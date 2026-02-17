Szörnyű ez a háború: drón szúrja ki a katonát, majd robot lövi szitává – megrázó képsorok az ukrajnai borzalmakról

A lassan négy éve zajló orosz–ukrán háború ékes bizonyítéka annak, hogy milyen gyorsan válik a harctér a katonai technológia laboratóriumává. Az X közösségi oldalon (korábbi Twitter) megjelent képek egy ukrán hadsereghez tartozó pilóta nélküli földi járművet ábrázolnak, amely közvetlen tűzharcot folytat egy orosz katonával egy éjszakai összecsapás során. A szörnyű jelenetet teljes egészében harci kamerák rögzítették. Gondoljuk át, mennyi esélye volt az életben maradásra az innen arctalan, de onnan arccal rendelkező emberi szereplőnek. Aki ebben az esetben egy ismeretlen orosz katona volt, de lehetett volna akár egy kárpátaljai utcáról berántott családapa is.

A drónok egyre hangsúlyosabb szerephez jutnak az orosz–ukrán háborúban / Fotó: Shutterstock

Az elmúlt két évben Ukrajna az autonóm fegyverek, robbanóanyaggal felszerelt drónok és infravörös megfigyelőrendszerek tesztelésének helyszínévé vált – számolt be róla az Adevarul román hírportál.

A legfrissebb felvételeken egy távirányítású földi jármű, amely egy nehéz Browning M2 géppuskával van felszerelve, romos épületek között halad, a járműre szerelt kamera pontosan rögzíti a fegyver mozgását, amely sötétben pásztázza a területet. Közben egy hőkamerával felszerelt drón azonosít egy épületek között rejtőző orosz katonát. Az infravörös képeken ez egy teljesen fekete környezetben fehér sziluettként jelenik meg.

A 411. számú drón zászlóalj jelentései szerint a drón továbbította a koordinátákat a földi jármű vezetőjének. A robot megáll, célba veszi a fegyvert és tüzet nyit. A légifelvételeken látható a golyók pályája, amelyek láthatóan eltalálták az ellenséges katona sziluettjét, aki ennek következtében a földre zuhant. Ezt követően egy alacsony intenzitású robbanás megvilágítja azt a helyet, ahol ő volt.

A felvétel bemutatja a konfliktus alakulásának irányát, vagyis repülő drónok és az autonóm földi járművek integrációját, valós időben történő kommunikációval.

Tovább zajlik a háború, hiába szorgalmazzák sokan a békét

Az elmúlt napokban Oroszország nagyszabású támadássorozatot indított Ukrajna ellen. A nemzetközi média szerint több mint 400 drón és rakéta vette célba az energetikai infrastruktúrát és a védelmi ipar célpontjait. A támadások tovább növelték a nyomást egy olyan országra, amelyet már amúgy is a két évtized egyik leghidegebb tele sújt. Kijevben a hőmérséklet –12 Celsius-fokra süllyedt, és európai tisztviselők szerint több mint egymillió embernek kell szembenéznie súlyos áram-, víz- és fűtéskimaradásokkal.