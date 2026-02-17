Deviza
Menekülőúton a Wendy’s: az eladások zuhanása miatt éttermek százait zárják be

Jelentős átalakulás előtt áll az amerikai gyorsétterempiac egyik meghatározó szereplője. A Wendy’s a gyengülő értékesítési adatokra reagálva bejelentette, hogy több száz egységét zárja be az Egyesült Államokban. A vállalat új stratégiája az ár-érték arány javítására fókuszál, abban bízva, hogy ezzel sikerül megfordítani a negatív trendet és visszacsábítani a vásárlókat.
Schweickhardt Gyula
2026.02.17, 18:39
Frissítve: 2026.02.17, 19:37

A Wendy’s vezetése kénytelen volt meghozni a fájdalmas döntést: több száz étterem ajtajára kerül lakat a közeljövőben. A lépés hátterében az eladások drasztikus visszaesése áll, a tavalyi év utolsó negyedévében ugyanis a legalább egy éve üzemelő egységekben 11,3 százalékos forgalomcsökkenést regisztráltak. A FoxBusiness beszámolója szerint a vállalat most minden erejével azon dolgozik, hogy a kedvezőbb árazásra fókuszálva stabilizálja piaci pozícióját és újra növekedési pályára álljon.

Facebook / Wendy's
Több száz üzlet bezárására kényszerül a Wendy’s / Fotó: Facebook / Wendy’s

Wendy’s: az újjáépítés éve jön

Bár a cég már tavaly év végén jelezte, hogy be fogja zárni a rosszul teljesítő éttermeit, Ken Cook ideiglenes vezérigazgató pénteken, a befektetőkkel folytatott megbeszélésen újabb részleteket árult el. Cook elmondta, hogy a vállalat 2025 negyedik negyedévében már 28 egységet bezárt, és arra számítanak, hogy az idei év első felében a meglévő 5959 éttermük 5-6 százalékát, azaz mintegy 298-358 helyszínt fognak megszüntetni.

A tervezett bezárások a gyorsétteremlánc „Project Fresh” névre keresztelt átalakítási tervének részét képezik. A 2025 októberében bejelentett stratégia célja a márka újjáélesztése, a növekedés beindítása és a jövedelmezőség javítása.

A vásárlók visszacsábítása érdekében a Wendy’s mostantól nagyobb hangsúlyt fektet az ár-érték arányra, mivel sok törzsvendégük még mindig küzd a megemelkedett megélhetési költségekkel.

Tanulva a 2025-ös év tapasztalataiból, túlságosan eltoltuk a hangsúlyt a korlátozott ideig tartó árakciók felé a mindennapi kedvező árak helyett

– ismerte el Cook a megbeszélésen.

A riválisok, mint például a McDonald’s, sikerrel jártak azzal, hogy az ár-érték arányra koncentráltak. A versenytárs, amely erőteljesen fókuszált erre a területre, 6,8 százalékos forgalomnövekedést jelentett az Egyesült Államokban a negyedik negyedévben, ami nagyjából két éve a legnagyobb ugrásnak számít. Chris Kempczinski vezérigazgató csütörtökön arról beszélt a befektetőknek, hogy a McDonald’s a „vezető szerep megszerzésére összpontosított az érték és a megfizethetőség terén, és erőfeszítéseik működnek”.

A Wendy’s januárban csatlakozott a McDonald’shoz és más láncokhoz, amikor elindította állandó, kedvező árú menüjét, a „Biggie Deals”-t. Ez új választási lehetőségeket kínál három árszinten: 4, 6 és 8 dollárért.

Cook szerint 2026 az „újjáépítés éve” lesz a vállalat számára, és megemlítette egy új csirkés szendvics, valamint egy sajtos-baconös sajtburger közelgő bevezetését is.

Idén arra összpontosítunk, hogy fegyelmezett végrehajtással és marketinggel helyreállítsuk a relevanciánkat és újjáépítsük a bizalmat a vásárlókkal

– fogalmazott a vezérigazgató.

