megszólalt a havannai tárgyalásokról is, amelyeken Marco Rubio külügyminiszter is részt fog venni. Az amerikai elnök Kubát „bukott államnak” nevezte, ahol állítása szerint még az üzemanyag-ellátás is problémát jelent, és ahol humanitárius veszélyhelyzet alakult ki, így megállapodásra sürgette a karibi ország vezetését.

Az elnök közölte azt is, hogy hamarosan döntés születik a tajvani fegyverszállítások ügyében, a kérdésről pedig egyeztetett a kínai elnökkel is.

A tajvani fegyverszállítások rendszerint érzékeny pontot jelentenek az amerikai–kínai kapcsolatokban. A mostani bejelentés arra utal, hogy Washington a csendes-óceáni térségben is stratégiai döntés előtt áll.

A Béketanács tehát Trump értelmezésében nem csupán egy közel-keleti békekezdeményezés, hanem egy szélesebb diplomáciai eszköz. Hatása – ha az elnök várakozásai igazolódnak – több kontinensre és több konfliktusra is kiterjedhet.

Máris elárulták Trumpot: mégsem csatlakozik a Béketanácshoz az uniós ország - Orbán Viktor egyedül képviseli egész Európát az új világrendben

Rozen Zseljazkov Bulgária nevében felhatalmazást kapott a szervezet alapokmányának aláírására és egyúttal arra, hogy értesítse az Egyesült Államokat: ideiglenesen nem hajtja végre azt. A kormányzó többség jelenleg a béketanács kérdésének teljes felelősségét a következő kormányra hárítja.

 

Világrend

Világrend
818 cikk

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

