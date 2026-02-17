Menekülőúton a Wendy’s: az eladások zuhanása miatt éttermek százait zárják be

A Wendy’s vezetése kénytelen volt meghozni a fájdalmas döntést: több száz étterem ajtajára kerül lakat a közeljövőben. A lépés hátterében az eladások drasztikus visszaesése áll, a tavalyi év utolsó negyedévében ugyanis a legalább egy éve üzemelő egységekben 11,3 százalékos forgalomcsökkenést regisztráltak. A FoxBusiness beszámolója szerint a vállalat most minden erejével azon dolgozik, hogy a kedvezőbb árazásra fókuszálva stabilizálja piaci pozícióját és újra növekedési pályára álljon.

Több száz üzlet bezárására kényszerül a Wendy’s / Fotó: Facebook / Wendy’s

Wendy’s: az újjáépítés éve jön

Bár a cég már tavaly év végén jelezte, hogy be fogja zárni a rosszul teljesítő éttermeit, Ken Cook ideiglenes vezérigazgató pénteken, a befektetőkkel folytatott megbeszélésen újabb részleteket árult el. Cook elmondta, hogy a vállalat 2025 negyedik negyedévében már 28 egységet bezárt, és arra számítanak, hogy az idei év első felében a meglévő 5959 éttermük 5-6 százalékát, azaz mintegy 298-358 helyszínt fognak megszüntetni.

A tervezett bezárások a gyorsétteremlánc „Project Fresh” névre keresztelt átalakítási tervének részét képezik. A 2025 októberében bejelentett stratégia célja a márka újjáélesztése, a növekedés beindítása és a jövedelmezőség javítása.

A vásárlók visszacsábítása érdekében a Wendy’s mostantól nagyobb hangsúlyt fektet az ár-érték arányra, mivel sok törzsvendégük még mindig küzd a megemelkedett megélhetési költségekkel.

Tanulva a 2025-ös év tapasztalataiból, túlságosan eltoltuk a hangsúlyt a korlátozott ideig tartó árakciók felé a mindennapi kedvező árak helyett

– ismerte el Cook a megbeszélésen.

A riválisok, mint például a McDonald’s, sikerrel jártak azzal, hogy az ár-érték arányra koncentráltak. A versenytárs, amely erőteljesen fókuszált erre a területre, 6,8 százalékos forgalomnövekedést jelentett az Egyesült Államokban a negyedik negyedévben, ami nagyjából két éve a legnagyobb ugrásnak számít. Chris Kempczinski vezérigazgató csütörtökön arról beszélt a befektetőknek, hogy a McDonald’s a „vezető szerep megszerzésére összpontosított az érték és a megfizethetőség terén, és erőfeszítéseik működnek”.